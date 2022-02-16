CNN: неутешительная тенденция — американцы всё реже вступают в отношения или в брак

Последние опросы, проведённые в США, показали, что любовь в стране «уже не та, что раньше», пишет CNN. Как отмечается на сайте телеканала, в Соединённых Штатах наблюдается тенденция снижения числа людей, вступающих в отношения, брак или занимающихся сексом. Однако есть и позитивная тенденция: в стране падает число разводов.

День святого Валентина — это день любви, особый день, в который мы должны убедиться, что окружающие нас люди знают, насколько они нам дороги, пишет CNN. Однако, как отмечается на сайте телеканала, есть причины полагать, что «любовь» во множестве её ипостасей в Соединённых Штатах «уже не та, что раньше». На это указывают несколько «потенциально тревожных» статистических показателей.

По данным исследования, проведённого центром NORC при Чикагском университете в 2021 году, 26% американцев в возрасте от 18 лет ни разу не занимались сексом за последние 12 месяцев. При этом, как уточняет CNN, это не эффект пандемии, а часть долгосрочной тенденции. Похожие данные, то есть 23% приходили в 2016 году и в 2018 году, когда последний проводились опросы. До 2004 года самый высокий процент американцев, заявивших, что у них не было секса ни разу за год, составлял 19%.

Опрос 2021 года также стал первым, когда более 50% респондентов признались, что занимались сексом раз в месяц или реже. До этого самый высокий показатель был зарегистрирован в 1989 году, тогда об этом рассказали 35% взрослых американцев.

Отчасти это связано со снижением числа людей, вступающих в брак, и старением населения, однако только этим столь неутешительную тенденцию объяснить нельзя. Среди супружеских пар в возрасте до 60 лет в 2021 году 26% занимались сексом раз в месяц или реже. В 1989 году этот показатель составлял 12%.

Но речь не только об этом аспекте любви. Согласно исследованию Pew Research Center за 2021год, около 62% американцев в возрасте от 25 до 54 лет живут с партнёром или состоят в браке. Среди них 53% состоят в браке и 9% живут вместе. Ещё в 1990 году из 71% женатых или проживающих вместе пар, к первой группе относились 67%, а ко второй — 4%.

При этом тенденция не связана с повышением уровня образования среди женщин, которые не нуждаются в финансовой поддержке со стороны мужчины, так как статистика говорит об обратном. Более образованные люди и люди с более высокой заработной платой чаще всего живут с партнёром или состоят в браке. Однако множество американцев не вступают в брак из-за нехватки средств. По сравнению с уровнем 1990 года число неженатых и проживающих в одиночестве мужчин увеличилось на 10 пунктов, а женщин — на 7 пунктов.

Кроме того, в прошлом году опрос центра NORC показал, что у 30% жителей США в возрасте от 25 до 54 лет нет постоянного партнёра. В 1986 году этот показатель составлял 20%. Более того, до 2010 года этот показатель ни разу не превышал 23%, но с тех пор во всех опросах составляет 25% и выше.

Как отмечает CNN, тенденция не связана со старением населения, доля американцев в возрасте 55 лет и старше, не занимавшихся сексом в течение последнего года (40%), примерно такая же, как и 30 лет назад.

Опрос, проведённый в 2022 году Университетом Монмута, показал, что лишь 55% американцев, состоящих в отношениях, обычно получают от своей второй половины подарок на День святого Валентина. При этом показатель тех, кто состоит в отношениях, но не получает подарок, выше среди молодых американцев.

Тем не менее, есть и позитивная тенденция: в США снижается число разводов и аннулирований брака. В 2000 году на тысячу американцев приходилось 4 развода или аннуляции брака, а в 2019 году показатель упал до 2,7 на тысячу человек. Как полагает CNN, это связано с тем, что люди реже бросаться с головой в брак, который может оказаться неудачным.