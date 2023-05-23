Politico: «так задумано» — бедность и неравенство в Америке создают искусственно, считают исследователи

Американский социолог Мэттью Десмонд в своей новой книге «Бедность: сделано в Америке» приходит к выводу, что ужасающие масштабы имущественного неравенства, которое выделяет США по сравнению с прочими развитыми странами, являются закономерным плодом «типично американских» практик, применяемых властями страны. Как пишет на страницах Politico профессор Принстона Шерилл Кашин, Десмонд убеждён, что для преодоления бедности Америке будет достаточно прекратить предоставлять льготы богатым — но для этого сперва придётся внедрить в американском обществе новые этические принципы.

В конце 2020 года у здания законодательного собрания штата Нью-Йорк в его столице Олбани собралась толпа преимущественно темнокожих демонстрантов, выступавших за введение на повышение минимального размера оплаты труда для сотрудников сферы услуг, получающих чаевые, до $15 в час. Вскоре после начала акции к демонстрантам подошли белые мужчины в красных бейсболках с символикой Дональда Трампа, оказавшиеся там по воле случая — в тот же самый день нью-йоркские законотворцы должны были утвердить результаты подсчёта голосов по итогам президентских выборов, и сторонники уходящего президента явились, чтобы их оспорить. Казалось, назревал конфликт — однако когда «трамповцы» увидели, что темнокожие рабочие выступают за повышение зарплат, они пожали тем руки и присоединились к акции.

Этот случай рассказывает известный американский социолог Мэттью Десмонд в своей новой книге «Бедность: сделано в Америке», дабы проиллюстрировать свой тезис о том, что в условиях токсичности и раскола на внутриполитической арене Америки объединить разрозненных несогласных сможет как раз всеобщее движение за борьбу с бедностью, пишет на страницах Politico профессор права Принстонского университета Шерилл Кашин.

Как подчёркивает Кашин, многие американцы и так прекрасно знают суть изложенного Десмондом — то есть то, что американская система устроена таким образом, чтобы в первую очередь приносить пользу уже обеспеченным людям. Между тем в своей книге Десмонд высказывает «до беспощадности честную» мысль о том, что нищета является настолько вездесущей проблемой для США потому, что «так задумано», а задумано так для того, чтобы богатые американцы могли поддерживать свой образ жизни за счёт всех остальных, пишет автор.

Америка действительно остаётся выдающимся государством в плане нищеты: и доля граждан, проживающих за чертой бедности, и масштабы имущественного расслоения там куда серьёзнее, чем в остальных 25 развитых странах, входящих в состав Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), включая Австралию, Канаду, Францию, Германию, Польшу, Португалию и Великобританию, напоминает Кашин. По мнению исследователя, в этой связи наибольший интерес представляет вопрос о том, как же Америка превратилась в «страну экономических крайностей», где проблема бедности приобрела «глубоко укоренившийся и гнетущий» характер — даже несмотря на то, что подавляющее большинство американских бедняков имеют занятость.

Главный прорыв Десмонда — в том, что он сместил фокус внимания с поведения отдельных лиц, на котором в большинстве случаев концентрируются книги, посвящённые бедности, на более широкий и важный вопрос: «Кто же выигрывает от порядков, из-за которых люди остаются бедными?», продолжает Кашин. Именно на него он и отвечает в своей книге — и приходит к выводу, что нищета в США является плодом трёх «типично американских повадок», а именно эксплуатации бедных, предоставления льгот богатым, а также намеренной классовой сегрегации, которая по-прежнему последовательно практикуется в стране, перечисляет автор.

Десмонд рисует чёткую картину порочных с этической точки зрения укладов, в поддержании которых так или иначе задействованы все американцы, подчёркивает Кашин. «Высокооплачиваемые профессионалы — такие, как я сама — получают потребительские преимущества за счёт того, что в нашей экономической системе, где название компании Uber уже успело устояться в языке и стать глаголом, а все наши нужды удовлетворяют внештатные фрилансеры, работающие под жесточайшим надзором и в стеснённых условиях, остальным платятся нищенские зарплаты, — разъясняет исследователь. — Компании сокращают рабочие места или выводят их за границу, отказываются повышать зарплаты и борются с профсоюзами, а наши вложения продолжают пухнуть. Мы получаем бесплатное банковское обслуживание — а беднякам достаются грабительские условия от тех же банков и микрофинансовых организаций. А тем временем муниципальные нормы по зонированию, которые разрешают в отдельных кварталах строить исключительно частные дома на одну семью, приводят к искусственному дефициту жилья, из-за чего стоимость нашей собственности растёт, а остальным приходится сталкиваться с дороговизной и бездомностью».

Десмонд также показывает, как федеральное правительство США помогает и так богатым становиться ещё богаче при помощи налогового кодекса, отмечает Кашин. Как подчёркивает профессор, в 2021 году Вашингтон потратил на налоговые послабления $1,8 трлн, в сущности отказавшись от денег, которые ушли бы в казну, и выиграли от этой политики в первую очередь именно богатейшие американцы — не говоря уже о том, что, по некоторым данным, Америка каждый год теряет более $1 трлн в виде неуплаченных налогов из-за применения многонациональными корпорациями и богатыми кланами различных уклонительских схем.

В качестве решения проблемы «искусственно созданной бедности» Десмонд предлагает весьма «смелый» подход: социолог убеждён, что для того, чтобы «поднять» практически все домохозяйства в стране выше черты бедности, не увеличивая при этом дефицит бюджета, американским властям достаточно будет полностью собрать налоги с одного процента богатейших граждан, закрыв для них лазейки в законодательстве и прижав к ногтю неплательщиков, пересказывает Кашин. По мысли Десмонда, такая политика будет приносить Америке ежегодно $175 млрд, которые можно будет потратить на расширение различных социальных программ по борьбе с нищетой. Кроме того, он призывает своих читателей стать «сторонниками упразднения бедности» и придерживаться определённых принципов, предполагающих бойкотирование компаний, которые эксплуатируют своих работников, и поддержку решений правительства, направленных на борьбу с нищетой. При этом Десмонд выступает не за перераспределение общественных благ как таковое — он лишь полагает, что, если богатые станут платить налоги, а власти перестанут предоставлять им льготы и вместо этого будут тратить деньги на помощь бедным, Америка сможет преодолеть бедность.

Смогут ли принципы «упразднения бедности» по-настоящему закрепиться в американском обществе и преодолеть многочисленные перекосы американской избирательной системы — вопрос открытый, но всё же предложения Десмонда как минимум представляют собой пример нового мышления, так необходимого стране, убеждена Кашин.

По мнению профессора Принстона, особую роль в глубоко укоренившемся и мощнейшем имущественном неравенстве играет расовый аспект. Об этом упоминает и Десмонд, который в своей книге отмечает, что главным бенефициаром «щедрости» правительства являются богатые белые домохозяйства, имеющие семейных бухгалтеров. Между тем республиканцы в федеральном правительстве уже десятилетиями противодействуют развёртыванию социальных программ, распространяя уже давно опровергнутые учёными расовые стереотипы — так поступал в том числе и Рональд Рейган, который в своей предвыборной кампании активно использовал в качестве «пугала» для избирателей образ неработающей темнокожей женщины, мошенничающей с государственными пособиями, подчёркивает Кашин.

Как полагает автор, одним из столпов «дикого» неравенства, которое вредит всем американцам, стала именно риторика, направленная против темнокожих, и политика по их притеснению — а нынешняя имущественная сегрегация по сей день во многом опирается на те же процессы.