NTD: литры майонеза и охапки салата — ярмарка в Мехико удивила посетителей 75-метровым сэндвичем

В Мехико проходит гастрономическая ярмарка, на которой по традиции здесь готовят торту — мексиканский сэндвич, и с каждым годом он получается всё длиннее. Как передаёт NTD, в этот раз торта получилась длиной 75 метров, что на метр длиннее прошлогоднего рекорда.

Сто поваров литрами льют майонез, раскладывают листья салата, ломтики ветчины и сыра. В Мехико проходит гастрономическая ярмарка. И по традиции здесь готовят торту — мексиканский сэндвич. С каждым годом он получается всё длиннее.

В этот раз тоже побили рекорд. Торта получилась длиной 75 метров. В мексиканский сэндвич, в отличие от обычного, кладут множество ингредиентов. Причём у каждого повара свой проверенный временем рецепт.

Готовую торту может отведать любой гость ярмарки.

ЖИТЕЛЬНИЦА МЕХИКО: Вкус восхитительный. Надеемся, что это мероприятие будет проводиться и впредь.

В ярмарке участвуют повара из разных стран. Их фирменные блюда тоже можно попробовать.

САРА САНЧЕС, повар: Сюда приходят целыми семьями, чтобы насладиться вкусной едой и попробовать бутерброды из разных уголков страны и мира.

Гастрономическая ярмарка проходит в Мехико в 18-й раз. В прошлом году её участники приготовили сэндвич длиной 74 метра.

Дата выхода в эфир 03 августа 2023 года.