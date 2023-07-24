Merkur: каждый третий работающий в Германии имеет проблемы с финансированием текущих расходов
Последствия высокой инфляции затрагивают в Германии практически каждого. Издание Merkur сообщает, что «почти треть работников в Германии, по их собственным оценкам, достигли своего финансового предела из-за значительно более высоких цен». Почти каждый пятый (21%) работающий заявляет, что ему «скорее не удаётся» оплачивать текущие расходы на проживание. 8,5% работающих уверенно отвечают, что им «совершенно не удаётся» себя обеспечивать несмотря на то что они имеют работу.
Опрос проводил аналитический центр YouGov по заказу Postbank. Было опрошено 1 тыс. человек. Исследование показало, что особенно трудно тем, кто зарабатывает меньше €2,5 тыс. В этой группе почти каждый второй (43%) не может «свести концы с концами» из-за высокой инфляции. Для сравнения среди тех, кто получает больше €2,5 тыс. таких вдвое меньше (22%).
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