Independent: британский парламентарий извинился за восхваление «Талибана»

Председатель комитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Эллвуд после обрушившегося на него шквала критики и угрозы смещения с поста принёс извинения за публичную похвалу в адрес «Талибана»*, сообщает The Independent. В записанном в ходе визита в Афганистан видео британский парламентарий указал на позитивные сдвиги в стране: улучшение безопасности, сокращение коррупции и торговли опиумом.

Председатель комитета по обороне палаты общин парламента Великобритании Тобиас Эллвуд принёс извинения за размещение в интернете видеозаписи, в которой он хвалит «Талибан»* за «значительное улучшение» ситуации в Афганистане после прихода движения к власти, пишет The Independent.

Как отмечает издание, за ролик, в котором Эллвуд призывал Великобританию возобновить переговоры с «Талибаном» и утверждал, что движению удалось достичь мира, которого в стране не было с 1970-х годов, его несколько дней критиковали коллеги по Консервативной партии. Некоторые даже грозились инициировать вотум недоверия Эллвуду.

В частности, член комитета по обороне Марк Франсуа назвал заявления Эллвуда «совершенно абсурдными». «Он не упомянул о том, что талибы до сих пор пытаются вычислить и убить афганских граждан, помогавших нашим вооружённым силам, а также не упомянул о том, что при таком правительстве девочки в Афганистане даже не имеют права ходить в школу», — заявил Франсуа, подчеркнув, что Эллвуд хоть и занимает пост председателя, не выступал от имени комитета по обороне.

Бывший лидер партии Иэн Дункан Смит назвал записанное Эллвудом видео «не очень приятным заявлением» в свете того, какова в Афганистане ситуация в области прав человека. По его словам, «очевидно», что «Талибан» по-прежнему представляет «серьёзную угрозу» правам человека.

«Теперь, когда талибы вернулись к власти, всё ощущается по-другому. В это трудно поверить, но безопасность значительно улучшилась, коррупция снизилась, а торговля опиумом практически исчезла. Солнечные батареи теперь повсюду, они питают ирригационные насосы, что позволяет выращивать больше урожая», — отметил член парламента в видеоролике.

В ответ на критику Эллвуд заявил, что «ошибся», и удалил видео, которое было сделано во время его недавней поездки в Афганистан. «Какими бы благими намерениями я ни руководствовался, я бы мог лучше сформулировать впечатления от личного визита», — написал парламентарий на своей страничке в Twitter.

Эллвуд, брат которого погиб в результате террористических актов на Бали в 2002 году, добавил, что счёл своим долгом рассказать о том, что в стране наблюдаются позитивные сдвиги. Он также решил призвать Великобританию открыть посольство в Афганистане, чтобы не допустить краха экономики страны, которая находится под угрозой без международного вмешательства.

При этом, как сообщает The Independent, председатель комитета по обороне всё же признал, что он также видел «рост числа ограничений в отношении женщин и девочек».

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.