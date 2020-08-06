BI: «цифры не врут» — главный эксперт по коронавирусу США признал, что в Америке худшая ситуация в мире
Один из ведущих американских инфекционистов и директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний при Министерстве здравоохранения США доктор Энтони Фаучи заявил, что в Америке сейчас самая худшая ситуация с коронавирусом во всём мире, сообщает Business Insider.
«Мы не представляем и 5 процентов мирового населения, но при этом на нас приходится 20—25 процентов заражений в мире… Наверное, это худший случай. Разве нет?» — спросил во время беседы с Фаучи в среду 5 августа главный медицинский корреспондент CNN Санджей Гупта. «Да, если смотреть в количественном соотношении, так оно и есть. Цифры не врут», — признал главный эксперт США по COVID-19.
Как обращает внимание издание, слова Фаучи напрямую противоречат «обманчивой радужной картине», которую пытается обрисовать президент Дональд Трамп, комментируя ситуацию с коронавирусом в Америке. По словам Business Insider, это часть более масштабной стратегии действующей администрации в попытках преуменьшить свои промахи в борьбе с пандемией.
«Каждая страна пострадала. Мы, США, пострадали так же, а то и хуже, чем все. Если судить по числу заражений и смертей, ситуация действительно тревожная», — добавил Фаучи.
По данным Университета Джонса Хопкинса, на 5 августа в Америке было зарегистрировано более 4,7 млн случаев COVID-19 и порядка 158 тыс. смертей от болезни. Более высоких показателей нет ни в одной другой стране в мире, подчёркивает Business Insider.
При этом в своём недавнем интервью информационной платформе Axios, когда Дональду Трампу задали вопрос о слишком высоком соотношении смертей к численности населения по сравнению с другими странами, президент стал настаивать, что на эти показатели смотреть нельзя и основное внимание следует уделять пропорции между смертностью и числом заражений, а не всем населением.
Издание напоминает, что американский лидер с самого начала пандемии пытался преуменьшить масштабы кризиса в своей стране. Из-за этого, по мнению некоторых экспертов в сфере здравоохранения, вспышка коронавируса в США и вышла из-под контроля. Тем не менее, по всей видимости, Трамп и сегодня не намерен отказываться от своей позиции.
По опросам, в период пандемии рейтинги президента сильно упали. Трамп даже возмущался, почему Фаучи, который входит в рабочую группу администрации по коронавирусу, люди ценят выше, чем самого лидера, и пришёл к выводу, что он просто не нравится народу из-за своей личности.
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