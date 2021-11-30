ES: глава MI6 назвал подъём Китая «приоритетом» и призвал союзников не идти на «несимметричные уступки» России

Глава MI6 Ричард Мур предупредил, что китайская разведка проводит масштабные операции против Великобритании и её союзников и, экспортируя технологии наблюдения, пытается расширить «сеть авторитарного контроля по всей планете», пишет Evening Standard. Также Мур призвал союзников Лондона противостоять «всему спектру» угроз со стороны России и не идти на «несимметричные уступки». Москва неоднократно подчёркивала, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, называла подобные упрёки абсолютно беспочвенными и отмечала, что заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Китайская разведка проводит «масштабные операции» по шпионажу против Великобритании и её союзников, заявил глава MI6 Ричард Мур в ходе своего первого публичного выступления с момента вступления в должность в прошлом году, сообщает Evening Standard.

В своей речи, которую глава британского разведведомства произнёс в Международном институте стратегических исследований в Лондоне, Мур отметил, что Китай и его наступательные действия на данный момент представляют для MI6 «наибольший приоритет». Мур предупредил, что какой-нибудь «просчёт» слишком уверенного в своих силах Пекина в вопросе вроде тайваньского может обернуться «серьёзной угрозой» для мира во всём мире.

По словам главы MI6, китайская разведка нацелена на лиц, работающих в правительственных учреждениях и сферах, которые интересны Пекину. КНР может пытаться украсть технологии, вносить раскол в общественное мнение и процесс принятия политических решений, а также оказывать «недолжное влияние» на китайскую диаспору за рубежом. «Сейчас, по мере того как растёт власть Китая и его желание её демонстрировать, происходят сдвиги тектонических плит», — подчеркнул Мур.

Также глава MI6 обратил внимание, что Китай не только развил свои технологии «полицейского государства» для контроля над собственным народом, но и экспортирует их другим авторитарным режимам. «Вызывает тревогу, что Китай всё чаще экспортирует эти технологии контроля и наблюдения другим правительствам, расширяя сеть авторитарного контроля по всей планете», — заявил глава MI6.

«Единственный наибольший приоритет для MI6 — адаптироваться к миру, затронутому подъёмом Китая. Будучи секретной разведслужбой, мы должны иметь возможность действовать незамеченными в условиях существования сети наблюдения по всему миру», — добавил Мур.

Кроме Китая, глава MI6 высказался и о России. По его словам, важно, чтобы западные страны противостояли «полному спектру» угроз со стороны Москвы — от «санкционированных государством нападений», вроде отравления в Солсбери, до использования политических марионеток для подрыва стабильности на Балканах. «Ни одна страна в Европе или за её пределами не должна прельщаться мыслью, что несимметричные уступки России могут изменить её поведение к лучшему... Москва не должна сомневаться в том, что наши союзники поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках её признанных на международном уровне границ, включая Крым», — резюмировал Мур.

Также глава MI6 прокомментировал ситуацию в Афганистане, отметив, что нельзя дать крупным международным террористическим группировкам вновь использовать страну как свою главную базу. В то время как служба проводит собственные операции в Афганистане, как сообщил Мур, его ведомство также поддерживает связь с «Талибаном»*, проверяя его готовность к сотрудничеству.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

