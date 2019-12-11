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Euronews: съела нос и сломала голову — панда Диндин впервые повстречала снеговика
Панда Диндин, живущая в Московском зоопарке, впервые в жизни увидела снеговика. Сотрудники зоопарка приделали ему нос-морковку и руки из бамбука, которые панда с удовольствием сгрызла. Потом Диндин захотела обнять нового друга, но у него отвалилась голова, передаёт Euronews.

Диндин — одна из двух панд, живущих в Москве, — впервые в жизни увидела снеговика! Сотрудникам зоопарка пришлось потрудиться, поскольку снега в Москве сейчас совсем немного.

Вместо рук — стебли бамбука, а вместо ведра на голове — свежие листья. Нос-морковку панды тоже едят.

Диндин подошла к делу без лишней спешки: методично скушала все съедобные части, после чего захотела обнять такого доброго друга. В результате чего он лишился головы.

Дата выхода в эфир 10 декабря 2019 года.

 

 

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