Политика: Америка зарабатывает на украинском кризисе за счёт европейцев

Американцы активно используют глобальный кризис, вызванный ситуацией на Украине для того, чтобы обеспечить себе как можно большую выгоду, и делается это, прежде всего, за счёт европейцев. Как пишет «Политика», Европа зашла в тупик и впала в полную зависимость от США. Теперь ей могут помочь только новые стратегические союзы, однако лидеры Старого Света пока об этом и не задумываются.

Похоже, что любви между США и Европой подходит конец. Как пишет «Политика», украинский конфликт может оказаться куда судьбоноснее для международных отношений, чем обычный пограничный спор за территорию. Может дойти до того, что европейцам придётся отказаться от старых коалиций и искать новых сильных союзников. В противном случае Старый континент рискует превратиться в музей невоплощённых желаний и упущенных возможностей.

Как продолжает автор материала, ещё в середине прошлого года было понятно, что между западными союзниками что-то не так. Тогда был создан новый военный союз, в который на этот раз вошли США, Великобритания и Австралия. Было ясно, что американцы больше не верят в боеспособность Североатлантического альянса, особенно в условиях, когда новым главным противником вместо России Вашингтон объявил Китай. Ещё большим ударом по европейским союзникам было решение Австралии, которая с согласия новых партнёров расторгла контракт с Францией на строительство девяти атомных подводных лодок.

Украинский конфликт ещё больше расколол Запад. Вашингтон обратился к европейцам, чтобы те отправляли армии Владимира Зеленского огромные партии вооружений, и в большей мере это выглядело как приказ, а не просьба. Несмотря на немалое сопротивление многих правительств на Старом континенте, приказанное нужно было исполнять.

И произошло ожидаемое: разоружённым европейцам не осталось ничего другого, как закупать новое оружие, конечно, у американцев. Военно-промышленный комплекс США расцвел пышным цветом, и каждый доллар, вложенный в «проект Зеленского», вернулся его покровителям из Вашингтона, ещё и преумножившись.

Недавно США нанесли новый удар по Европе. Протекционистские меры, которые реализует команда президента Джо Байдена и высокие цены на американские энергоносители нарушают отношения двух партнёров настолько, что в Европе уже задумались, а стоит ли вообще поддерживать западного союзника в вооружённом конфликте на Украине?

Стало очевидно, что, полагаясь в стратегическом плане на одного единственного союзника — с той стороны Атлантики, Европа зашла в тупик и впала в полную зависимость от США. Европе могут помочь только новые стратегические союзы как противовес плану Байдена, который огромными вливаниями нарушает конкуренцию. Из-за санкций, введённых против России, вести бизнес в Европе стало намного сложнее, чем в США. К такому мнению приходят все. Теперь Европе грозит технологическое, промышленное и экономическое отставание, которое практически развязывает руки США и Китаю, как утверждают эксперты.

«Американцы активно используют глобальный кризис, вызванный российско-украинским конфликтом для того, чтобы обеспечить себе как можно большую выгоду. А добиться её можно, прежде всего, за счёт европейцев. Это осознают и те, и другие, но пока разум по нашу сторону океана дремлет», — пишет автор материала.