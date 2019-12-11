Euronews: съела нос и сломала голову — панда Диндин впервые повстречала снеговика

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03:00 ВФЛА утвердила отставку Борзаковского Президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) утвердил отставку Юрия Борзаковского с поста вице-президента организации.

03:00 Суд в Кемерове взыскал с собственников «Зимней вишни» 118 млн рублей Суд в Кемерове обязал собственников ТЦ «Зимняя вишня» выплатить 118 млн рублей родственникам погибших при пожаре 25 марта 2018 года.

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03:00 Вышинский подготовит для Путина списки преследуемых на Украине крымчан Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский заявил, что займётся подготовкой списков крымчан, преследуемых на Украине, данные о которых попросил ему предоставить российский лидер Владимир Путин.

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03:00 Губернатор Курганской области сделал 31 декабря выходным днём Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал распоряжение о переносе рабочего дня со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря, сообщила пресс-служба региональной администрации.

03:00 Кадыров ответил на слова Сокурова о Герое России Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слова российского режиссёра Александра Сокурова о том, что нужно переосмыслить статус звания Героя России.

03:00 Станция БКЛ «Кунцевская» соединит три линии метро и МЦД-1 Станция Большой кольцевой линии «Кунцевская» соединит три линии метро и МЦД-1, сообщает kp.ru.

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03:00 Джабаров оценил позицию ФРГ по санкциям против «Северного потока — 2» Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление представителя Минэкономики ФРГ о том, что правительство Германии отвергает экстерриториальные санкции Вашингтона.

03:00 Путин призвал глав регионов чутко реагировать на просьбы ветеранов Российский лидер Владимир Путин заявил, что региональным властям необходимо знать о нуждах каждого ветерана Великой Отечественной войны и чутко реагировать на их обращения.

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03:00 Журналист и правозащитник Елена Масюк присоединилась к команде RT Журналист и правозащитник Елена Масюк присоединилась к команде документального телеканала RTД.

03:00 Роднина назвала юридическим нонсенсом решение WADA в отношении России Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, которая ныне является координатором партпроекта «Единой России» «Детский спорт» и депутатом Госдумы, Ирина Роднина высказалась по поводу решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

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03:00 Посольство России возмущено решением о памятнике власовцам в Праге Посольство России в Чехии выразило возмущение решением властей пражского микрорайона Ржепорыйе установить памятник власовцам.

03:00 Боярский: Семак ещё будет руководить сборной России Российский актёр, музыкант и болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что главный тренер петербургской команды Сергей Семак не должен быть уволен со своего поста из-за невыхода клуба в плей-офф Лиги чемпионов.

03:00 Депутаты устроили драку в Раде из-за закона о рынке земли Депутаты Верховной рады Украины устроили драку после заседания аграрного комитета, который рассматривал законопроект об открытии рынка сельскохозяйственной земли с октября 2020 года.

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03:00 СМИ: Арестованного за домогательства волейболиста «Зенита» выпустили под залог Французский доигровщик казанского волейбольного клуба «Зенит» Эрвин Нгапет, который был арестован в бразильском Белу-Оризонти по обвинению в сексуальных домогательствах, освобождён под залог.

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03:00 Эксперт прокомментировал ситуацию с судом по делу о долге Украины перед Россией Профессор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС, почётный адвокат России Александр Костанянц в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление министра финансов России Антона Силуанова о том, что Британский верховный суд может вынести решение по делу о долге Украины перед Россией к середине 2020 года.

03:00 Эксперт рассказал о феномене «ложного солнца» в небе над Петербургом Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников в беседе с «Невскими новостями» объяснил появление «ложного солнца» в небе над Петербургом утром 11 декабря.

03:00 Госдума одобрила законопроект о запрете вейпов в общественных местах Госдума поддержала в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных приборов и кальянов в общественных местах, а также о запрете их продажи несовершеннолетним, сообщает Интерфакс.

03:00 Запущенный с Плесецка спутник ГЛОНАСС-М выведен на расчётную орбиту Навигационный спутник ГЛОНАСС-М был успешно выведен на орбиту разгонным блоком «Фрегат» ракеты-носителя «Союз-2.1б», который стартовал с космодрома Плесецк.

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03:00 Эксперт оценил инициативу о возвращении курительных комнат в аэропорты Журналист, автор онлайн-книги «Курить, чтобы бросить» Владимир Шахиджанян в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал законопроект, согласно которому в зданиях аэропортов снова могут появиться курительные комнаты.