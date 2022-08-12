Печат: Америка разоружила Европу эффективно и неотвратимо

Америка долгое время эффективно и неотвратимо разоружала Европу, и это привело к тому, что после поставок вооружений Украине оружейные склады оказались опустошены. Как пишет «Печат», если бы на континенте сегодня случайно произошёл какой-нибудь серьёзный вооружённый конфликт, вроде нынешнего украинского, встал бы большой вопрос, каким оружием воевали бы конфликтующие стороны.

Америка долгое время эффективно и неотвратиморазоружала Европу, и если бы на Старом континенте случайно произошёл какой-нибудь серьёзный вооружённый конфликт, вроде нынешнего на Украине, большой вопрос, каким оружием были бы вооружены конфликтующие стороны. Как пишет «Печат», много лет члены НАТО игнорировали требование о выделении на оборону двух процентов ВВП, и в итоге это привело к тому, что многие европейские армии превратились лишь в силы охраны правопорядка.

Как продолжает сербское издание, вместе с тем практически в каждой из стран-членов НАТО уже много лет существуют хорошо организованные американские военные базы, на которых служат «парни, завезенные с той стороны Атлантики», прекрасно подготовленные и вооружённые самым современным оружием, включая ядерное.

Нынешний конфликт на Украине совершенно изменил военную структуру Европы. Перед каждым членом альянса теперь поставлена задача передать даром часть собственных вооружений армии Владимира Зеленского, а взамен одаренного «дарители» закупят новое у американцев. При этом у западных стран не было по отношению к бывшей советской республике, которая не является членом НАТО, никаких стратегических обязательств, «просто такой приказ пришел из Вашингтона». В итоге оружейные склады оказались опустошены.

При этом, отмечает автор статьи, страна, которую возглавляет Владимир Зеленский, превратилась в одну из самых вооружённых на континенте. Туда стеклось всё, начиная с артиллерийских орудий, танков, самолётов ещё времен холодной войны до самых современных американских ракетных систем. И всё это оказалось в одной из самых бедных стран на континенте, чьё население массово хлынуло в Европу, как только зазвучали первые выстрелы. И примечательно, что кто и как контролирует всё поставленное оружие, спрашивать запрещено.

«По мнению многих, значительная часть оружия уходит на так называемый черный рынок. Сейчас миру запрещено об этом думать, но вопрос в том, что будет твориться, когда боевые действия наконец прекратятся и останутся десятки тысяч украинцев, вооружённые до зубов и озлобленные из-за проигранной войны и невозможности вернуться в собственные дома и семьи. Неужели этой стране грозит гражданская война огромных масштабов?» — задаётся вопросом автор материала.