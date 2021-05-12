SCMP: после демографического подъёма в 2020м, темпы прироста населения в Китае падают

За последнее десятилетие в Китае замедлились темпы роста населения, которое с 2010 годом возросло на 72 млн и достигло 1,412 млрд человек, передаёт South China Morning Post. При этом демографы прогнозируют, что население страны достигнет пика в 2027 году, а затем пойдёт на спад.

Население Китая в 2020 году увеличилось на 0,83% и составило почти 1,412 млрд человек, сообщает South China Morning Post со ссылкой на перепись населения КНР. По сравнению с 2010 годом численность населения страны увеличилась на 72 млн.

Тем не менее, по данным седьмой национальной переписи населения, проводимой каждые десять лет, ежегодный прирост населения Китая сокращается четвёртый год подряд. Так, в прошлом году в стране родилось 12 млн детей, то есть на 18% меньше, чем в 2019 году — тогда родилось 14,65 млн детей.

Таким образом, суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,3 рождения на одну женщину, что заметно ниже уровня, необходимого для простого воспроизводства населения, который составляет 2,1 рождения.

Как отметил глава Государственного управления статистики Китая Нин Цзичжэ, данные переписи, помимо того, что отражают падение уровня рождаемости, также свидетельствуют о снижении численности населения трудоспособного возраста и сокращении числа женщин детородного возраста. К возрастной группе от 15 до 59 лет относится примерно 63,35% населения страны, что на 6,79 процентных пункта меньше, чем во время предыдущей переписи в 2010 году.

Кроме того, как и ожидалось, возросла доля пожилых людей. В Китае проживает около 264 млн людей в возрасте 60 лет и старше, что соответствует 18,7% населения. Таким образом, в 2020 году число пожилых людей возросло на 5,44 процентных пункта по сравнению с 2010 годом.

По прогнозам демографов, в ближайшие несколько лет численность населения страны начнёт постепенно падать. Ещё в ноябре 2020 года правительственный аналитический центр исследований населения и развития Китая спрогнозировал, что население страны достигнет пика в 2027 году.

За последние десять лет ежегодный прирост в среднем составил 0,53%, что стало самым медленным ростом за всё время проведения переписи, которая началась в 1953 году. Ожидается, что связано это в первую очередь с влиянием социальных и экономических факторов, а также с государственной политикой в сфере рождаемости.

Тем не менее в управлении статистики уточнили, что отмена в 2016 году действовавшей с 1979 года политики «одна семья — один ребенок» и разрешение иметь двух детей принесли свои плоды — численность детей в возрасте до 14 лет за последнее десятилетие возросла на 1,35 процентных пункта и составила 17,95% населения.

По данным переписи, в Китае проживают примерно 723,34 млн мужчин и 688,44 млн женщин. Цифры свидетельствуют о постепенном выравнивании гендерного дисбаланса в стране.

Как отмечает South China Morning Post, благодаря усилиям Пекина по урбанизации в Китае растёт доля городских жителей — на данный момент она составляет 63,89%. Это на 14,21 процентных пункта больше, чем в 2010 году.