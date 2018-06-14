Foreign Policy: Россия и США ведут в ООН тихую войну

За последние несколько месяцев по инициативе США и России уже несколько человек либо потеряли работу в Организации Объединённых Наций, либо не получили назначение, несмотря на свою высокую квалификацию. Как пишет Foreign Policy, эти люди являются жертвами тихой войны, которую Соединённые Штаты и Россия ведут в последнее время, чтобы продвигать в мировой организации свою более широкую повестку.

В марте этого года американский учёный Грегори Джонсон, который в течение двух лет расследовал для Совета Безопасности Организации Объединённых Наций нарушения санкций в Йемене, получил известие о том, что Россия отклонила заключение с ним нового контракта. Двумя неделями ранее на его месте был российский профессор Николай Добронравин, назначение которого в группу Совета Безопасности по расследованию нарушений санкций ООН в Судане было приостановлено Соединёнными Штатами вместе с Францией и Великобританией. Как пишет Foreign Policy, эти два человека являются частью более широкой группы экспертов и администраторов, которые в последние месяцы либо потеряли работу в Организации Объединённых Наций, либо не получили назначение, несмотря на свою высокую квалификацию.

По словам аналитиков, они являются жертвами тихой войны, которую Соединённые Штаты и Россия ведут в последнее время, чтобы продвигать в мировой организации каждый свою более широкую повестку.

Как считает автор статьи, для России одной из целей является подрыв потенциала ООН по обеспечению соблюдения санкций в отношении стран и террористических организаций от Ирана до Северной Кореи и Южного Судана. Что же касается Соединённых Штатов, то эти действия, скорее всего, связаны с более широким кругом разногласий с Россией.

«Я думаю, что мы увидим ещё больше примеров такого рода партизанской войны в делах дипломатического процесса, если США и Россия не смогут заключить какую-то большую сделку, чтобы ослабить общую напряжённость их отношений в ООН. И в данный момент это выглядит очень отдалённой перспективой», — считает эксперт по ООН в Европейском Совете по международным отношениям Ричард Гоуэн.

Разного рода отклонения инициатив и акты возмездия начались ещё в начале года, когда Россия выступила против США и их европейских союзников по вопросу назначения специального омбудсмена, ответственного за обеспечение того, чтобы предполагаемым террористам, попавшим под санкции Совета Безопасности, были гарантированы надлежащие правовые процедуры.

В качестве преемника Россия отдала предпочтение представителю Танзании, но против этого выступили Соединённые Штаты, Великобритания и Франция. Москва ответила блокировкой двух кандидатур, которые поддерживал Вашингтон: одного представителя Франции и одного — Ливана. Из-за этой тупиковой ситуации должность оставалась вакантной в течение нескольких месяцев, вплоть до мая этого года, что снижало работоспособность офиса.

Российские дипломаты отреагировали на это, отложив назначение французского эксперта по ракетным вопросам в группу, которая контролирует санкции США против Северной Кореи. Они также заблокировали попытки Соединённых Штатов и их европейских союзников ввести запрет на поездки и замораживание активов для шести человек, подозреваемых в совершении операций по контрабанде людей в Ливии. Со своей стороны, Соединённые Штаты и их европейские союзники в конечном итоге отменили своё решение по найму российского эксперта по Судану Добронравина.

Случай Джонсона, продолжает Foreign Policy, более, чем другие, иллюстрирует, как напряжённость в отношениях между США и Россией влияет на работу в различных сферах ООН и подрывает способность организации применять широкий спектр санкций. Будучи одной из пяти держав, обладающих правом вето в Организации Объединённых Наций, Россия уже давно использует своё огромное влияние для защиты собственных интересов. Но, по словам дипломатов, сейчас Россия саботирует более широкий спектр поддерживаемых Западом инициатив, которые выходят далеко за рамки её основных интересов. Однако, как заключает автор статьи, данная вражда сыграла на обеспечение Москве стратегического преимущества.