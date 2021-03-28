FAZ: немцы хотят меньше работать и чаще отдыхать

Немецкие мужчины, в среднем, хотят рабочую неделю в 36 часов, а женщины — в 29,5 часов, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на опрос Немецкого института экономических исследований. Как отмечает издание, очевиден растущий запрос на увеличение свободного времени: ещё в 2007 году мужчины хотели 39-часовую рабочую неделю, а женщины в 2011 году выступали за 31-часовую неделю.

Немцы выступают за всё большее сокращение рабочего дня, пишет Frankfurter Allgemeine, основываясь на результатах опроса, проведённого Немецким институтом экономических исследований (DIW). К примеру, мужчины, в среднем, хотят работать 36 часов в неделю, даже если это отразиться на зарплате.

Как отмечает издание, тенденция налицо: в 2007 году мужчины выступали за 39-часовую рабочую неделю. Такой же тренд наблюдается и у женщин — согласно нынешнему опросу, они предпочитают рабочую неделю длиной в 29,5 часов. Для сравнения, в 2011 году этот показатель превышал 31 час.

В начале нулевых количество желаемых рабочих часов в ФРГ постоянно возрастало, пишет Frankfurter Allgemeine. Однако эта тенденция изменилась после того, как стало ясно, что Германия оставила позади высокий уровень безработицы. С тех пор свободное время играет для людей всё большую роль. Кроме того, снижается разница между мужчинами и женщинами: если в 2000 году женщины, в среднем, хотели работать на 9 часов в неделю меньше, чем мужчины, то теперь разница сократилась до 6,5 часов.