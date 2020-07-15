Обозреватель Guardian: Трамп не преуспел в управлении страной, зато достиг больших высот в искусстве вранья

За время своего президентства Дональд Трамп показал себя посредственным главой государства, однако с блеском освоил искусство вранья, анализирует обозреватель The Guardian Ричард Вольфф. Постоянно растущий поток лживых фактов из уст президента подрывает доверие к США, которое являлось мощным средством «мягкой силы», при этом верные соратники в Белом доме ведут кампанию против главного эпидемиолога страны Энтони Фаучи, осмелившегося публично критиковать действия Трампа.

Сказать, что Трамп ничего не умеет, было бы оскорблением: возможно, у него не получается бороться с пандемией и рецессией в США, излечить страну от глубоких ран расизма или поддерживать дипломатические отношения с союзниками, однако в одном президент достиг впечатляющих высот — он умеет отлично врать, пишет Ричард Вольфф на страницах The Guardian. Его достижения в этой области можно сравнить с Олимпийским уровнем, с рекордом из книги Гиннеса, а беспрецедентный потоп из словесной лжи, несомненно, останется единственным фактом его короткого президентства, который найдёт отражение в экзамене по истории в 2030 году.

Обозреватель рассказывает, что после проверки фактов группа специалистов из The Washington Post выяснила, что график ложных высказываний президента удивительным образом напоминает экспоненциальный рост случаев заражения коронавирусом. Так, Трампу потребовалось 827 дней, чтобы достигнуть первого порога в 10 тыс. лживых утверждений, однако всего 440 дней для удвоения этой цифры. В своей книге эксперты называют такое поведение «посягательством на правду», однако Вольфф считает, что это скорее посягательство на способность американцев понимать, как выглядит и звучит правда. Такая метод привычен для Трампа, однако является новым для демократической страны, которая раньше с гордостью называла себя «лидером свободного мира».

Обозреватель The Guardian подчёркивает, что умение Америки внушать доверие являлось одним из самых убедительных вариантов в её арсенале «мягкий силы»: именно оно помогло госсекретарю Кеннеди убедить Шарля де Голля поддержать антисоветскую сторону во время Карибского кризиса без каких-либо фотографий в качестве доказательств. Доверие к нынешней Америке подорвано ради защиты чувств одного взрослого ребёнка, а не безопасности страны.

Именно поэтому такие люди, как Энтони Фаучи, причиняют настолько сильное неудобство фабрике по фальсификации правды, которую построили в Белом Доме. Фаучи является главным экспертом правительства США по коронавирусу, однако, по его словам, он не отчитывался перед президентом уже два месяца. За это время ежедневное число новых заражений утроилось и достигло 60 тыс. человек. Вместо того, чтобы разобраться со свирепствующим вирусом, команда Трампа начала нападать на специалиста, который лучше других мог бы с этим справиться. Согласно различным новостным изданиям, Белый дом распространил компромат по поводу тех случаев, когда Фаучи якобы ошибся.

В статье отмечается, что за более чем три десятилетия во главе Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Фаучи, несомненно, является экспертом по крайней мере в трёх областях: науке, политике и тонком искусстве пофигизма. Он имеет смелость говорить, что в США на самом деле дела идут не так хорошо, пусть даже президент утверждает обратное. Однако это нечестная борьба: в одном углу — всемирно известный учёный, мнению которого по поводу COVID-19 доверяют 67% американцев, в другом — всемирно известный аферист, которому по тому же вопросу доверяют 26% американцев. Один из них защитил страну «идеальным» запретом на пересечение границы и предложил делать инъекции антисептика в качестве лечения от коронавируса, который, очевидно, чудесным образом исчезнет.

Обозреватель британского издания признаёт, что очень хочется возложить вину за страдания народа на одного социопата, однако в процветании такого поразительного деревенского дурачка виновата вся деревня. Например, пресс-секретарь Белого дома Келли Макинэни, которая обещала никогда не лгать журналистам, провела два последних месяца как раз за этим занятием. «В Стране Трампа против этой болезни нет коллективного иммунитета, — иронизирует Вольфф. — Они были заражены так долго, что счастливы чиханием распространять вирус в надежде, что все поддадутся той же лжи». Что с того, если опросы постоянно показывают, что их босс проигрывает Джо Байдену с таким разрывом, что это выходит далеко за рамки погрешности? Единственная погрешность, которая имеет значение — сказать что-то, что может разбить зеркало, в которое Трамп ежедневно смотрится. Глава предвыборного штаба Трампа Бред Парскейл утверждает, что такие опросы являются «самой большой глупостью в политике» и «самой фальшивой вещью». Именно такая выдающаяся способность отрицать факты приводит к тому, что президент выбирает неверную сторону буквально по каждому вопросу текущего дня.

Возможно, пишет Ричард Вольфф, ирония в трамповской Америке мертва, но не опросы общественного мнения. В то время как глава государства пытается быстро создать оппозицию движению «Black Lives Matter», подавляющее большинство американцев (60%) уже поддержали антирасистские идеи. Примерно столько же высказалось за реформы в полиции и против подавления протестов. Таким образом, Трамп напрасно теряет время, обращаясь на своих митингах только к 40% всего населения. Это объясняется тем, что из-за частого вранья различным людям он теперь верит в свою версию реальности, которая является лишь одной из многочисленных «правд».

Восстановление в Белом доме здравомыслия и науки невозможно до тех пор, пока там правят фантазии Трампа, утверждает обозреватель The Guardian. Американцам придётся потерпеть ещё полгода перед тем, как изменится политика по коронавирусу. Фаучи, несомненно, выдержит нападки, однако потребуется ещё много лет, чтобы восстановить доверие к Америке после того, как из правительства выгонят «сообщество болванов».