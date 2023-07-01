ABC News: «будет иметь далеко идущие последствия» — Верховный суд США запретил вузам учитывать расу абитуриентов

Верховный суд США признал неконституционной так называемую позитивную дискриминацию, которая позволяла принимать во внимание расовую принадлежность соискателей при приёме в высшие учебные заведения. Противники и сторонники этого исторического решения выразили уверенность, что эффект от его принятия будет ощущаться далеко за пределами сферы образования, сообщает ABC News.

Историческое решение Верховного суда, фактически положившее конец позитивной дискриминации, может иметь последствия, выходящие далеко за пределы высшего образования. Вчера вечером президент Байден сказал, что суд зашёл «слишком далеко вправо», и добавил, что этот орган «не просто стал консервативным, а словно сделал шаг назад».

Ранее репортёр спросила у Байдена, стал ли Верховный неблагонадёжным.

ЖУРНАЛИСТКА: Не стал ли суд неблагонадёжным?

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Это ненормальный суд.

При соотношении голосов 6 к 3 консервативные судьи Верховного суда постановили, что политика приёма в два учебных заведения, находившихся в центре разбирательства — Гарвард и Университет Северной Каролины, — нарушает конституционную гарантию всеобщего равенства перед законом.

Судья Кларенс Томас, который признаёт, что ему самому позитивная дискриминация пошла на пользу, написал: «Хотя я с болью осознаю социальное и экономическое опустошение, постигшее мою расу и всех, кто страдает от дискриминации, я искренне надеюсь, что наша страна будет жить в соответствии с принципами, согласно которым все люди рождаются равными, являются равными гражданами и должны быть равны перед законом».

Судья Кетанджи Браун Джексон парировала его довод, написав в ответ: «Сегодня с равнодушием, достойным фразы «пусть едят пирожные», большинство (членов Верховного суда. — ИноТВ) спешно ретируется и узаконивает всеобщее игнорирование цвета (кожи. — ИноТВ). Но признание расы несущественной в законе не делает её таковой в жизни».

Девять штатов уже запретили каким-либо образом учитывать расу при приёме в местные государственные колледжи и университеты. Прекращение позитивной дискриминации в сфере высшего образования в Калифорнии, Мичигане, Вашингтоне и других штатах привело к сокращению числа представителей меньшинств, зачисленных в ведущие государственные университеты.

Постановление (Верховного суда. — ИноТВ) может оказать влияние на практику найма в корпорации. Исполнительный директор правой инициативной группы заявил, что это решение «придаст уверенности таким группам, как наша, которые хотят избавиться от политкорректных основанных на расе схемах найма и продвижения по службе в корпоративной Америке».

ТЕРРИ МОРАН, старший национальный корреспондент ABC News: Его (Верховного суда. — ИноТВ) аргументация представляет собой план по противодействию инициативам по многообразию, равенству и инклюзивности, с которыми уже борются многие корпорации и консервативные активисты. Речь идёт о программах найма, стажировок и продвижения по службе у таких крупных работодателей, как Morgan Stanley, McDonald's и Starbucks.

Между тем ведущий кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил, что решение Верховного суда ознаменовало собой «великий день для Америки». При этом руководители многих колледжей объявляют, что продолжат отстаивать разнообразие, независимо от решения суда.

ДЖАСТИН ФИНЧ, корреспондент ABC News: А президент Байден поручает министерству образования как можно скорее помочь колледжам и университетам найти новые способы создания разнообразных студенческих коллективов без учёта расового фактора.

Дата публикации 30 июня 2023 года.