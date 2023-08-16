Al Jazeera: «Талибан» празднует вторую годовщину возвращения к власти в Афганистане

Находящиеся у власти в Афганистане талибы отмечают вторую годовщину взятия Кабула после вывода американских войск, пишет Al Jazeera. Хотя не признанному ни в одной стране мира правительству удалось сократить производство наркотиков и коррупцию, эксперты ООН осуждают «Талибан» за нарушение прав населения и притеснение женщин.

«Талибан»* отмечает вторую годовщину возвращения к власти в Афганистане, сообщает Al Jazeera. В честь этого события в стране объявлен государственный праздник.

«По случаю второй годовщины взятия Кабула мы бы хотели поздравить афганский народ и попросить всех поблагодарить Всемогущего Аллаха за эту великую победу», — заявил во вторник официальный представитель движения Забихулла Муджахид. Он добавил, что «теперь в стране обеспечивается общая безопасность, вся её территория управляется единым руководством, введена исламская система, а все действия трактуются с точки зрения шариата».

Как рассказывает издание, во вторник в афганской столице были усилены меры безопасности, а солдаты усилили проверки. Автоколонны талибов собрались на площади Масуд рядом с пустым зданием американского посольства. Некоторые мужчины держали в руках оружие, другие делали селфи на фоне гремящего гимна, под который мальчики продавали белые флаги со словами шахады (свидетельства о вере в единого Бога в исламе. — ИноТВ) — официальный символ «Талибана». В Герате на западе страны толпа талибских сторонников скандировала: «Смерть европейцам, смерть жителям Запада, да здравствует Исламский Эмират Афганистан, смерть американцам».

В статье отмечается, что в данный момент Афганистан живёт мирной жизнью, которой его население не видело десятилетиями. В то же время ООН сообщает о десятках нападений на гражданское население, за некоторые из которых взяло на себя ответственность ИГИЛ**. Кроме того, руководствуясь исламским законом, талибы закрыли салоны красоты, запретили большинству афганских женщин работать в гуманитарных организациях, не разрешают им гулять в парках или путешествовать без сопровождения мужчины. С момента прихода к власти «Талибана» девочки старше 12 лет практически лишились возможности посещать школу. Для многих западных стран такая дискриминация стала серьёзным препятствием на пути официального признания талибской администрации. Большинство мусульманских стран и исламских богословов также осудили позицию «Талибана» по вопросу прав женщин.

Арабская телекомпания напоминает, что правительство талибов до сих пор официально не признано ни в одной стране мира. Международное сообщество продолжает раздумывать, стоит ли вести диалог с властями страны и каким образом его построить. Со своей стороны «Талибан» надеется, что прогресс поможет добиться международного признания, снятия санкций и возвращению активов на $7 млрд, которые заморозили в Федеральном резервном банке Нью-Йорка после победы талибов в 2021 году, причём половину из них позднее передали в швейцарский трастовый фонд.

По информации спецпредставителей ООН, в Афганистане сократились масштабы коррупции, которая процветала после свержения талибов в 2001 году и привлечения в страну западных капиталов. Некоторые данные также говорят о том, что введённый «Талибаном» запрет на выращивание наркотиков привёл к значительному сокращению производства опийного мака. Тем не менее в понедельник группа экспертов ООН обвинила афганских властей в том, что они не выполнили обещания проводить более мягкую политику, чем во время первого пребывания у власти с 1996 по 2001 годы. По словам специалистов, факты говорят о том, что в стране существует «всепоглощающая система сегрегации, изоляции и преследования». «Пропасть между обещаниями и действиями фактического правительства Афганистана увеличилась, и суждение о «улучшенном» «Талибане» было изобличено как ошибочное», — приводит Al Jazeera мнение представителей ООН.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.