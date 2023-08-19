NTD: цветы во льду стали хитом жаркого лета в Японии

На фоне жары в Японии процветают продажи искусственных цветов, замороженных в кусках льда. Как передаёт NTD, люди обычно покупают их в качестве подарков на разные праздники, такие как дни рождения, юбилеи и праздничные даты. Лёд в конце концов тает, но остаются цветы и другие украшения внутри композиции.

На фоне палящего летнего солнца в Японии процветают продажи искусственных цветов, замороженных в кусках льда.

Токийская компания Onoda Shoten открыла свою студию в прошлом году. На такой шаг толкнула пандемия, из-за которой резко упали продажи основного продукта фирмы — льда.

Для изготовления композиции большой контейнер сначала наполняют водой из-под крана. Затем помещают внутрь цветы и другие декоративные элементы. После этого жидкость медленно замораживают в течение двух недель, чтобы лёд сохранил прозрачность.

КАТАРУ ОНОДА, владелец компании: При медленном замораживании лёд становится прозрачным, и поэтому медленное замерзание воды делает предметы внутри красивыми. Наконец, мы разрезаем его, упаковываем и доставляем клиентам.

По словам Оноды, клиенты обычно покупают замороженные цветы в качестве подарков на разные праздники, такие как дни рождения, юбилеи и праздничные даты.

Лёд в конце концов тает, но остаются цветы и другие украшения внутри композиции.

Владелец компании говорит, что в последнее время на фоне жары также выросли продажи льда.

КАТАРУ ОНОДА: Объём продаж почти удвоился. В пандемию COVID было очень трудно, поставки прекратились. Мы боялись, что ничего не изменится. Но спрос на лёд вернулся. Если честно, мы не справляемся с заказами.

Замороженные цветы во льду стоят от 45 до 75 долларов США.

Дата выхода в эфир 17 августа 2023 года.