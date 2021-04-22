Колумнист Guardian: спад рождаемости угрожает будущему Великобритании — и проблема не только в пандемии

Рождаемость в Великобритании стремительно падает, и причина этого явления не только в пандемии коронавируса, пишет колумнист The Guardian Полли Тойнби. Как напоминает автор, в период правления лейбористов демографическая ситуация в стране начала улучшаться, благодаря проводимой женщинами-депутатами семейной политике, однако политика жёсткой экономии сменивших их консерваторов снова заставила британцев отказаться от рождения детей.

Рождаемость в Великобритании стремительно падает, констатирует колумнист The Guardian Полли Тойнби. Как отмечает журналист, и без того быстро снижающийся показатель сократился ещё больше во время пандемии, поскольку «люди перестают заводить детей в трудные времена» – и, возможно, уже не вернётся к прежним значениям.



Центр демографических изменений прогнозирует снижение рождаемости в течение следующих трёх лет, что приведёт к значительному ежегодному сокращению числа новорождённых по сравнению с периодом до начала пандемии. Как напоминает автор статьи, для поддержания населения на стабильном уровне необходимо, чтобы рождаемость составляла 2,1 ребёнка на одну женщину. В прошлом году в Англии и Уэльсе этот показатель уже упал до 1,6, а к 2023 году, по прогнозам, может снизиться до 1,45.



Причины такого положения вещей указывают на «трудности, неуверенность и беспокойство» потенциальных родителей. Это признак общества, в котором воспитание детей становится слишком тяжёлым бременем для женщин, а препятствий для заработка с рождением детей становится слишком много, отмечает обозреватель.

Быстро стареющая страна — это печальное место, которому грозят экономические проблемы, где налоги трудоспособного меньшинства оплачивают пенсии и уход за стариками, пренебрегая потребностями молодёжи, пишет Тойнби.



«Но хуже всего то, что стареющее общество — это общество, деградирующее в плане мировоззрения, творчества и изобретательности», — утверждает автор статьи. По убеждению Тойнби, «дети означают новую жизнь, надежду и энергию», в то время как преобладание стариков создаёт «консервативных и боязливых избирателей». «Мы уже переживаем это – и становится только хуже», — предупреждает журналист.



При этом, как напоминает автор, в недавний период правления лейбористов рождаемость в стране начала восстанавливаться, благодаря семейной политике, проводимой группой женщин-депутатов. Они ввели бесплатное дошкольное образование, налоговые льготы по уходу за детьми, открыли 3,5 тыс. детских центров «Уверенный старт» и создали детский трастовый фонд, который обеспечил каждого ребёнка маленькой «заначкой». Ветхие школы перестраивались, в них появлялись обильные завтраки, а также клубы продлённого дня и отдыха, а учителям увеличивали зарплату. «Но теперь этот праздник детства закончился», — сетует обозреватель.



Знаменательно, что 2012 год стал годом, когда рождаемость снова начала падать, ведь это был год, когда начались драконовские сокращения бюджета, предусмотренные политикой жёсткой экономии консервативно-либеральной коалиции, мишенью которой стали дети, пишет журналист. В результате, число детей, родившихся в 2019 году, снизилось на 12,2% по сравнению с 2012 годом.



Некоторые ожидали беби-бума в связи с пандемией Covid-19, но Центр демографеских изменений настроен скептически, учитывая стресс, в котором находятся родители, домашнее обучение детей вкупе с сокращением рабочих мест без какой-либо поддержки семьи плюс страх подхватить Covid во время беременности и 200 тыс. отложенных свадеб. «Молодые люди переезжали жить к родителям, чтобы сэкономить на арендной плате, работая из дома или потеряв работу. Без надёжной крыши над головой и уверенности наличии еды на столе люди не осмеливаются заводить детей», — сетует автор статьи.



Некоторые другие страны сталкиваются с ещё более низким уровнем рождаемости: Япония, Италия и Испания ожидают, что их население сократится вдвое к концу столетия. В Великобритании иммиграция до сих пор восполняла этот пробел, но политика правительства и брексит делают страну менее привлекательной, а с момента введения карантина начался новый отток населения.

Нехватка младенцев также мешает решению климатического кризиса, уверена Тойнби. Стареющий электорат меньше обеспокоен состоянием окружающей среды, чем молодые избиратели. «В конце концов, выживание будет зависеть от достаточного количества людей, готовых сделать то, что требуется, – а это молодёжь», — предупреждает колумнист The Guardian.