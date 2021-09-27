Le Figaro: в трусах-«кенгуру» — автор обидных плакатов вновь посмеялся над Макроном

Во Франции снова заявил о себе автор провокационных плакатов с изображением Эммануэля Макрона, сообщает Le Figaro. После сравнения главы государства с Гитлером, маршалом Петеном и королём Людовиком XVI житель департамента Вар на этот раз изобразил его в трусах-«кенгуру», намекая на скандал с Австралией из-за подлодок. Как отмечает издание, акциониста не остановил даже иск от президента за его прошлую работу.

После усов Гитлера, кепи Петена и парика Людовика XVI — трусы-«кенгуру»: в департаменте Вар снова объявился автор плакатов, который в июле разместил на рекламных щитах в Сейн-Сюр-Мер и Тулоне изображение Макрона в образе фюрера, сообщает Le Figaro. Глава государства снова появился на четырёхметровом рекламном щите недалеко от Тулона — на этот раз в трусах с карманом, известных под названием «кенгуру». Как поясняет издание, это прямой намёк на скандал из-за подлодок с Австралией, которая отказалась от сотрудничества с Францией, расторгнув «контракт века» с Naval Group. Гордый своим поступком автор опубликовал фото своей работы в Twittter с насмешливым комментарием: «Этого не хотят даже австралийцы».

Как напоминает газета, это уже не первая акция жителя департамента Вар. Первый плакат появился летом в ответ на политику президента в области вакцинации, которую противники введения в стране санитарных пропусков сочли авторитарной и даже диктаторской. Макрон был изображён с усами и нарукавной повязкой с названием его партии вместо свастики. Слоган гласил: «Подчиняйся и сделай прививку».

Existe t-il un vaccin contre la macronite aigüe ? La France va t-elle devenir le Macronistan ? pic.twitter.com/Vl7WKx9LC1 — Flori Michel-Ange (@MichelFlori) July 16, 2021

Через несколько дней появился ещё один плакат, фотографией которого автор поделился в Twitter. На нём президент стоял бок о бок с маршалом Петеном на фоне QR-кода со слоганом: «Остался всего один пропуск».

Pour avis : des miliciens macronistes portant des bonnets d’âne, soucieux de plaire à leur maître, patrouillent dans les faubourgs cherchant des humoristes non agréés pour les livrer à l’autorité judiciaire.

Le pas de trop! pic.twitter.com/H0M3B6CBua — Flori Michel-Ange (@MichelFlori) August 12, 2021

Эммануэль Макрон отреагировал на эту грубую насмешку, подав иск против жителя Вара. Однако это не испугало Мишель-Анжа Флори, который вскоре изобразил главу государства в образе монарха Людовика XVI. «Ничтожный Макон Первый, видя, что приближается конец его правления... в конечном счёте подаёт в суд на одного из своих подданных за богохульство», — прокомментировал Флори новый плакат в Twitter.

L’insignifiant MACON 1er voyant la fin de son règne s’approcher et n’ayant plus de solution à la survenance des problèmes liés au déroulement de son destin chaotique finit par poursuivre un de ses sujets pour blasphème. pic.twitter.com/2sMe5SZJca — Flori Michel-Ange (@MichelFlori) August 3, 2021

17 сентября, за несколько дней до появления нового плаката, прокурор исправительного суда Тулона потребовал для Мишель-Анжа Флори штрафа в размере €10 тыс. за «публичное оскорбление», напоминает газета. Правонарушитель, в свою очередь, защищал на заседании своё «право на юмор».