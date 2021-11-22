Washington Post: всё больше американцев не намерены заводить детей

Всё больше жителей США заявляют о том, что вряд ли когда-нибудь заведут детей, пишет The Washington Post со ссылкой на недавно проведённый опрос. При этом большая часть из тех, кто не намерен становиться родителями, говорят, что детей им просто не хочется.

Всё больше взрослых в США, у которых ещё нет детей, говорят, что они вряд ли их когда-нибудь заведут, пишет The Washington Post со ссылкой на новое исследование Pew Research Center.



Женщинам в возрасте от 18 до 49 лет и мужчинам в возрасте от 18 до 59 лет, заявившим, что у них нет детей, был задан вопрос о том, какова вероятность того, что они в будущем когда-нибудь обзаведутся детьми.



Ответ «очень вероятно» дали 26% респондентов, то есть на 6% меньше, чем в 2018 году. Ответ «не особо вероятно» дал 21% опрошенных, притом что в 2018-м таковых было 16%.



56% бездетных взрослых, заявивших, что либо совсем не собираются, либо вряд ли будут заводить детей, обосновали свою позицию тем, что просто их не хотят. В 2018-м эту же причину приводили 63% опрошенных. Кроме того, в ходе нынешнего опроса 43% респондентов привели другие доводы, в том числе проблемы со здоровьем, экономические причины или отсутствие партнёра.



Эти результаты, как отмечает издание, могут вновь привлечь внимание к рискам снижения рождаемости в промышленно развитых странах.



Эксперты обеспокоены тем, что уровень рождаемости в США, который снижается шестой год подряд, может привести к недостаточному росту населения для поддержания будущей экономики на плаву и для финансирования социальных программ.



В сочетании с недавно опубликованными федеральными демографическими данными этот опрос указывает на долгосрочную эволюцию тенденций в Соединённых Штатах, отмечается в статье. Растущие затраты на уход за детьми, здравоохранение и образование — наряду с глобальной нестабильностью, включая пандемию коронавируса и изменение климата, — могут способствовать более масштабному изменению отношений к браку и жизненным приоритетам.