Финский дипломат: ООН не может «прожить» без вето, но без реформ ей не обойтись

Наличие у пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН права вето — это дань «реальной политике», без которой само существование организации было бы поставлено под угрозу, пишет для Hufvudstadsbladet советник финского МИД по делам ООН Эрик аф Хельстрём. Тем не менее, по его мнению, структура ООН отражает мир образца 1945 года, в то время как на мировой арене появились новые крупные игроки, желающие получить более значительную роль в Совбезе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш — прагматичный человек. Когда он в июне посетил Финляндию, реформа Совета Безопасности ООН на повестке дня не стояла. Гутерреш хочет сделать ООН более эффективной организацией, однако её структура определяется Уставом ООН, изменения в который могут быть внесены только при единогласной поддержке стран — членов этой организации, пишет для Hufvudstadsbladet советник финского МИД по делам ООН Эрик аф Хельстрём.

Совбез — это самый важный политический орган ООН. 15 членов Совбеза могут принимать оперативные решения об отправке войск в горячие точки или введении санкций — при условии, что пять постоянных членов не проголосуют против.

Вопрос о том, почему Франции, Китаю, России, Великобритании и США можно блокировать решения, возникает постоянно. ООН часто критикуют за то, что он не прилагает достаточных усилий для решения проблем в Сирии, Палестине или на Украине. «Это вопрос реальной политики: люди признают, что организация будет сильной только при условии, если эти пять стран смогут препятствовать решениям, которые их не устраивают», — отмечает Хельстрём.

Действительно, наличие пяти постоянных членов отражает мир образца 1945 года. При основании новой международной организации всем хотелось избежать тех ошибок, которые привели к падению Лиги наций. Поэтому некоторые члены и получили более серьёзные полномочия, чем другие страны.

«Проблема состоит в том, что мир изменился. Занимающая второе место по объёмам чистого финансирования ООН Япония, развивающаяся Индия, вся Африка и Латинская Америка не имеют постоянного места и не обладают правом вето», — отмечает дипломат.

В этом контексте такие страны, как Индия, Япония, Бразилия и Германия, претендуют на постоянное членство, а также пытаются запустить дискуссию по этому поводу. Предложение Италии о том, что ЕС должен получить место в Совбезе, не нашло поддержки. Существует много запутанных вопросов: какая страна будет представлять Африку в Совбезе — густонаселённая Нигерия, развитая Южная Африка или же Египет, который является крупнейшей арабской страной? При этом пока не удалось выработать никакой новой модели; кроме того, стоит помнить, что для внесения изменений в Устав ООН нужно одобрение всех 193 членов.

По той причине, что упразднение права вето или уничтожение Совбеза при наличии нескольких постоянных членов представляется маловероятным исходом, была начата дискуссия об ограничении права вето, например, в случае совершения военных преступлений. Вопрос будет заключаться во взятии постоянными членами добровольных обязательств не пользоваться этим правом в подобном случае. Существует и другая модель, которую, в частности, поддержала Финляндия: её суть состоит в увеличении числа постоянных членов совета, которые, однако, не смогут накладывать вето.

ООН, как и «реальная политика», на которой строится состав Совбеза, часто подвергается критике. Однако факт в том, что члены Совбеза воспринимают возложенные на них задачи всерьёз. «И такой подход окупается: когда Советский Союз объявил бойкот Совбезу в 1950 году, этот орган принял решение выдать мандат ООН Южной Корее на войну против союзницы СССР Северной Кореи. После этого ни одна страна не бойкотировала Совбез. США вышли из ЮНЕСКО и Совета по правам человека, но не из Совета Безопасности», — подчёркивает Хельстрём.

«ООН проработала 73 года, и, несмотря на многие недостатки, эта организация многое исправила. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года — это сильный документ… В наших интересах поддерживать ООН, параллельно ведя открытую дискуссию о том, как можно сделать организацию более эффективной», — подводит итог Эрик аф Хельстрём.