BI: «цифры не врут» — главный эксперт по коронавирусу США признал, что в Америке худшая ситуация в мире

В интервью американским СМИ инфекционист из правительственной рабочей группы по коронавирусу доктор Энтони Фаучи признал, что, судя по показателям, в США на сегодня худшая ситуация с COVID-19 во всём мире. Как отмечает Business Insider, эти слова разительно противоречат заявлениям президента Дональда Трампа, который до сих пор пытается представить «радужную картину».

Один из ведущих американских инфекционистов и директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний при Министерстве здравоохранения США доктор Энтони Фаучи заявил, что в Америке сейчас самая худшая ситуация с коронавирусом во всём мире, сообщает Business Insider.

«Мы не представляем и 5 процентов мирового населения, но при этом на нас приходится 20—25 процентов заражений в мире… Наверное, это худший случай. Разве нет?» — спросил во время беседы с Фаучи в среду 5 августа главный медицинский корреспондент CNN Санджей Гупта. «Да, если смотреть в количественном соотношении, так оно и есть. Цифры не врут», — признал главный эксперт США по COVID-19.

Как обращает внимание издание, слова Фаучи напрямую противоречат «обманчивой радужной картине», которую пытается обрисовать президент Дональд Трамп, комментируя ситуацию с коронавирусом в Америке. По словам Business Insider, это часть более масштабной стратегии действующей администрации в попытках преуменьшить свои промахи в борьбе с пандемией.

«Каждая страна пострадала. Мы, США, пострадали так же, а то и хуже, чем все. Если судить по числу заражений и смертей, ситуация действительно тревожная», — добавил Фаучи.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 5 августа в Америке было зарегистрировано более 4,7 млн случаев COVID-19 и порядка 158 тыс. смертей от болезни. Более высоких показателей нет ни в одной другой стране в мире, подчёркивает Business Insider.

При этом в своём недавнем интервью информационной платформе Axios, когда Дональду Трампу задали вопрос о слишком высоком соотношении смертей к численности населения по сравнению с другими странами, президент стал настаивать, что на эти показатели смотреть нельзя и основное внимание следует уделять пропорции между смертностью и числом заражений, а не всем населением.

Издание напоминает, что американский лидер с самого начала пандемии пытался преуменьшить масштабы кризиса в своей стране. Из-за этого, по мнению некоторых экспертов в сфере здравоохранения, вспышка коронавируса в США и вышла из-под контроля. Тем не менее, по всей видимости, Трамп и сегодня не намерен отказываться от своей позиции.

По опросам, в период пандемии рейтинги президента сильно упали. Трамп даже возмущался, почему Фаучи, который входит в рабочую группу администрации по коронавирусу, люди ценят выше, чем самого лидера, и пришёл к выводу, что он просто не нравится народу из-за своей личности.