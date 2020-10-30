Daily Telegraph Оригинал

DT: главный инфекционист США предрёк возвращение к нормальной жизни только через год

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К нормальной жизни, при которой можно будет без опаски ходить в театр или ресторан, мир вернётся не раньше конца 2021 года. Об этом, как пишет The Daily Telegraph, заявил главный эксперт США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи.
DT: главный инфекционист США предрёк возвращение к нормальной жизни только через год
Reuters

Доктор Энтони Фаучи, главный американский эксперт по инфекционным заболеваниям,  предупредил, что, возможно, США не вернутся к нормальной жизни из-за эпидемии до конца 2021 года. По его словам, ситуация в Штатах становится всё хуже и хуже, на прошлой неделе в день количество заболевших достигало более 70 тыс. человек, пишет Daily Telegraph.

Более того, по его словам, есть вероятность, что и через год ситуация не вернётся полностью к норме. При этом нормой он называет обстоятельства, при которых люди смогли бы свободно ходить в театр, а рестораны работали бы на полную мощь.

Фаучи выразил сожаление, что над людьми, которые носили маски, смеялись, что мнения разделились в зависимости от политических предпочтений того или иного человека. «Если есть хоть одна сфера жизни, где не должно быть разных мнений, это здоровье всего народа», — заявил он.

Доктор Фаучи также отметил, что нынешняя пандемия, вероятно, будет считаться самой большой за сотню лет, и мир пока даже близко не подошёл к тому, чтобы с ней справиться.

При этом его родная страна, Америка, не в самом лучшем положении на предстоящие зимние месяцы, а ежедневные показатели скорее всего будут только расти в ближайшее время, пишет Daily Telegraph.

 

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Daily Telegraph Великобритания Европа
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