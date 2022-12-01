Политика: в Польше, Венгрии и Румынии не прочь «исправить» границы Украины в свою пользу

Похоже, решение России взять под свою защиту Донбасскую и Луганскую республику и Херсонскую и Запорожскую области пробудило у других государств Центральной Европы территориальные аппетиты. Как пишет «Политика», в Венгрии, Польше, Румынии осуждают российские действия на Украине только для прикрытия собственных претензий, и нет сомнений, что по окончании военных действий или накануне этого они выдвинут Киеву свои требования по возвращению территорий.

«Футбол не политика. Нечего в нём искать того, чего в нём нет. Команда Венгрии представляет каждого венгра вне зависимости от того, где он проживает», — написал в связи с проходящим чемпионатом мира в социальных сетях венгерский премьер Виктор Орбан. Недавно он появился на футбольном матче, в котором венгерская сборная играла против сборной Греции, в шарфе с изображением границ так называемой Великой Венгрии, которая включала в себя части Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины. Речь идёт о границах до так называемого Трианонского договора 1920 года, по которому Венгрия, которая ранее входила в состав Австро-Венгрии, потеряла 72% своей территории, а 3 млн этнических венгров остались за пределами страны своего происхождения. Кроме того, контуры Венгрии в упомянутых границах нередко можно увидеть на разных официальных мероприятиях, а ещё их изображают на сувенирах.

Как напоминает автор сербского портала «Политика», ещё в начале российской специальной военной операции на Украине венгерские священники выражали надежду, что Будапешт снова возьмёт под контроль Закарпатскую область. Как тогда написал The New York Times, население, которое проживает в этом регионе, вполне позитивно воспринимало попытку российской армии подойти к Киеву и, возможно, взять его.

«В пограничных областях опасения из-за Венгрии буквально висели в воздухе. Некоторые священники с первых дней вооружённого конфликта даже призывали верующих не терять надежды на то, что Киев падёт и регион отойдёт Венгрии. Честно говоря, реальных подтверждений этим домыслам нет, — писало американское издание. — Венгерские телеканалы не придают большого значения заявлениям Киева о том, что Россия хочет захватить часть украинской территории, и вместо этого поддерживают намерения Москвы защитить меньшинства, говорящие на русском языке. Их положение якобы мало чем отличается от ситуации этнических венгров».

Чуть раньше, чем Виктор Орбан, выступил бывший глава дипломатической службы Румынии и политолог Андрей Марга, который заявил, что границы Украины неестественны и что часть своей территории она должна вернуть России, Венгрии, Польше и Румынии: «Я с полной ответственностью заявляю: Украина лежит внутри неисторических границ и обязана передать Закарпатье Венгрии, Галицию — Польше, Буковину — Румынии. То есть странам, которым эти территории принадлежали исторически».

Голос подали и поляки, которые совершенно не скрывают своего желания когда-нибудь взять часть Украины под свой контроль. Хотя Польша исключительно ревностно поддерживает соседа на словах, Варшава понимает, что любое польское вмешательство в события на фронте может легко вернуться ей бумерангом. Поэтому поляки полагаются на союзников из США, надеясь, что те позволят им воплотить их мечты об «исправлении» границ. Недавний инцидент с украинскими ракетами ПВО, которые упали на польской территории и убили двух человек, в Варшаве отнесли к тем эпизодам, которые рано или поздно будут отмщены.

Похоже, пишет автор материала, решение России взять под свою защиту Донбасскую и Луганскую республики и Херсонскую и Запорожскую области пробудило у других государств Центральной Европы территориальные аппетиты. Конечно, не без причины, поскольку эта часть Старого континента всегда была подвержена изменению границ, переселению народов и военным опустошениям.

«Иными словами, европейцы осуждают российские вооружённые действия на Украине только для прикрытия собственных претензий. Нет сомнений в том, что в Венгрии, Польше, Румынии с большим вниманием следят, чем закончится происходящее в соседнем государстве, чтобы по окончании военных действий, а может, и накануне окончания драмы выдвинуть свои «легитимные» требования», — пишет автор материала.

Он отмечает, что в Киеве также должны учесть, что свои требования предъявят ему и США. Украине не стоит сомневаться в том, что каждая американская ракета, каждый танк и БМП, доставленные в страну, будут иметь свою цену.

«Как мы видим, счёт все растёт, а что самое важное, Украина с её экономикой, которая ещё до конфликта была самой слабой в Европе, а теперь вообще лежит в руинах, не сможет выплатить этих денег. Ей придётся от чего-то отказаться. Возможно, от каких-то территорий», — заключает автор сербского портала.