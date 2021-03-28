FAZ: немцы хотят меньше работать и чаще отдыхать

04:18
Газета в ФРГ написала о российских устройствах на немецких подлодках
Немецкие военные подводные лодки оснащены навигационными устройствами, которые разработаны российской компанией, сообщает издание Bild am Sonntag.
04:02
Total остановила работы на месторождении в Мозамбике из-за нападения
Французская энергетическая группа Total объявила, что приостанавливает работы по строительству крупнейшего на юге Африки комплекса по переработке и сжижению природного газа неподалёку от захваченного исламистами мозамбикского города Палма.
03:51
РИА Новости: Первая в этом году стрельба ракетой «Циркон» пройдёт летом
Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» произведёт первый в 2021 году пуск гиперзвуковых ракет «Циркон» в начале лета, сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.
03:30
Несколько человек пострадали при нападении в Канаде
Несколько человек пострадали в результате нападения в библиотеке и рядом с ней в канадском городе Норт-Ванкувер.
03:15
РИА Новости: Попытка снять с мели судно в Суэцком канале не удалась
Попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз не удалась, судно вновь попытаются освободить 28 марта во время прилива, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации канала.
03:04
Кудерметова проиграла Соболенко в третьем круге турнира WTA в Майами
Россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от представительницы Белоруссии Арины Соболенко в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами.
03:02
Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 12 490 362
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 85 948 и достигло 12 490 362.
02:58
Уайт посетил раздевалку Поветкина после боя
Британец Диллиан Уайт после победы над российским боксёром-тяжеловесом Александром Поветкиным посетил его раздевалку.
02:54
Шлеменко поддержал Поветкина после поражения нокаутом от Уайта
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко выразил поддержку своему соотечественнику боксёру-тяжеловесу Александру Поветкину после его поражения от британца Диллиана Уайта.
02:45
Крупнейший французский перевозчик направил суда в обход Суэцкого канала
Крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group направила два своих судна, которые направляются в Азию, в обход Суэцкого канала.
02:42
Рябинский сообщил, что будет уговаривать Поветкина завершить карьеру
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что будет уговаривать российского боксёра-тяжеловеса Александра Поветкина завершить спортивную карьеру.
02:37
Уайт заявил, что готов дать реванш Поветкину
Британец Диллиан Уайт заявил, что готов повести реванш с российским боксёром-тяжеловесом Александром Поветкиным.
02:34
Уайт после победы принёс Поветкину табурет, чтобы тот мог сесть
Британец Диллиан Уайт совершил необычный поступок после победы над боксёром-тяжеловесом Александром Поветкиным.
02:30
В результате ДТП в Приморье погибли два человека
В городе Партизанске Приморского края автомобиль врезался в дерево, в результате погибли два человека, ещё шесть пострадали.
02:18
Тренер сборной Португалии высказался о незасчитанном голе Роналду в матче с Сербией
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал ничейный исход матча второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Сербии.
02:16
Поветкин нокаутом проиграл Уайту в реванше
Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин потерпел поражение от британца Диллиана Уайта в поединке-реванше, прошедшем в Гибралтаре.
02:01
Венесуэла обвинила Колумбию в защите бегущих через границу боевиков
МИД Венесуэлы обвинил Колумбию в военной поддержке повстанцев, которые бегут на колумбийскую территорию от венесуэльской армии.
01:50
Бестемьянова считает, что Степанову и Букина недооценили в танцах на льду на ЧМ
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказала мнение о выступлении российских фигуристов в танцах на льду на чемпионате мира в Стокгольме.
01:45
Секретарь СБ Армении прокомментировал отношения с Турцией
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что необходимо скорректировать подходы к отношениям с Турцией.
01:31
Кудряшов оценил игру сборной России в матче со Словенией на восемь баллов из десяти
Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов прокомментировал победу над национальной командой Словении в матче второго тура квалификации чемпионата мира 2022 года.
01:30
Наследный принц Абу-Даби провёл переговоры с главой МИД КНР
Наследный принц столичного эмирата ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Китая Ван И в субботу, 27 марта, провели переговоры.
01:26
Жемалетдинов: когда играешь за сборную России по футболу, ответственность совсем другая
Нападающий сборной России по футболу Рифат Жемалетдинов прокомментировал победу над национальной командой Словении в матче второго тура квалификации чемпионата мира 2022 года.
01:05
Испания и Италия не выявили победителя в матче с тремя удалениями на молодёжном Евро-2021
Молодёжные сборные Испании и Италии сыграли вничью в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.
01:02
Пропавший под Мурманском турист найден мёртвым
Лыжник, который ранее пропал в горах в Мурманской области, был найден мёртвым, сообщает ТАСС со ссылкой на Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России.
