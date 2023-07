WT: рекордная доля темнокожих американцев осталась без работы за последние месяцы

Согласно последним данным Бюро трудовой статистики (BLS), почти 90% от общего количества взрослых американцев, которые лишились работы с апреля этого года, приходится на долю темнокожего населения США. Некоторые активисты обвиняют корпорации в том, что они незаметно избавляются от темнокожих сотрудников, нанятых после массовых протестов против гибели Джорджа Флойда. В то же время эксперты отмечают, что из-за наплыва нелегальных мигрантов обостряется конкуренция на низкооплачиваемых рабочих местах, которые исторически чаще всего занимали афроамериканцы, пишет The Washington Times.

На прошлой неделе федеральное агентство сообщило, что среди примерно 300 тыс. американцев, потерявших работу за последние месяцы, около 267 тыс. человек были темнокожими. Это свидетельствует о том, что наблюдавшаяся за последние два года тенденция по улучшению положения этой группы населения на рынке труда обернулась вспять, сообщает The Washington Times.



Согласно последним данным Бюро трудовой статистики (BLS), доля афроамериканцев составляют почти 90% среди всех взрослых жителей США, которые стали безработными с апреля этого года. Однако агентство по трудоустройству пока не спешит называть это долгосрочной тенденцией, отмечается в статье. Представитель отдела статистики рабочей силы в BLS заявил, что на основании этих данных ещё слишком рано делать какие-либо далекоидущие выводы.



По его словам, необходимо сначала получить и проанализировать дополнительные данные за другие месяцы, чтобы можно было определить, является ли это частью долгосрочной тенденции. «Как всегда, мы будем пристально следить за показателями рынка труда в ближайшие месяцы, чтобы определить, есть ли какие-либо изменения в тенденциях, как в целом, так и в отношении основных демографических групп, таких как афроамериканцы», — также говорится в заявлении BLS.

Летний «исход» темнокожих сотрудников был зафиксирован в тот момент, когда крупнейшие американские технологические компании, включая Apple, Google и многие другие, приняли в этом году решение сократить десятки тысяч людей, отмечается в статье. Компания Microsoft также объявила на днях, что планирует сократить 276 сотрудников в своём родном штате Вашингтон — в дополнение к увольнению 10 тыс. сотрудников, о чём было объявлено в январе этого года.



По мнению некоторых экспертов, всё это негативно повлияло и на прежнюю политику «разнообразия, равноправия и инклюзивности» (DEI), которая раньше активно применялась при наёме персонала. Согласно проведённому в этом году исследованию компании Revelio Labs, массовые увольнения в технической сфере привели в целом к тому, что текучесть кадров среди сотрудников, которые были приняты на работу в рамках такой политики, составила 33% — по сравнению с 21% среди остальных позиций.



«Так называемая политика разнообразия, равноправия и инклюзивности — это скорее всего лишь сигнал для пробуждения добродетели, который принёс мало пользы для того, чтобы в действительности как-то помочь представителям других рас добиться популярности на рынке труда», — заявил в этой связи Эндрю Крапучеттс, генеральный директор кадрового агентства RedBalloon из штата Айдахо.



Согласно отчёту BLS, уровень безработицы среди афроамериканцев этой весной снижался, сократившись с 5,7% в феврале — до рекордно низкого уровня в 4,7% в апреле этого года. Тогда же в апреле был зафиксирован и наименьший разрыв в показателях безработицы среди тернокожих и белых американцев за всю историю наблюдений, а таже самый низкий уровень безработицы по стране в целом с 1969 года, говорится в статье: он составил около 3,4%.



С тех пор безработица среди афроамериканцев повышалась на протяжении двух месяцев подряд и достигла отметки 6% в июне этого года, незначительно превысив показатель в 5,9%, который наблюдался в июне 2022 года. По данным BLS, это примерно вдвое превысило уровень безработицы среди белых американцев, который составил около 3,1% в прошлом месяце.



