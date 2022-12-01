СТРАНА: в украинской Шепетовке снесут памятник Николаю Островскому

В городе Шепетовка Хмельницкой области Украины готовят к сносу памятник советскому писателю, автору романа «Как закалялась сталь» Николаю Островскому. Как пишет «СТРАНА», губернатор региона Сергей Гамалий заявил, что таким образом страна избавляется от «символов коммунистического прошлого».
В городе Шепетовка Хмельницкой области Украины готовят к сносу памятник советскому писателю Николаю Островскому — автору романа «Как закалялась сталь». Как передаёт «СТРАНА», об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Сергей Гамалий.
«У наций, которые забывают о своём прошлом, нет будущего. Поэтому нашу историю помним, делаем выводы, но от символов коммунистического прошлого избавляемся. Сегодня памятник Николаю Островскому в Шепетовке готовим в путь на «вечное» сохранение», — написал Гамалий.
Как напоминает издание, Островский и его семья долгое время жили в Шепетовке, там расположен его дом-музей, рядом с которым и был установлен монумент.
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