00:54
Словакия и Мальта сыграли вничью в отборе на ЧМ-2022 по футболу
Сборные Словакии и Мальты сыграли вничью в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
00:47
Португалия не сумела обыграть Сербию в отборе на ЧМ-2022, упустив преимущество в два мяча
Сборная Португалии сыграла вничью с командой Сербии в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
00:39
Костомаров: Синицина и Кацалапов теперь не только самая красивая, но и самая сильная пара в мире
Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров прокомментировал победу российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в танцах на льду на чемпионате мира в Стокгольме.
00:32
В Мурманской области пропал турист
Спасатели в Мурманской области отправились на поиски участника лыжного похода, который, возможно, упал со склона в Хибинах.
00:18
35 сейвов Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от проигрыша «Филадельфии» в НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
00:15
РИА Новости: Судно в Суэцком канале могут снять с мели этой ночью
Контейнеровоз, который заблокировал Суэцкий канал, могут снять с мели этой ночью, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации канала.
00:11
Карацев обыграл Кукушкина во втором круге турнира ATP в Майами
Россиянин Аслан Карацев одержал победу над представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами.
00:02
Глава ФФККР назвал достойным выступление российских фигуристов на ЧМ
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказал мнение о выступлении российских фигуристов на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.
23:58
В Петербурге рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
В межведомственном координационном совете Санкт-Петербурга по противодействию распространению в городе коронавирусной инфекции рассказали о ходе вакцинации от COVID-19.
23:40
Тарасова считает, что Степанова и Букин должны были занять более высокое место на ЧМ
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о выступлении Александры Степановой и Ивана Букина в танцах на льду на чемпионате мира в Стокгольме.
23:38
Во Франции за сутки выявили более 42 тысяч случаев коронавируса
Число подтверждённых за сутки случаев заболевания коронавирусной инфекцией составило во Франции 42 619. Об этом сообщила санитарная служба страны Santé publique.
23:38
Кацалапов рассказал о своих целях на Олимпийские игры — 2022
Никита Кацалапов, который вместе с Викторией Синициной выиграл соревнования танцоров на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, рассказал о своих целях на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.
23:34
Кацалапов поделился впечатлениями от проведения ЧМ по фигурному катанию в «пузыре»
Российский фигурист Никита Кацалапов, который вместе с Викторией Синициной выиграл соревнования танцоров на чемпионате мира в Стокгольме, поделился впечатлениями от проведения турнира в закрытом режиме.
23:32
Синицина рассказала, является ли победа на ЧМ особенной из-за преодолённых трудностей
Россиянка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду в дуэте с Никитой Кацалаповым, поделилась впечатлениями от завоевания золота на чемпионате мира в Стокгольме.
23:23
Кацалапов: эта золотая медаль чемпионата мира много значит для нас
Никита Кацалапов, который вместе с Викторией Синициной выиграл соревнования танцоров на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, рассказал о своих эмоциях от победы.
23:19
В Ленобласти рассказали о поставках вакцин от коронавируса
В пресс-службе правительства Ленинградской области рассказали о поставках вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
23:11
Жулин — о победе Синициной и Кацалапова на ЧМ: заждался таких результатов
Александр Жулин, тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, прокомментировал победу своих подопечных на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.
23:02
Александрова проиграла Свитолиной в третьем круге турнира WTA в Майами
Россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение от украинки Элины Свитолиной в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Майами.
22:59
Минпросвещения одобрило учебник истории под редакцией Мединского
Учебные пособия по истории России и всеобщей истории под общей редакцией помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского получили одобрение Минпросвещения.
22:51
Российские фигуристы выиграли медальный зачёт чемпионата мира
Российские фигуристы заняли первое место в медальном зачёте чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.
22:41
Террористы совершили 15 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Контр-адмирал Александр Карпов, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 15 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
22:35
Синицина и Кацалапов поделились эмоциями от победы на ЧМ
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов прокомментировали свою победу в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
22:31
Российский дуэт впервые за 12 лет выиграл соревнование танцоров на ЧМ по фигурному катанию
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли соревнования танцоров на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме и стали первой российской парой за 12 лет, которой это удалось.
22:30
Авербух о выступлении Кацалапова и Синициной в произвольной программе на ЧМ: будто подняли на другую планету
Известный хореограф Илья Авербух высказался о выступлении российских танцоров Никиты Кацалапова и Виктории Синициной в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
22:25
Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира в танцах на льду
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
22:15
Фигуристка Степанова — о произвольном танце на ЧМ: нам было больше нечего терять
Россиянка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в дуэте с Иваном Букиным, прокомментировала их выступление в произвольном танце на чемпионате мира в Стокгольме.