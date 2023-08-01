FAZ: не по карману — миллионы немцев вынуждены ограничивать себя в мясной пище

Почти 10 миллионов немцев не могут позволить себе мясное блюдо чаще, чем один раз в два дня, сообщает Frankfurter Allgemeine. С 2021 года количество таких людей увеличилось, особенно среди родителей-одиночек. Левый политик Дитмар Барч обвиняет правительство в бездействии и предлагает снизить НДС на продукты питания и ввести «последовательный государственный контроль над ценами в сетевых супермаркетах».

Согласно статистическому агентству Eurostat, количество немцев, которые не могут себе позволить купить мясо хотя бы раз в два дня, возросло за 2022 год. Почти 10 миллионов немцев затронуто этой проблемой. В процентном соотношении это 11,4% граждан Германии. Под мясом в отчёте понимается не только свинина, говядина, птица или рыба, но также «эквивалентная вегетарианская альтернатива». Рост с 2021 года составил 0,9%, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Особенно велико число немцев, которые вынуждены ограничивать потребление мяса, среди родителей-одиночек. По данным Eurostat, среди этой группы 19,3% респондентов употребляют мясо реже, чем раз в два дня. Тенденция негативная, по сравнению с 2021 годом, количество родителей, воспитывающих детей в одиночку и ограничивающих потребление мяса возросло на 2,6%. Рост почти в три раза больше, чем в среднем по стране.

Дитмар Барч, сопредседатель фракции «Левые» в бундестаге обвиняет правительство в бездействии относительно «взрывного роста цена на продукты питания». «Супермаркеты стали раем для наживы», — считает Барч, добавляет: «чем выше цены, тем больше людей, перешедших на макароны с кетчупом». Левый политик предлагает «хотя бы вре́менное снижение НДС на основные продукты питания» и требует ввести «последовательный государственный контроль над ценами в сетевых супермаркетах».

Frankfurter Allgemeine напоминает, что в прошедшую пятницу Немецкое статистическое ведомство отчиталось о продуктовой инфляции за июль 2023 года. По этим данным цены на продукты выросли за месяц на 11%, это говорит о замедление инфляции. «Весной рост был ещё выше: в апреле, например, темпы роста цен на продукты питания составляли всё ещё 17,2%», — сообщает немецкая газета.