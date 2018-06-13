WSJ: США обвинили пятерых россиян в поставках авиатоплива в Сирию в обход санкций

Министерство юстиции США обвинило пятерых сотрудников российской компании «Совфрахт» и троих граждан Сирии в обходе санкций, введённых США в отношении Сирии и России, сообщает The Wall Street Journal. Согласно заявлению министерства, «Совфрахт», имеющая связи с Министерством обороны России, поставляла авиатопливо в Сирию через подставные компании.

Министерство юстиции США предъявило обвинение пяти сотрудникам российской компании «Совфрахт», имеющей связи с Министерством обороны России, а также троим гражданам Сирии за поставки авиатоплива в Сирию в нарушение санкций, введённых США в отношении Сирии и России, сообщает The Wall Street Journal.

Согласно заявлению министерства, сотрудники компании, которые ранее уже попадали в поле зрения властей США, поставляли топливо через новые подставные компании.

В сентябре 2016 года Министерство финансов США закрыло для компании доступ к финансовой системе США за предполагаемое участие «Совфрахта» в кризисе на Украине.

Как пишет американское издание, ссылаясь на заявление Минюста США, компания «Совфрахт» была назначена генеральным агентом ВМФ России, а один из обвиняемых ранее работал с Министерством обороны России.

«Ответчики предположительно вступили в сговор, с тем чтобы обойти введённые США санкции в отношении Сирии и в ответ на присоединение Крыма, что ставит под угрозу как интересы США в регионе, так и внешнюю политику и национальную безопасность страны», — отметил помощник генерального прокурора США Джон Демерс.