Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что весь мир вращается вокруг Украины, свидетельствуют о его безумии, заявил в интервью Judging Freedom бывший офицер разведки морской пехоты США Скот Риттер. По его словам, он — угроза не только для украинцев и самого себя, но и всего мира. «Это человек, которого мы давно должны были перестать поддерживать», призывает экс-разведчик.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Зеленский не понимает, что 96% населения Крыма выступают за Россию. Так что, когда он говорит о свободе, которая придёт в Крым с украинским флагом. Как можно говорить о свободе, когда 96% людей не хотят, чтобы ты там был, Зеленский? Они русские, и они навсегда останутся частью России.

По поводу высокомерия и надменности слов, о том, что мир вращается исключительно вокруг Украины, что каждый аспект глобального взаимодействия определяется Украиной и только её. Этот человек — безумец. Он — угроза не только для украинцев и самого себя, но и всего мира. Я думаю, люди должны понять: это человек, которого мы давно должны были перестать поддерживать, потому что он не только способствует уничтожению Украины, но и прилагает все возможные усилия для того, чтобы приблизить конец света.

Дата выхода в эфир 13 апреля 2023 года.