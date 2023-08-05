NTD: литры майонеза и охапки салата — ярмарка в Мехико удивила посетителей 75-метровым сэндвичем

01:54
Рогов заявил, что в результате атаки ВСУ был повреждён гражданский российский танкер СИГ
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате атаки морских дронов ВСУ в Керченском проливе, по предварительным данным, был повреждён гражданский российский танкер СИГ.
01:40
«Факти»: официанты чешского ресторана включили украинским клиентам гимн России
В чешском кафе Cotton Club официанты включили двум украинкам гимн России.
01:27
Крючков: фиксируются массовые украинские вбросы в сети по ситуации на Крымскому мосту
Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о большом количестве украинских вбросов в сети по ситуации на Крымскому мосту.
01:13
Politico: пилотов ВСУ придётся учить английскому до того, как начать тренировки на F-16
Недостаточный уровень знания английского языка среди украинских пилотов оказался проблемой для их обучения на истребителях F-16.
01:08
Советник главы Крыма заявил, что атаки Крымского моста и взрывов в его районе не было
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что атаки Крымского моста и взрывов в его районе не было.
01:01
Сазонов назвал Гагнидзе талантливым футболистом с большим будущим
Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов считает, что его одноклубник Лука Гагнидзе может вырасти в большого футболиста.
01:01
В турсервисах назвали Архангельск и Карелию направлениями с большим потенциалом
Представители сервисов OneTwoTrip, Ozon Travel и «Туту.ру» рассказали RT, какие туристические маршруты внутри России не пользуются большой популярностью среди путешественников, но имеют высокий потенциал к дальнейшему развитию. В их число среди прочих вошли Южно-Сахалинск, Архангельск, Карелия, Алтай, а также Воронежская и Тульская области.
00:55
Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
00:48
Рогов: три надводных дрона уничтожено в Керченском проливе
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в районе Керченского пролива уничтожено три надводных дрона.
00:46
Мезенцев считает, что II Игры стран СНГ подтвердили нахождение спорта вне политики
Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев высказался о стартовавших в Белоруссии II Играх стран СНГ.
00:45
Мирзаев потерпел первое поражение в боксе
Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев потерпел первое поражение в поединке по правилам бокса.
00:41
Крючков: угроза атаки объявлена на Крымском мосту, после её снятия движение возобновится
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что на Крымском мосту объявлена угроза атаки.
00:37
Советник главы Крыма заявил, что не может подтвердить данные о взрывах у Крымского моста
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что не может подтвердить данные о взрывах у Крымского моста.
00:33
Кнороз выпила четыре чайника чая с ромашкой перед финалом ЧР по лёгкой атлетике
Чемпионка России 2023 года в прыжках с шестом Полина Кнороз рассказала, как настраивалась на финал соревнований.
00:27
NASA утвердило экипаж Crew Dragon с российским космонавтом Гребёнкиным
NASA утвердило экипаж Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребёнкиным.
00:22
Балахнин: «Динамо» нужно время, чтобы наладить связи в обороне
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что пока рано делать выводы по работе Марцела Лички на посту главного тренера московского «Динамо».
00:20
Шевченко проиграл Эвансу в третьем круге турнира ATP в Вашингтоне
Россиянин Александр Шевченко не смог пробиться в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.
00:17
Рогов: мощный взрыв произошёл в районе Крымского моста
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в районе Крымского моста произошёл мощный взрыв.
00:09
Украинский дрон сбросил взрывные устройства в Рыльске Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинский дрон сбросил взрывные устройства в Рыльске.
00:05
Алиев: российские игроки в мини-футбол востребованы в лучших клубах Европы
Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев рассказал об успехах выступающих в зарубежных клубах отечественных игроков.
00:02
Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 227 боеприпасов.
00:01
В турсервисах назвали Марокко и ЮАР востребованными у россиян странами Африки
Представители компаний Ozon Travel и OneTwoTrip сообщили RT, какие страны Африки пользуются популярностью у туристов из России. В соответствующий список, по словам экспертов, вошли Эфиопия, Египет, ЮАР, Марокко и другие.
23:55
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Киевского района Донецка
Мирный житель пострадал в результате обстрела Вооружёнными силами Украины Киевского района Донецка.
23:46
Промес ожидал удачного дебюта Бонгонда в «Спартаке»
Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес признался, что не удивлён отличным стартом полузащитника Тео Бонгонда в чемпионате России по футболу.
23:43
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлено, сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.
23:41
Юран был удалён в матче с «Краснодаром» за демонстрацию жеста ТВ монитора
Стала известна причина удаления главного тренера нижегородского «Пари НН» Сергея Юрана после окончания матча третьего тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».
