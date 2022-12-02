DWN: рост цен внушает среднему поколению немцев страх перед будущим

Растущие цены на продукты и отопление внушают большинству представителей среднего поколения в Германии страх перед будущим, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Согласно данным последнего исследования, только 14% немцев доверяют правительству и считают принятые меры поддержки достаточными, в то время как основная масса населения в возрасте от 30 до 59 лет полна пессимизма и ожидает продолжения экономического спада.

Несмотря на пакеты государственной помощи в условиях энергетического кризиса, среди среднего поколения в Германии преобладают страхи перед будущим и беспокойство по поводу социального упадка, сообщает новостной портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Таковы результаты исследования, опубликованные во вторник Институтом изучения общественного мнения Алленсбах, который ежегодно опрашивает граждан в возрасте от 30 до 59 лет по заказу немецкой страховой индустрии.

Многие из 1050 участников опроса, проведённого в конце сентября — начале октября, вдобавок скептически отнеслись к антикризисным мерам, принятым правительством Германии.

Только 14% опрошенных в начале осени были в значительной степени или полностью уверены в том, что меры будут эффективными. Напротив, три четверти респондентов заявили, что у них нет или почти нет уверенности в том, что «светофорная» коалиция справится с кризисом. В ходе опроса, проведённого по заказу Немецкого союза страхования (GDV), специалисты также пришли к тревожному выводу: более половины (51%) респондентов смотрят на предстоящие месяцы с большим опасением, а ещё 27% настроены скептически.

«Это беспрецедентный спад настроений, — подвела черту управляющий директор института Алленсбах Рената Кёхер. — Люди волновались и в прошлом году, и особенно в 2020 году, в первый год пандемии, но они не были столь пессимистичны, как сейчас».

Генеральный директор GDV Йорг Асмуссен особенно задумывается о фаталистическом взгляде среднего поколения на текущую экономическую ситуацию: «Три четверти опрошенных ожидают тенденции к спаду в экономике в ближайшие шесть месяцев. И в среднесрочной перспективе большинство ожидает не улучшения, а более длительного периода ослабления».

Как подчёркивает Deutsche Wirtschafts Nachrichten, пессимизм становится ещё более очевидным при долгосрочном сравнении личной экономической ситуации. В этом отношении 38% пришли к выводу, что сегодня им живётся хуже, чем пять лет назад, и только 33% считают, что сейчас их дела обстоят лучше. Как пояснил Асмуссен, впервые с начала проведения исследования в 2013 году потери в благосостоянии превысили прирост благосостояния.

Конкретно этот страх перед экономическим спадом выражается в беспокойстве по поводу роста цен. «Для 85 процентов опрошенных это самый большой повод для беспокойства», — отметил Асмуссен. 56% опасаются, что могут попасть в финансовые затруднения из-за инфляции, а 45% — что это обесценит их сбережения.

Поэтому подавляющее большинство представителей среднего поколения хотят ограничить своё потребительское поведение в силу необходимости. Почти половина даже говорит о значительных ограничениях. Респонденты особенно остро ощущают рост цен на продукты питания (82%) и расходы на отопление (74%).

Подавляющее большинство опрошенных (78%) призывают к расширению государственных программ помощи для борьбы с инфляцией. Только 8% считают принятые на сегодняшний день меры достаточными. Кроме того, по мнению большинства участников опроса, финансовые льготы должны и впредь распространяться на всё население. Только 37% выступают за облегчение бремени, в частности, для социально незащищённых слоев населения, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.