При этом в среднем по стране безработица в июле достигла 3,6% — примерно такой же показатель наблюдался в США в 2019 году и в начале 2020 года, ещё до пандемии COVID-19, пишет The Washington Times. Среди латиноамериканцев уровень безработицы в прошлом месяце вырос до 4,6%, а среди азиатов — до 3,2%, говорится в статье.



За десятилетия, прошедшие с тех пор, как BLS начала отслеживать в США разницу показателей безработицы среди представителей разных этнических и расовых групп в 1972 году, общая тенденция практически не изменилась — и уровень безработицы среди афроамериканцев традиционно был примерно вдвое выше, чем среди белых, отмечает The Washington Times.



По мнению некоторых экономистов, последние данные также показывают, что безработица среди темнокожих вернулась к прежнему уровню, хотя на протяжении недолгого времени казалось, что благодаря новой политике исторический разрыв удастся сократить. «Всё больше американцев уходят с рынка труда, однако среди афроамериканцев процент увольнений выше на 64 процента», — заявил Майкл Остин, бывший экономический советник губернатора Канзаса.



«Вероятно, мы движемся в сторону замедления экономики, и подобные последствия для афроамериканцев могут стать красноречивым признаком грядущих событий», — также предупредил Остин.



Между тем статистика свидетельствует, что инфляция в США на протяжении последних месяцев также замедлилась: в мае цены в среднем выросли на 3,8% в годовом выражении — и это примерно соответствует показателям начала 2021 года. Однако недавние отчёты показывают, что эти общие улучшения не сильно помогли темнокожим соискателям на рынке труда, отмечается в статье.



Согласно опубликованным на этой неделе результатам исследования, которое провели компании Gallup и Amazon, темнокожие американцы на 33% недостаточно представлены на должностях с самым высоким карьерным рейтингом. Что же касается выходцев из Латинской Америки, то для них этот показатель составляет около 43%, пишет The Washington Times.



Некоторые эксперты по рынку труда также считают, что массовые увольнения в сфере высоких технологий и услуг в этом году ударили по афроамериканцам сильнее, чем по всем остальным. По мнению бизнес-консультанта из Калифорнии Юджина Дилана, это свидетельствует о том, что корпорации «незаметно увольняют» темнокожих сотрудников, которые были наняты ранее в качестве ответа на массовые протесты с требованием социальной справедливости после гибели Джорджа Флойда в 2020 году.



Как полагает Дилан, принятые тогда на себя публичные обязательства у руководства многих компаний быстро испарились на фоне опасений о надвигающейся рецессии. И хотя за последние пару лет несколько миллионов афроамериканцев смогли получить работу, руководство не смогло создать для них благоприятную среду или выделить ресурсы для углублённой работы, необходимой для осуществления системных изменений, подчёркивает эксперт: «Следовательно, когда экономическая ситуация стала нестабильной, этих людей начали рассматривать как расходный материал, в результате чего они первыми потеряли работу».



По словам Дилана, за прошедший период ситуация в таких сферах, как проявления расизма в отношении афроамериканцев и латиноамериканцев в США, плохие перспективы карьерного роста, их проживание в небезопасных районах с постоянно растущим уровнем преступности и ограниченным доступом к качественному образованию, фактически не улучшилась. Поэтому многие из них вынуждены устраиваться на работу в такие компании, как Uber, где они практически лишены возможностей для продвижения и карьерного роста, также пояснил он.



Как говорят эксперты по трудоустройству, исторически темнокожие американцы составляли основную часть работников на низкооплачиваемых должностях. И на фоне всплеска нелегальной иммиграции в последнее время им приходится всё острее конкурировать с мигрантами за эти места, в то время как общая ситуация на рынке труда ухудшается. В результате положение афроамериканцев также усложняется, заявил Эрик Руарк из Вирджинии, директор по исследованиям в NumbersUSA — правозащитной группе, выступающей за ограничение легальной и нелегальной иммиграции в США.