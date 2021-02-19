«Экспертов по России нет, есть только разные степени невежества»: HBL о перспективах российско-финских отношений

Хотя переговоры между главой российского МИД Сергеем Лавровым и его финским коллегой Пекка Хаависто показали, что Финляндия в диалоге с Москвой скорее склонна действовать как часть ЕС, а не как отдельная страна, стоит надеяться на то, что эти разногласия не окажут особого влияния на экономические связи двух стран, пишет Hufvudstadsbladet. Как отмечает газета, странам стоит держать все каналы связи открытыми, особенно учитывая, что Финляндия — это одна из наименее невежественных стран, когда речь заходит о понимании России.

Экспертов по России нет, есть только разные степени невежества. Подобный тезис озвучил американский дипломат и советолог Чарльз Боулен, который умер ещё в 1974 году, однако это высказывание справедливо и по сей день, пишет Hufvudstadsbladet.

В какой-то мере отношения между ЕС и Россией достигли дна после того, как Брюссель и Вашингтон пригрозили Москве новыми санкциями, когда та сначала «отравила», а затем отправила в тюрьму Алексея Навального. Угрозы главы МИД России Сергея Лаврова разорвать отношения с ЕС на практике оказались далеко не такими опасными, однако сердечности в диалог между сторонами подобные заявления вряд ли добавили.

В ходе своего визита в Санкт-Петербург и встречи с Лавровым министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто особо подчеркнул, что Финляндия — это часть ЕС. Таким образом, по мысли Хаависто, позиция ЕС — это также и позиция Финляндия, о чём министр не преминул напомнить Лаврову, который попытался объяснить, что Россия не имеет ничего против отдельных стран ЕС, а разногласия касаются лишь союза как целостного объединения.

В качестве примера двусторонних отношений, не омрачённых серьёзными проблемами, Лавров привёл диалог между Финляндией и Россией. И в самом деле, признаёт газета, для Финляндии отношения с Россией куда важнее, чем для большинства других стран ЕС. Этому способствуют протяжённая общая граница, общая история и особые отношения в советское время. Торговля с Россией важна для финского бизнеса, а многие экологические проблемы Хельсинки и Москве следует пытаться решить сообща, как, например, в случае с вредоносными выбросами в Финском заливе.

Тем не менее стоит отметить, что Хаависто не дал Лаврову возможности вбить клин между доброжелательной Финляндией и враждебным ЕС. В то же время остаётся только надеяться, что все разговоры о продолжении торговли вне зависимости от политической повестки окажутся не просто разговорами.

Для России ЕС — это важный торговый партнёр, как и Россия — для Финляндии. Что касается последней страны, то активнее, чем с Россией, она торгует только с Германией и Швецией. Хотя в прошлом году финский экспорт на восток сократился на одну пятую, это произошло в первую очередь из-за падения российской экономики и закрытия границ на фоне пандемии коронавируса.

Как и экономика Финляндии, российская экономика сейчас начинает подавать слабые признаки роста. Россия — это крупный рынок сбыта для финских товаров, а финские инвестиции на территории России исчисляются миллиардами. При этом несмотря на разнообразные угрожающие заявления политической природы, сотрудничество между компаниями и отдельными людьми в целом продолжается как ни в чём не бывало.

«Проблемы возникают, если санкции с одной стороны провоцируют контрсанкции, а различные правила и директивы ставят крест на торговле. Сама по себе политическая риторика экономику не пугает, но резкие заявления всё же вряд ли кого-то обрадуют», — отмечает Hufvudstadsbladet.

Старая истина гласит, что Брюссель от Москвы находится дальше, чем Москва — от Хельсинки. Поэтому сторонам следует держать открытыми для связи все каналы.

Россия считает, что первопричина плохих отношений с ЕС кроется в «аннексии»* Крыма 2014 года и последовавшими за ней западными санкциями — и ничего удивительного в этом нет. Однако удивительно то, что Россия не считает, что такие события, как отравление и тюремное заключение Алексея Навального, должны спровоцировать реакцию со стороны Запада.

Один из поистине крупных проектов, которые стали мишенью для санкций, — это трубопровод «Северный поток — 2». Работы по нему практически завершены, однако к транспортировке газа он всё же ещё не готов. При этом для России «Северный поток — 2» — это вопрос как политического престижа, так и экономического благосостояния.

«Слово «финляндизация» уже не применимо к реальности. Политическая позиция Финляндии по отношению к России не отличается от позиции остальных стран ЕС. Но будем надеяться, что сотрудничество на низовом уровне будет продолжаться и что настанет время, когда движение на восточной границе постепенно начнёт оживляться. Возможно, что экспертов по России и не существует, однако Финляндия — это одна из стран с самой низкой степенью невежества», — подытоживает Hufvudstadsbladet.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).