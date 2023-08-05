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NTD: литры майонеза и охапки салата — ярмарка в Мехико удивила посетителей 75-метровым сэндвичем
В Мехико проходит гастрономическая ярмарка, на которой по традиции здесь готовят торту — мексиканский сэндвич, и с каждым годом он получается всё длиннее. Как передаёт NTD, в этот раз торта получилась длиной 75 метров, что на метр длиннее прошлогоднего рекорда.
Сто поваров литрами льют майонез, раскладывают листья салата, ломтики ветчины и сыра. В Мехико проходит гастрономическая ярмарка. И по традиции здесь готовят торту — мексиканский сэндвич. С каждым годом он получается всё длиннее.
 
В этот раз тоже побили рекорд. Торта получилась длиной 75 метров. В мексиканский сэндвич, в отличие от обычного, кладут множество ингредиентов. Причём у каждого повара свой проверенный временем рецепт.
 
Готовую торту может отведать любой гость ярмарки.
 
ЖИТЕЛЬНИЦА МЕХИКО: Вкус восхитительный. Надеемся, что это мероприятие будет проводиться и впредь.
 
В ярмарке участвуют повара из разных стран. Их фирменные блюда тоже можно попробовать.
 
САРА САНЧЕС, повар: Сюда приходят целыми семьями, чтобы насладиться вкусной едой и попробовать бутерброды из разных уголков страны и мира.
 
Гастрономическая ярмарка проходит в Мехико в 18-й раз. В прошлом году её участники приготовили сэндвич длиной 74 метра.
 
Дата выхода в эфир 03 августа 2023 года. 
 
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