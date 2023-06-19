FAZ: Джордж Флойд стал жертвой системного полицейского расизма и «рутинного применения необоснованного насилия»

В США завершено расследование смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Полицию обвинили в расизме и необоснованном насилии. Как отмечается в материале Frankfurter Allgemeine, проблема существует не первый год и долгое время игнорировалась органами правопорядка. Теперь американский минюст обещает предпринять шаги по реформированию полиции.

Министерство юстиции США опубликовало отчёт о смерти афроамериканца Джорджа Флойда вызвавшей «самые большие протесты в Соединённых штатах за последнее десятилетие», сообщает издание Frankfurter Allgemeine. В 89-страничном отчёте ведомства показаны «антиконституционные и противоправные практики полиции самого большого города штата Миннесоты».

Меррик Гарланд, глава министерства юстиции, заявил на презентации отчёта, что «Джордж Флойд должен был жить», если бы не «систематические проблемы» органов правопорядка в США, а особенно «рутинное применение необоснованного насилия». Отчёт установил, что действия полиции Миннеаполиса показывают «образец дискриминации чёрных, коренных народностей США и людей с особенностями поведения».

Frankfurter Allgemeine напоминает, что на видео, вызвавшем три года назад протесты в США и по всему миру, Джордж Флойд просил полицейского ослабить хватку, так как он не мог дышать. Отчёт по результатам расследования установил, что такая форма захвата часто применяется полицией в США и полицейские игнорируют замечания, что кто-то не может нормально дышать, указывая задержанному: «ты получаешь достаточно воздуха, раз ты говоришь». Многие годы «опасные приёмы и оружие применяются против лиц, совершивших самое незначительное правонарушение, а иногда и вовсе не совершивших правонарушения», — цитирует отчёт немецкая газета.

Американский минюст также установил, что полиция Миннеаполиса после смерти Флойда пыталась скрыть своё «возможно расистки мотивированное поведение». Так, после мая 2020 года, лишь в трети протоколов задержаний на дороге была указана этническая принадлежность задержанного, как того требует закон, в то время как до инцидента с Флойдом заметки об этничности содержали 71% протоколов.

«Рассмотрение дел о неправомерных действиях в о́рганах власти происходит непростительно медленно», — отмечает американский минюст. Как минимум половина таких дел рассматривается год, а ещё в 25% случаев расследование длится более 2 лет. В это время подследственные полицейские могут продолжать работу, отмечает Frankfurter Allgemeine.

Обращения о противоправных действиях полиции часто не рассматриваются вовсе, сообщает издание, ссылаясь на отчёт американского минюста. В отчёте приводят в пример жалобу на полицию, прибывшую на шумную вечеринку-барбекю. Полицейские проводили задержание, сбив подозреваемого ударом ногой по голени, затем встали ему на позвоночник. Второй полицейский в это время по свидетельским показаниям, пихал мужчине грязь в лицо и совершал пинки в живот. «Однако ни один из восьми присутствовавших полицейских не был допрошен по поводу инцидента», — сообщается в отчёте минюста. Более того «следователь рекомендовал прекратить дело, поскольку оно превысило срок, в течение которого можно было принять меры в отношении любого из причастных к делу офицеров».



Отчёт установил, что жители Миннеаполиса годами жаловались на расистское и чрезвычайно жестокое поведение полиции города, продолжает Frankfurter Allgemeine, но компетентные органы никак не реагировали на существующие проблемы.

В 2015 году полицейский остановил автомобиль с четырьмя афроамериканцами и, угрожая оружием, заявил: «Если вы меня одурачите, я вам ноги сломаю быстрее, чем вы убежите». Один из пассажиров в ответ обвинил сотрудника правопорядка в расизме, на что последний заявил: «Да, и я горжусь этим». Лишь неделю спустя, уже после публикации видео с данного задержания, полицейское управление провело расследование и уволило сотрудника, сообщает немецкая газета.

Выводы минюста основаны на рассмотрения тысяч документов и заявлений, изучения видео с камер, которые полицейские носят в рабочее время, проведения интервью с официальными лицами, работниками здравоохранения и жителями Миннеаполиса. Существуют «разумные основания полагать, что полицейское управление Миннеаполиса и городские власти придерживаются модели поведения и практики, которые лишают людей их конституционных прав», — цитирует отчёт Frankfurter Allgemeine.

До сих пор не было предпринято никаких мер, «для предотвращения такого злоупотребления властью», — пишет немецкое издание, поэтому министерство юстиции США, город Миннеаполис и полицейское управление «договорились о том, что за реформами будет следить независимый наблюдатель». В свою очередь новоназначенный в конце 2022 года начальник полиции Миннеаполиса Брайан О'Хара пообещал, что он в своей работе будет стремиться «создать такое полицейское управление, которого заслуживает каждый житель».