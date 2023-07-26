France 24: в Афганистане закрылись последние салоны красоты

В Афганистане истёк срок в один месяц, который «Талибан»* дал на закрытие всех салонов красоты в стране, сообщает France 24. Как отмечает телеканал, запрет салонов красоты будет иметь серьёзные социальные и экономические последствия для охваченной кризисом страны.

«Талибан»* жёстко ограничивает права женщин и, конечно же, девочек с момента возвращения к власти в 2021 году. Сейчас, спустя почти два года, движение продолжает принимать усилия по контролю или подавлению всех аспектов жизни женщин в общественных местах. Талибы объявили, что все салоны красоты должны закрыться во вторник после истечения срока в один месяц. Это решение привело к редкому шквалу возмущения. С нами на связь выходит наш корреспондент в Исламабаде Шазейб Уалла.

Приветствую, Шазейб. Каковы последние новости об этом решении, как оно реализуется?

ШАЗЕЙБ УАЛЛА, корреспондент France 24: Что ж, как вы уже сказали, срок в один месяц, который талибы дали на закрытие салонов красоты в Афганистане, подошёл к концу, и они объявили, что все салоны красоты для женщин по всей стране должны прекратить свою работу. Однако большинство из них уже прекратили свою деятельность. Судя по тому, что мы слышим с места событий, «Талибан» очень серьёзно относятся к соблюдению этого запрета. Сегодня рано утром они даже посетили некоторые салоны красоты в Кабуле, чтобы проверить, свернули ли они свою деятельность.

На прошлой неделе сотрудники и владельцы салонов красоты вышли на протест, и хотя число протестующих женщин было не очень большим, талибы использовали свои традиционные методы подавления протестов. Они окружили этих женщин, а затем открыли огонь в воздух из автоматов для разгона протестующих.

Важно упомянуть, что это одно из последних мест, где женщины могли работать в Афганистане, так как им запрещено работать на большинстве государственных должностей, они не могут работать в НПО, а частные организации не стремятся брать их на работу. Эти организации боятся, что у них возникнут проблемы с «Талибаном».

Главный аргумент, который использовали талибы для оправдания запрета на работу или обучения в школе для женщин — это то, что они не хотят, чтобы женщины и мужчины находились там вместе. Они хотят ввести строгую сегрегацию. Однако салоны красоты — одно из немногих мест, куда имеют доступ только женщины. Так что этот запрет вызывает много вопросов у афганских женщин, которые теперь строят свою жизнь исключительно в стенах своего дома.

Шазейб, но помимо этического, если не морального вопроса о правах женщин, это решение, очевидно, имеет практические последствия. Каковы, по вашему мнению, будут социальные и экономические последствия закрытия салонов красоты.

ШАЗЕЙБ УАЛЛА: Их закрытие будет иметь серьёзный экономический эффект. В последнее многие женщины стали выбирать эту профессию, так как доступ к образованию для них был закрыт. Приблизительно 60 тысяч женщин по всей стране раньше работали в салонах и теперь лишились средств к существованию. Большинство из них были единственными кормильцами в своих домах. И происходит это в то время, когда Афганистан переживает серьёзный экономический кризис.

Кроме того, запрет салонов красоты будет иметь и огромный социальный эффект. Сегодня я разговаривала с одной из владелиц салона красоты, и она сказала мне, что в последнее время салоны красоты стали для женщин местом вне дома, где они могли находиться среди других женщин без хиджаба, где они могли открыто говорить друг с другом или, может быть, просто расслабиться. И, как вы сказали ранее, этот последний запрет появился после того, как правительство уже запретило девушкам и женщинам посещать старшую школу, университеты, им запретили посещать парки, ярмарки и спортзалы. «Талибан» также приказал им ходить покрытыми на публике.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.



Дата выхода в эфир 25 июля 2023 года.