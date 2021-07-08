Euronews: эксперимент с «четырёхдневкой» повысил работоспособность исландцев

Как показали итоги эксперимента, который длился несколько лет, исландцы с радостью меняют традиционную «пятидневку» на четырёхдневную рабочую неделю. Теперь в таком режиме работают 86% работоспособного населения Исландии, причём с сохранением прежней зарплаты. Инициаторы эксперимента уверяют, что результативность при этом не только не ухудшается, а зачастую даже увеличивается, передаёт Euronews.

Четырёхдневная рабочая неделя очень понравилась исландцам. В стране подвели итоги масштабного эксперимента, который начался в 2015 году. Изначально на четырёхдневку перешли около 2500 человек — это 1 процент работоспособного населения.



Исследователи заявляют, что результативность не только не ухудшилась, а в некоторых случаях даже увеличилась: за счёт большего времени на отдых работники могли отдавать своим обязанностям больше сил, а за счёт того, что времени на выполнение задач стало меньше, — работу стали планировать более тщательно. Всё это, конечно, при условии сохранения прежней зарплаты. Теперь в таком режиме работают уже 86 процентов населения Исландии.



Идею сократить рабочую неделю или хотя бы сделать условия труда более гибкими обсуждают уже много лет. Главное опасение работодателей — что результативность упадёт соответственно сокращению рабочего времени.



В Исландии по результатам своего эксперимента утверждают, что это совсем не так. Другие опасения связаны, например, с тем, что условия работы и результаты отличаются у офисных сотрудников и рабочих, занятых физическим трудом.



Так или иначе, к исландцам присоединяются всё больше стран. В марте власти Испании объявили, что осенью этого года начнут собственный аналогичный эксперимент, который продлится три года.



В среднем по Евросоюзу фактическая рабочая неделя длится 36 часов: от 40,5 — в Румынии, до всего 29 — в Нидерландах. Однако это справедливо для тех, кто получает зарплату. Самозанятые люди, чей доход прямо зависит от вложенного труда, работают гораздо больше: в Бельгии, например, почти 53 часа в неделю.



Дата выхода в эфир 06 июля 2021 года.