23:35
Пентагон: США сфокусированы на дипломатическом решении кризиса в Нигере
США следят за ситуацией в Нигере и сфокусированы на дипломатическом решении кризиса, заявил представитель Пентагона.
23:33
Россиянка Самсонова обыграла украинку Костюк на турнире WTA в Вашингтоне
Россиянка Людмила Самсонова оформила выход в полуфинал представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне.
23:33
Командир уничтожившего восемь бронемашин ВСУ танка подтвердил, что Leopard хорошо горят
Командир танка, уничтожившего восемь бронемашин ВСУ, с позывным Ласка подтвердил в беседе с RT, что танки Leopard германского производства хорошо горят.
23:25
Швед полностью восстановился от полученных в результате нападения травм
Четырёхкратный чемпион России по баскетболу в составе московского ЦСКА Алексей Швед сообщил, что после избиения полностью восстановился от травм.
23:20
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
На территории Сумской области произошли взрывы, сообщает украинское издание «Зеркало недели».
23:14
Юран заявил, что «Пари НН» обжалует решения арбитров в матче РПЛ с «Краснодаром»
Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Юран считает, что арбитры матча третьего тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром» приняли ряд ошибочных решений, которые должны быть рассмотрены на заседании экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС).
23:04
Украинские уклонисты пытались выехать в Молдавию в тайнике фургона
Четверо граждан Украины пытались выехать в Молдавию, спрятавшись в тайнике, который был обустроен в фургоне, сообщает украинская госпогранслужба.
23:03
Ивич заявил, что впервые на его памяти пенальти был назначен в пользу «Краснодара»
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич похвалил арбитров за работу на матче третьего тура чемпионата России по футболу с нижегородским «Пари НН».
23:02
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне третий раз за вечер
Украинское интернет-издание «СТРАНА.ua» сообщило о взрывах в Херсоне третий раз за вечер.
23:01
В Госдепе призвали Россию разъяснить условия возобновления зерновой сделки
Глава санкционного управления Госдепартамента Джеймс О'Брайен призвал Россию разъяснить условия возобновления зерновой сделки.
22:51
«СТРАНА.ua» сообщила о взрывах в Харьковской области
Украинское интернет-издание «СТРАНА.ua» сообщило о взрывах в Харьковской области.
22:51
Червиченко: победная серия «Спартака» прервётся в Казани или Екатеринбурге
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что фортуна помогла московской команде одержать две победы подряд на старте чемпионата России по футболу сезона-2023/24.
22:45
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины.
22:43
Athina984: Оздоев на следующей неделе пройдёт медосмотр перед переходом в ПАОК
Полузащитник турецкого «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев всё ближе к переходу в греческий ПАОК.
22:41
Генерал ВСУ Кривонос: ВС России способны дойти до Киева за 12 часов
Российские войска могут дойти до Киева за 12 часов, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
22:30
Трамп не признал дополнительные обвинения по делу о секретных документах
Бывший президент США Дональд Трамп не признал дополнительные обвинения по делу о секретных документах, согласно судебным материалам.
22:29
«СТРАНА.ua»: в Херсоне после взрывов частично пропал свет
В подконтрольном украинским властям городе Херсоне после произошедших взрывов частично пропал свет.
22:25
«Краснодар» впервые в своей истории начал сезон РПЛ с трёх побед подряд
«Краснодар» установил очередное достижение в чемпионате России по футболу.
22:22
Посол России Келин назвал неверными данные Минобороны Британии о якобы продвижении ВСУ
Посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью CNN назвал неверной информацию британского Минобороны о якобы продвижении контрнаступления ВСУ.
22:16
Юран получил красную карточку после поражения «Пари НН» от «Краснодара»
Главный арбитр матча третьего тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и «Пари НН» Артём Любимов показал красную карточку Сергею Юрану после окончания игры.
22:15
Смартфоны Samsung остались в перечне параллельного импорта
Смартфоны компании Samsung остались в перечне товаров для параллельного импорта согласно приказу Минпромторга России.
22:08
ЦПВС: беспилотники коалиции в Сирии 11 раз нарушили протоколы деконфликтации
Беспилотники коалиции во главе с США в Сирии 11 раз за сутки нарушили протоколы деконфликтации.
22:06
Гол Сперцяна с пенальти принёс «Краснодару» победу в третьем матче подряд в РПЛ
«Краснодар» на своём поле нанёс поражение нижегородскому «Пари НН» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
22:03
Минпромторг: официальные поставки линз Acuvue в Россию продолжаются
Линзы Acuvue не были включены в перечень для параллельного импорта, так как их официальные поставки продолжаются, сообщает Минпромторг России.