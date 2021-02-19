«Экспертов по России нет, есть только разные степени невежества»: HBL о перспективах российско-финских отношений
Экспертов по России нет, есть только разные степени невежества. Подобный тезис озвучил американский дипломат и советолог Чарльз Боулен, который умер ещё в 1974 году, однако это высказывание справедливо и по сей день, пишет Hufvudstadsbladet.
В какой-то мере отношения между ЕС и Россией достигли дна после того, как Брюссель и Вашингтон пригрозили Москве новыми санкциями, когда та сначала «отравила», а затем отправила в тюрьму Алексея Навального. Угрозы главы МИД России Сергея Лаврова разорвать отношения с ЕС на практике оказались далеко не такими опасными, однако сердечности в диалог между сторонами подобные заявления вряд ли добавили.
В ходе своего визита в Санкт-Петербург и встречи с Лавровым министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто особо подчеркнул, что Финляндия — это часть ЕС. Таким образом, по мысли Хаависто, позиция ЕС — это также и позиция Финляндия, о чём министр не преминул напомнить Лаврову, который попытался объяснить, что Россия не имеет ничего против отдельных стран ЕС, а разногласия касаются лишь союза как целостного объединения.
В качестве примера двусторонних отношений, не омрачённых серьёзными проблемами, Лавров привёл диалог между Финляндией и Россией. И в самом деле, признаёт газета, для Финляндии отношения с Россией куда важнее, чем для большинства других стран ЕС. Этому способствуют протяжённая общая граница, общая история и особые отношения в советское время. Торговля с Россией важна для финского бизнеса, а многие экологические проблемы Хельсинки и Москве следует пытаться решить сообща, как, например, в случае с вредоносными выбросами в Финском заливе.
Тем не менее стоит отметить, что Хаависто не дал Лаврову возможности вбить клин между доброжелательной Финляндией и враждебным ЕС. В то же время остаётся только надеяться, что все разговоры о продолжении торговли вне зависимости от политической повестки окажутся не просто разговорами.
Для России ЕС — это важный торговый партнёр, как и Россия — для Финляндии. Что касается последней страны, то активнее, чем с Россией, она торгует только с Германией и Швецией. Хотя в прошлом году финский экспорт на восток сократился на одну пятую, это произошло в первую очередь из-за падения российской экономики и закрытия границ на фоне пандемии коронавируса.
Как и экономика Финляндии, российская экономика сейчас начинает подавать слабые признаки роста. Россия — это крупный рынок сбыта для финских товаров, а финские инвестиции на территории России исчисляются миллиардами. При этом несмотря на разнообразные угрожающие заявления политической природы, сотрудничество между компаниями и отдельными людьми в целом продолжается как ни в чём не бывало.
«Проблемы возникают, если санкции с одной стороны провоцируют контрсанкции, а различные правила и директивы ставят крест на торговле. Сама по себе политическая риторика экономику не пугает, но резкие заявления всё же вряд ли кого-то обрадуют», — отмечает Hufvudstadsbladet.
Старая истина гласит, что Брюссель от Москвы находится дальше, чем Москва — от Хельсинки. Поэтому сторонам следует держать открытыми для связи все каналы.
Россия считает, что первопричина плохих отношений с ЕС кроется в «аннексии»* Крыма 2014 года и последовавшими за ней западными санкциями — и ничего удивительного в этом нет. Однако удивительно то, что Россия не считает, что такие события, как отравление и тюремное заключение Алексея Навального, должны спровоцировать реакцию со стороны Запада.
Один из поистине крупных проектов, которые стали мишенью для санкций, — это трубопровод «Северный поток — 2». Работы по нему практически завершены, однако к транспортировке газа он всё же ещё не готов. При этом для России «Северный поток — 2» — это вопрос как политического престижа, так и экономического благосостояния.
«Слово «финляндизация» уже не применимо к реальности. Политическая позиция Финляндии по отношению к России не отличается от позиции остальных стран ЕС. Но будем надеяться, что сотрудничество на низовом уровне будет продолжаться и что настанет время, когда движение на восточной границе постепенно начнёт оживляться. Возможно, что экспертов по России и не существует, однако Финляндия — это одна из стран с самой низкой степенью невежества», — подытоживает Hufvudstadsbladet.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
Ссылки по теме
-
Yle: финны готовы поступиться новыми истребителями ради спасения экономики от пандемии
-
Yle: почтальон из Финляндии помогает туристам попасть на родину
-
Yle: несмотря на глубокое сотрудничество, НАТО Финляндию от России защищать не собирается
-
Svenska Dagbladet: реалисты финны держат порох сухим, но в России особой угрозы не видят