Der Spiegel: солидарность дала трещину — в Европе тает поддержка Украины

Готовность европейцев поддерживать Украину снижается, сообщает Der Spiegel со ссылкой на результаты опроса MIDEM. Только 40% считают, что их страна должна и дальше помогать Киеву несмотря на негативные экономические и социальные последствия для собственного государства. При этом самый низкий уровень поддержки зафиксирован в Чехии, Венгрии, а также Восточной Германии. Эта зима станет «испытанием на устойчивость солидарности» с украинцами, предостерегают эксперты.
В Европе снижается готовность людей поддерживать Киев и принимать у себя украинских беженцев, сообщает Der Spiegel. Об этом свидетельствуют результаты опроса MIDEM. Только 40% европейцев считают, что их страна должна и дальше оказывать Украине неограниченную помощь несмотря на негативные экономические и социальные последствия для собственного государства. Практически во всех странах-членах ЕС большинство выступает за ограничение миграции. Даже в Швеции, которая традиционно открыта для приезжающих, отмечает немецкое издание.
Так что получается, что по прошествии девяти месяцев после начала боевых действий солидарность европейцев с Украиной «дала трещину» — в том числе и в Германии. 42% граждан ФРГ считают, что поддержку Киева необходимо ограничить. При этом восточные немцы демонстрируют самый низкий уровень готовности помогать украинцам. В этом регионе наряду с Чехией и Венгрией зафиксирован один из самых низких показателей по всей Европе.
Только 28% граждан Восточной Германии готовы и дальше поддерживать Киев. К тому же больше трети восточных немцев считают, что в сложившейся на Украине ситуации виновато и НАТО. Поддержка антимиграционных заявлений в регионе также выше, чем в Западной Германии. В связи с этим предстоящая зима, когда ожидается увеличение потока беженцев с Украины, может стать «испытанием на устойчивость солидарности» с Киевом, предостерегает директор MIDEM Ганс Форлэндер.
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