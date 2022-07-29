Спасти Россию от русских — сербская «Правда» рассказала о замысле англосаксов

Сегодня Россия столкнулась с огромными вызовами и испытаниями; помимо санкционной войны, её, вероятно, ещё ждут попытки внутреннего подрыва государственности. Как пишет сербское издание «Правда», англо-саксонские противники понимают, что извне уничтожить Россию невозможно, и поэтому решили сделать это изнутри, дерусифицировав русских так же, как это уже произошло на Украине.

Сегодня Запад оказался в ситуации, когда он не знает, что делать с так называемой вечной русской проблемой: как уничтожить ядерную сверхдержаву? Как пишет «Правда», извне это, вероятно, невозможно, и поэтому единственный способ — сделать это изнутри, руками граждан самой России.

Как отмечает сербское издание, многочисленные попытки «цветных революций», беспорядков и внутренних переворотов, которые привели бы к власти прозападные кадры и которые сами поделили бы Россию или превратили её в некую конфедерацию, не только провалились, но и обернулись катастрофическими последствиями для тех, кто их замышлял. В какой-то момент Западу казалось, что у них всё получилось в 1991 году, когда распался Советский Союз, но, к их удивлению, вместо того чтобы исчезнуть, Россия по прошествии какого-то времени снова встала на ноги, экономически окрепла и начала возвращать себе свои прежние территории.

«Англо-саксонские противники России ничего не хотят делать самостоятельно, а все свои замыслы хотят реализовать русскими руками, прежде всего, силами региональных сепаратистов и политической эмиграции. Точно так же, как во время Первой мировой войны и Февральской революции. И вот они снова хотят проиграть такой сценарий. Они пытаются сформировать идеологическую и организационную базу будущего окончательного разрушения России», — пишет автор статьи.

Так, в Праге недавно состоялся «Второй форум свободных народов России». Среди участников и гостей были бывший польский и украинский министры иностранных дел, два бывших депутата Государственной думы, а также с десяток крайне активных эмигрантов, которые претендуют на то, чтобы представлять разные народы России. Присутствовали и европейские и американские гости. И, отмечает автор материала, совершенно ясно, с какой целью проводится форум такого типа.

«Тема русского империализма на Западе снова стала актуальной, и от него нужно «спасать» и саму Россию. Задуманное «спасение» на самом деле не что иное, как уничтожение», — считает автор «Правды».

Он отмечает, что на картах, представленных на форуме, показывался некий «союз государств свободной России». Ясно, что это только чья-то выдумка, но согласно ей Россия должна поделиться на 19 или даже больше государств. Причём не только по национальному, но и по территориальному принципу. Помимо независимых Мордовии и Алтая, Калмыкии и Тувы, там есть и какая-то Северно-Кавказская Федерация, Уральская Республика, Сибирская Республика, Дальневосточная Республика и даже Русская Республика. В других вариантах раздела России фигурируют несколько федераций: Сибирская, Балтийская, Уральская и Поволжье.

Участники форума также дали ответ на вопрос, что нужно сделать, чтобы достигнуть поставленных целей. Необходим длинный ряд де-: деимпериализация, деколонизация, депутинизация, демилитаризация, денуклеаризация, то есть ядерное разоружение. Для этого необходимо помочь русским больше не чувствовать себя частью русского народа, как это было сделано с помощью пропагандистско-политических методов на Украине с малороссами и этническими русскими. По замыслу авторов программы, русские должны превратиться в сибирцев, казаков, москвичей, кубанцев, балтийцев. И всего этого можно достичь, нужны только силы, время, пропаганда, а также серьёзные финансовые вливания.

Как заключает автор сербского издания, сегодня только от русских и их отношения к собственной стране зависит результат испытания на прочность национального единства. Если будет проведена дерусификация русских, рухнет вся Россия вместе со всеми другими народами, которые живут в этой стране и считают её своей.

«Сегодня Россия столкнулась с огромными вызовами и испытаниями. Помимо вооружённой борьбы и санкционной войны, она, вероятно, ещё столкнётся и с вражескими попытками внутреннего подрыва государственности», — заключает автор материала.