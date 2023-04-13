Экс-разведчик США: Зеленский — безумец и угроза всему миру

08:01
Reuters: общие потери ВСУ могут превышать 130 тысяч человек
Украина в ходе конфликта потеряла убитыми и ранеными до 131 тыс. человек.
08:00
Боевики ВСУ при отступлении подорвали несколько многоэтажных домов в Артёмовске
Украинские террористы во время бегства со своих позиций в центре Артёмовска (Бахмут) подорвали несколько многоэтажных домов и капитальных строений.
07:51
Белый дом: запуск ракеты КНДР повышает риск дестабилизации в регионе
Ракетный запуск КНДР повышает риск дестабилизации ситуации в регионе, заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.
07:49
Боец ВДВ заявил о готовности ВС России отразить атаку по Каховскому водохранилищу
Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России готовы отразить атаку ВСУ и уничтожить технику и плавсредства противника ещё на этапе преодоления Каховского водохранилища.
07:43
Сальдо: Каховская ГЭС защищена от обстрелов
Каховская ГЭС в Херсонской области защищена от обстрелов, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
07:33
WP: стоявший за утечкой документов США заявлял, что получил их на военной базе
Человек, стоявший за утечкой секретных документов Соединённых Штатов, сообщил, что получил их на некой «военной базе».
07:23
РБК: банки Швейцарии начали предупреждать клиентов из России о возможном закрытии счетов
Банки Швейцарии начали предупреждать клиентов из России о закрытии их счетов, если они платят налоги в бюджет России.
07:05
Пресс-секретарь президента России Песков: сроки визита Путина в Китай пока не определены
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что понимания по возможным срокам визита Владимира Путина в КНР пока нет.
06:58
РИА Новости: ВС России поразили позиции ВСУ на Донецком направлении термитными снарядами
Российские военные поразили огневую позицию ВС Украины на Донецком направлении при помощи термитных снарядов.
06:50
Global Times: США не смогут обратить вспять свой неминуемый крах
Попытки Соединённых Штатов сохранить гегемонию обречены на провал, сообщает Global Times.
06:40
РИА Новости: около 80% украинских пленных готовы рассказать о своих преступлениях
Около 80% украинских военнопленных готовы рассказать о своих преступлениях в надежде на смягчение наказания в суде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах в Донецке.
06:30
Мэр Горловки: жительница Пантелеймоновки в ДНР, раненная из-за обстрела, умерла
Мирная жительница посёлка городского типа Пантелеймоновка в ДНР, раненная в результате обстрела со стороны украинской армии, умерла от полученных ранений, заявил мэр Горловки Иван Приходько.
06:18
МЧС направило колонну техники в посёлок Ключи для вывоза пепла после извержения Шивелуча
МЧС России направило колонну техники с самосвалами, экскаваторами и погрузчиками в посёлок Ключи для вывоза пепла после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке.
06:04
Минобороны Тайваня за сутки зафиксировало приближение к острову 26 самолётов армии КНР
ВС Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 26 самолётов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
05:59
В ФРГ подняли вопрос о рисках распространения ядерного оружия из-за планов России разместить ТЯО в Белоруссии
Представители фракции Die Linke в бундестаге напомнили, что в конце марта Владимир Путин объявил о намерении России разместить своё тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. На этом фоне они обратились к правительству Германии с рядом вопросов. В числе прочего они спросили, видит ли кабмин «риск распространения ядерного оружия» из-за планов Москвы. RT ознакомился с документом, содержащим соответствующие формулировки.
05:48
Рогов: в Запорожской области растёт число иностранцев, желающих воевать на стороне России
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области растёт число прибывающих иностранных добровольцев, которые хотят воевать на стороне России.
05:25
Минобороны: экипажи Су-25 уничтожили штурмовые группы ВСУ на Краснолиманском направлении
Экипажи российских штурмовиков Су-25 вычислили по беспилотникам и уничтожили штурмовые группы ВСУ в районе села Червоная Диброва в Краснолиманском районе Донецкой Народной Республики.
05:16
Бывший разведчик Морган: утечка документов позволит России лучше противостоять шпионажу
Экс-офицер американской разведки Чарльз Морган заявил, что утечка секретных документов Соединённых Штатов позволит России лучше противостоять шпионажу.
05:00
Лидерами по числу аварийных водителей стали Нижний Новгород и Красноярск
Аналитики провели опрос и выяснили, что городами — лидерами по количеству аварийных водителей стали Нижний Новгород (доля тех, кто часто попадает в ДТП, равна 46%), Красноярск (45%), Санкт-Петербург и Москва (по 37%), а также Казань (33%). Результаты исследования имеются в распоряжении RT.
04:53
Минобороны Японии сообщило о выражении протеста КНДР из-за пуска ракеты
Правительство Японии по дипломатическим каналам выразило протест Северной Корее из-за пуска ракеты, падение которой угрожало японскому острову Хоккайдо.
04:51
NHK: на Хоккайдо остановили поезда и автодороги из-за запуска ракеты КНДР
Из-за объявления о возможном падении ракеты КНДР в районе японского острова Хоккайдо были временно остановлены скоростные поезда и движение на автодорогах на севере страны. Об этом сообщает телеканал NHK.
04:36
РИА Новости: ВС России показали, как уничтожили с дрона огневую точку ВСУ под Марьинкой
Российская армия показала РИА Новости видеокадры уничтожения огневой точки на рубеже обороны ВСУ под Марьинкой.
