На фоне российской спецоперации на Украине происходит перегруппировка и формирование очертаний будущего мирового порядка. Как пишет «Печат», данный процесс, который сопряжён с огромными переменами, сейчас преподносится западной общественности стыдливо, но полностью игнорировать его невозможно. Некоторые ведущие западные СМИ и аналитики уже постепенно признают новую реальность: Россия создаст собственный лагерь в мире, который будет сильнее западного.

Западные СМИ, освещая российскую спецоперацию на Украине, сами себе противоречат. С одной стороны, они пишут, что якобы план Путина рухнул, генералы его предали и отправляют ему ложную информацию с фронта или они просто беспомощны, раз не смогли завоевать «слабую Украину» за пять дней. Вместе с этим с не меньшим упорством насаждается противоположный нарратив: Россия ― опасный противник, который, покончив с Украиной, собирается уничтожать одно государство Европы за другим. Как пишет автор портала «Печат» Боян Билбия, оба эти утверждения никак не соприкасаются с реальностью, поскольку Россия — не третьеразрядное государство, а мощная военная сверхдержава и мировая сила, которая оказывает большое влияние на экономику мира. Также Россия не готовится к захватническим походам против Европы.

Как продолжает автор статьи, те, кто внимательно следит за операцией на Украине, отметили, что в первые дни и недели российская армия действовала достаточно мягко, почти не сталкиваясь с силами противника, полагаясь на ракетные удары по стратегической инфраструктуре в качестве предупреждения о том, что значительные разрушения и атаки могут последовать. Действия совершались не с целью оккупировать большую территорию, а служили призывом к переговорам ради достижения российских целей дипломатическим путём прежде, чем очередь дойдёт до значительно более суровых военных методов, которые повлекут серьёзные разрушения и военные и гражданские потери.

Если бы был проведён серьёзный анализ, киевские власти неминуемо пришли бы к такому выводу и согласились бы на российские компромиссные предложения, звучавшие с первых же дней. Однако Украина не только не ответила на эти предложения, но и решила дать жёсткий отпор, положившись на столицы НАТО, прежде всего Вашингтон, который крайне заинтересован в том, чтобы вкачивать миллиарды долларов в украинскую военную машину.

Москва предлагала и США путь выхода из кризиса, прежде чем он обретёт трагические формы. Она высказала свои предложения Вашингтону ещё в декабре. Суть российских требований в обоих случаях сводилась к одному: демилитаризация Украины и устранение любой угрозы для российской безопасности. Кроме того, Москва хотела формирования такого украинского правительства, которое стремилось бы к развитию добрососедских отношений с Россией и соблюдало бы права российского населения на своей территории.

«От Киева и Вашингтона Москва хотела лишь приверженности европейским ценностям: миру, добрососедству и соблюдению прав человека. Учитывая, что украинские власти от всех этих предложений отказались, встаёт вопрос: как они хотят вступить в ЕС, если не чтят ничего из вышеперечисленного? Или в их случае это неважно, раз у них есть американское благословение из-за антироссийской деятельности? Может, так, но нельзя скрыть, что начиная с 2014 года и первых минских договорённостей у них было много неиспользованных шансов избежать происходящего сегодня», — пишет автор статьи.

У того, что российская спецоперация немного «затянулась», отмечает автор, есть и вторая сторона медали. Это время используется для перегруппировки и формирования очертаний будущего мирового порядка. Процесс, который сопряжён с огромными переменами, сейчас преподносится западной общественности стыдливо, но полностью игнорировать его невозможно. Некоторые ведущие западные СМИ и аналитики постепенно признают новую реальность. Так, Le Figaro отметила, что из-за санкций Россия создаст собственный лагерь в мире, который будет сильнее западного. А автор CNN и бывший редактор Nesweek Фарид Закария высказал предупреждение в адрес США и Запада: «Одним из важнейших признаков новой эры является то, что она будет постамериканской. То есть закончится Pax Americana, существовавший последние три десятилетия. Чтобы Запад снова объединился и обрёл силу, он должен победить на Украине».

Схожие соображения слышны и с противоположной стороны: российские эксперты считают, что Россия бросила вызов Западу и его военное поражение на Украине ознаменовало бы его конец. Если Россия выдержит тотальное давление и победит, то её примеру последуют и другие, что положит конец западному доминированию.

Автор «Печат» отмечает, что существует один, на первый взгляд малопримечательный, но очень важный момент, который может сыграть решающую роль, особенно для колеблющихся государств. Речь о том, как Запад поступил по отношению к русским и их имуществу — они просто захватили его в своих западных юрисдикциях. Это является предупреждением бизнес-сообществу всех других стран о том, что их имущество тоже могут арестовать в момент, когда их власти не договорятся с Америкой. С одной стороны, это «цементирует» лояльность этих государств и элит Вашингтона, а с другой — вызывает недоверие и нескрываемое желание увидеть крах системы, которая не чтит частную собственность. Москва же не национализирует западные предприятия, хотя имеет право по многим причинам, и пытается найти способ, чтобы сохранить нетронутым этот капитал.

«В этом залог сохранения репутации и надёжности России как партнёра. Мир сейчас наблюдает за тем, кто как ведёт себя, и делает выводы», — заключает автор материала.