Le Monde: ситуация на Украине показала пропасть между Западом и остальным миром
Ситуация на Украине сталкивает между собой не только действующие стороны, но и распространяется на тех, кто находится на мировой периферии, пишет Le Monde.
Ситуация на Украине сталкивает между собой не только действующие стороны, но и распространяется на тех, кто находится на мировой периферии, пишет Le Monde.
Первое в этом году шоу проекта «Поющие мосты» в Санкт-Петербурге состоится в ночь с 20 на 21 мая. По многолетней традиции под классическую музыку в 01:10 начнётся церемония разведения Дворцового моста.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на Межпарламентском форуме государств Центральной Азии и России в Ашхабаде отметила, что площадка даёт возможность обсудить вопросы, которые волнуют граждан.
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал обращение украинки Элины Свитолиной к теннисистам из России и Белоруссии.
Исполнительный директор Russian Cagefighting Championship (RCC) Николай Клименко сообщил, что промоушен рассматривает возможность создать альтернативный пояс для победителя боя между бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко и его соотечественником Магомедом Исмаиловым.
В Санкт-Петербурге работают два пункта Красного Креста, которые помогают жителям Донбасса, а также вынужденным переселенцам с Украины.
Эксперт по информационной безопасности Анатолий Лебедев рассказал о том, как бороться с атаками вирусов-шифровальщиков.
V фестиваль оперного искусства «Опера без границ» пройдёт в Краснодаре с 20 мая по 12 июня. Отмечается, что он будет проходить на сцене Краснодарского музыкального театра ТО «Премьера» им. Л.Г. Гатова.
Власти Литвы после введения Европейским союзом санкций против России и Белоруссии заморозили средства на сумму около €62 млн.
В Московской области начался сезон дождей. По прогнозам синоптиков, до конца мая ожидается 17 дней с осадками.
В районах Арбат и Хамовники началось благоустройство 18 исторических переулков в рамках проекта по обновлению кварталов.
В Ивановской области в международной акции «Сад памяти», цель которой состоит в увековечивании памяти погибших во время Великой Отечественной войны, приняли участие более 100 человек.
В Пермском крае ожидаются заморозки ночью 13 и 14 мая.
В Оренбургской области зарегистрировали 45 случаев коронавируса за последние сутки.
Эксперт компании Itel Светлана Муреева рассказала о способах продлить срок службы аккумулятора в ноутбуке.
В Нижнем Тагиле рассказали, какие праздничные мероприятия планируется провести на 300-летие города с 12 по 14 августа.
Все самолёты, находящиеся на стоянках в аэропорту Шереметьево, проверяются специалистами после получения анонимной угрозы о минировании.
В Ростовской области выявили 68 случаев коронавируса за последние сутки.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обнуляет пошлину на ввоз в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ряда видов орехов, использующихся для производства масла в пищевой и косметической промышленности.
Организатор акции «Бессмертный полк» в Риге Маргарита Драгиле в беседе с RT заявила, что принятие сеймом Латвии поправок, позволяющих снести памятник освободителям Риги, является политической провокацией.
Глава Министерства спорта Олег Матыцин поддержал решение мэрии Москвы временно снять запрет на продажу алкоголя на спортивных мероприятиях.
В Татарстане зафиксировали 189 случаев COVID-19 за последние сутки.
На совещании по экономическим вопросам российский лидер Владимир Путин заявил о том, что вина за глобальные последствия санкций против России лежит на западных странах, которые ради своего доминирования готовы жертвовать остальным миром.
В Хабаровском крае прошло заседание оперативного штаба по противодействию COVID-19.
Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко оценил масштаб своего поединка с соотечественником Магомедом Исмаиловым.
В Кемеровской области подтвердили 80 случаев COVID-19 за последние сутки. Вылечились 83 жителя.
Стоимость газа в Европе превысила $1200 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
Общественный и политический деятель Латвии журналист Владимир Линдерман объяснил в беседе с RT, почему парламент Латвии принял разрешающие снести памятник освободителям Риги поправки.
Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие прокомментировал победу над «Енисеем» в полуфинальном матче Кубка России по футболу.
Американская компания Disney потеряла $195 млн во втором квартале текущего финансового года.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что парламент Латвии одобрил поправки, позволяющие снести памятник освободителям Риги.
На совещании по экономическим вопросам российский лидер Владимир Путин заявил, что рубль в текущем году показывает лучшую динамику среди всех валют мира.
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о своей выносливости перед боем с соотечественником Александром Шлеменко.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT одобрение латвийским сеймом поправок, позволяющих снести памятник освободителям Риги.
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам предупредил о труднообратимых последствиях санкций Запада для Европейского союза и беднейших стран.
Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что российская экономика демонстрирует устойчивость.
Международная автомобильная федерация (FIA) предупредила семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона, что он может быть дисквалифицирован на Гран-при Монако, если не снимет с ушей и носа ювелирные украшения.
МЧС предупредило о дожде, грозе и шквалистом ветре с порывами до 18 м/с с 15 часов 12 мая в Москве из-за прохождения атмосферного фронта.
В мае стартовали съёмки многосерийной комедии с элементами драмы «Вика-ураган» с Аглаей Тарасовой и Антоном Филипенко.
Участниками Московского полумарафона, который состоится 15 мая, станут около 20 тыс. человек.
Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил в ходе выступления в бундестаге, что дочерние компании «Газпрома» в Германии перестали получать газ из России.
В Удмуртии выявили 33 случая COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 32 жителя.
Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что немецкая сторона не планирует повышать уровень тревоги в рамках чрезвычайного плана по обеспечению газоснабжения на фоне санкций России в энергосекторе.
Глава Министерства экономического развития Максим Решетников прокомментировал ситуацию на рынке труда в России.
Исполнительный директор Russian Cagefighting Championship (RCC) Николай Клименко сообщил вероятную дату поединка между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.
Суд в Шри-Ланке запретил экс-премьеру Махинде Раджапаксе и ещё 16 политикам и членам его семьи покидать страну.
Российский президент Владимир Путин заявил, что западные санкции провоцируют глобальный кризис.
«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» перейдут на российскую систему бронирования билетов Leonardo уже этим летом.
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил своему соотечественнику Александру Шлеменко, который признался, что его взбесил выход соперника на дуэль взглядов в солнцезащитных очках.
В пресс-службе Сбербанка заявили о намерении финансового учреждения инициировать инвестиционный арбитраж против Украины с требованием о возмещении убытков.
Дания приветствует намерение Финляндии вступить в НАТО, заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен.