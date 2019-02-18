Spiegel: «золотой век» либерального миропорядка Запада уже позади

В своих исследованиях политологи Кишор Махбубани и Роберт Каган приходят к выводу, что «золотой век» Запада и либерального мирового порядка позади, говорится в статье Der Spiegel. Махбубани считает, что это хорошо, поскольку попытки США и их союзников «экспортировать демократию» были провальными и теперь они оставят мир в покое. Каган, напротив, считает, что Запад должен направлять другие страны к демократии, поэтому его отход от роли глобального регулятора — это плохая новость.

Книга Кишора Махбубани, профессора политологии из Национального университета Сингапура называется «Проиграл ли Запад?», пишет Der Spiegel. Если читать её одновременно с книгой исследователя из американского мозгового центра Brookings Institution Роберта Кагана «Джунгли снова разрослись», то получится захватывающий геополитический диалог.

Издание отмечает, что оба автора исходят из одинаковой предпосылки: Запад перешёл на «оборонительные» позиции, его золотой век позади. Однако Махбубани воспринимает этот факт оптимистично, а Каган — с беспокойством.

Махбубани основывает свою аргументацию на цифрах: он пишет, что до 1820 года Китай и Индия были крупнейшими экономиками мира. Поэтому продолжавшееся после этого двухсотлетнее доминирование Запада он рассматривает как «отклонение», которое уже завершилось: Китай вновь стал ведущей экономической силой, и его претензии на мировое лидерство исторически обоснованы. Каган также упоминает об «отклонении», но имеет в виду другое: по его мнению, «отклонением» в истории человечества стал либеральный мировой порядок. Он пишет что, после окончания Второй мировой войны, США удалось установить такой порядок почти во всём мире, и обеспечить тем самым «относительный рай».

Как подмечает Der Spiegel, такие слова вызвали бы у Махбубани смех: «болезненная правда заключается в том, что бездумная попытка «экспорта демократии» во многих случаях привела не к понижению, а к повышению людских страданий», — пишет он. Каган не отрицает, что Запад допускал ошибки, но считает, что с ними можно примириться, поскольку конечной целью было окончание холодной войны и установление либерального мирового порядка.

Однако, с точки зрения Махбубани, такая идея стала «опиумом» для Запада: он самостоятельно определил, что демократия и свобода являются высшими целями, а либеральный мировой порядок — «раем на Земле».

Как пишет Каган, «создание либерального порядка было противоборством с историей и человеческой природой, потому что люди, помимо прочего, ищут порядка и безопасности. Поэтому они могут приветствовать приход сильного лидера, обеспечившего бы эти блага, даже если он не предоставит им полноту прав и свобод». Издание отмечает, что Махбубани придерживается того же мнения, но вывод учёные делают разный: Каган пишет о необходимости продолжать «борьбу с человеческой природой» и «направлять» людей к либеральной демократии. Махбубани призывает оставить людей в покое и позволить им решать самим. При этом он считает, что в конечном итоге, все страны придут к демократии — для этого им нужно время.

По мнению Кагана, нужно не только время, но ещё и помощь США, которых он сравнивает с садовником, не дающим саду зарасти сорняками. Учёный с сожалением констатирует, что США при Дональде Трампе полностью отошли от этой роли. Кроме того, он предупреждает, что место мирового лидера стремится занять Китай. Махбубани не соглашается с этим посылом: по его мнению, Китай готов существовать в многополярном мире.

Der Spiegel пишет, что оба автора предлагают свои рецепты того, как в новых условиях избежать войны: Махбубани предлагает Западу принять стратегию трёх «М»: минимализма, многополярности и «маккиавеллизма». Минимализм заключается в том, что Запад должен оставить остальной мир в покое и не навязывать ему свои концепции. Многополярность подразумевает сотрудничество с другими странами, в первую очередь, в рамках ООН, а «маккиавеллизм» — способность определять свои долгосрочные интересы.

Каган соглашается лишь с принципом «маккиавеллизма», отмечая, что сейчас Запад не в состоянии определить свои собственные интересы. Многополярный мир он считает опасным, так как в подобных условиях велик риск ядерного конфликта. Что касается «минимализма», то Каган, напротив, пишет о том, что иногда Западу необходимо оказывать влияние на дела других стран, вплоть до военного вмешательства. Кроме того, он призывает к усилению таких институтов как НАТО, а также к увеличению военной мощи западных стран, в первую очередь, США.

В свою очередь, Махбубани не видит в этом смысла, задаваясь вопросом о том, почему Запад больше полагается «на бомбы, чем на мозги». По его мнению, военное насилие стало бессмысленным, и остальной мир не примет его. «Мир будет ещё нестабильнее, если Запад радикально не изменит свой курс», — приводит издание цитату из его книги.