04:18
Трамп обвинил Байдена в «самой позорной» утечке развединформации в истории США
Бывший американский президент Дональд Трамп назвал утечку секретных документов Пентагона «позором» для страны и предположил, что за этим может стоять действующий лидер США Джо Байден.
03:58
Премьер-министр Японии Кисида: ракета КНДР упала вне территориальных вод страны
Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что ракета КНДР, выпущенная ранее, упала за пределами территориальных вод страны. Будет созван национальный совет безопасности.
03:52
Синоптик Вильфанд спрогнозировал солнечную погоду на Пасху в Москве
Погода в Москве и Подмосковье на Пасху, 16 апреля, будет ясной и солнечной с температурой воздуха до +15 °С, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
03:30
Посол Антонов: Россия призывает США согласовать прибытие делегации Лаврова на мероприятия ООН
Вашингтон до сих пор не выдал разрешение на прибытие спецборта главы МИД России Сергея Лаврова в Нью-Йорк на апрельские мероприятия ООН, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.
03:08
ВНИИ ГОЧС: природные пожары могут угрожать на этой неделе 14 регионам России
Высокие риски возникновения лесных и ландшафтных пожаров прогнозируются на этой неделе на территории 14 регионов пяти федеральных округов России.
02:59
В Японии сообщили, что запущенная КНДР ракета уже упала, но место падения не уточняется
Ракета, выпущенная ранее КНДР, уже упала.
02:50
Замглавы МИД России Грушко заявил, что риски военного столкновения России с НАТО растут
Риск вооружённого столкновения России и НАТО возрастает, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
02:32
На японском острове Хоккайдо объявили эвакуацию людей в убежища из-за падения ракеты КНДР
В Японии объявили об эвакуации из-за риска падения ракеты КНДР в районе острова Хоккайдо.
02:14
ФСБ опубликовала документы о зверствах гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны
ФСБ России опубликовала архивные документы, рассказывающие о зверствах, совершённых гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны в отношении советских заключённых немецкого пересыльного лагеря «Дулаг-205» под Сталинградом.
02:06
Мамиашвили: российскому спорту пора определить приоритеты
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о допуске к участию в международных соревнованиях.
01:58
Экс-посол ЛНР Мирошник обвинил США в гонении ВСУ «на убой» для политических дивидендов
Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что Соединённые Штаты гонят ВСУ «на убой», желая получить политические дивиденды и оправдать затраты на помощь Украине.
01:56
Спаллетти не стал винить игроков «Наполи» в поражении в матче ЛЧ с «Миланом»
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о поражение в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с «Миланом».
01:53
«Рёнхап»: КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Японского моря.
01:51
Мамедов: россияне могут не попасть на этап Гран-при из-за проверок в FIE
Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов высказался об условиях допуска российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.
01:42
Inside the Games: Британия и США выйдут из IBA и создадут новую боксёрскую федерацию
Великобритания и США сообщили о намерениях создать отдельную от Международной ассоциации бокса (IBA) новую федерацию.
01:39
Родионенко сообщила, что ФСГР обсуждает совместные соревнования с Венгрией
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о возможных турнирах с участием зарубежных спортсменов.
01:35
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 5,5 тыс. метров
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 5,5 тыс. м.
01:25
«Известия»: рост цен на мебель может произойти уже во второй половине II квартала года
Рост цен на мебель ожидается во второй половине II квартала 2023 года в России.
01:25
Форвард ЦСКА Плотников заявил, что полностью готов к финалу с «Ак Барсом»
Нападающий московского ЦСКА Сергей Плотников прокомментировал выход в финальную серию плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
01:13
Латыпов поставил себе «четвёрку» за минувший биатлонный сезон
Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов оценил своё выступление в сезоне-2022/23.
00:59
Болтон предложил пригласить в НАТО Австралию, Израиль и Японию
Экс-помощник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон выразил мнение, что НАТО необходимо пригласить в свои ряды Австралию, Израиль, Японию и другие государства, способные внести заметный вклад в бюджет альянса.
00:56
Хрюнов заявил, что Александр Емельяненко находится в великолепной форме
Промоутер Владимир Хрюнов рассказал о физическом состоянии российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.
00:50
Лэмпард: «Челси» в ответном матче с «Реалом» в Лондоне может сотворить чудо
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард призвал своих подопечных поверить в себя после поражения от мадридского «Реала» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
00:47
«Известия»: россияне за год пытались незаконно вывезти более 1 млрд рублей
Россияне попытались незаконно вывезти более 1 млрд рублей за год действия валютных ограничений.
00:37
Ротенберг заявил, что у СКА скоро откроется чемпионское окно
Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о вылете из розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2022/23.
00:36
Путин поблагодарил создателей фильма «Вызов», съёмки которого проходили на борту МКС
Российский лидер Владимир Путин поблагодарил создателей фильма «Вызов», съёмки которого проходили на борту МКС.
00:29
Петржела: «Зенит» за большие деньги может переманить Промеса
Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, при каких условиях полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес перейдёт в петербургский клуб.
00:18
TAC: вступление стран Восточной Европы в НАТО ослабило обороноспособность альянса
Эксперт в сфере ВПК Джордан Прескотт в материале для The American Conservative выразил мнение, что вступление в НАТО стран Восточной Европы больно ударило по обороноспособности альянса.