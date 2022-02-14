Разобьют сердце вашему кошельку: CNN о ценах на розы перед Днём святого Валентина

В преддверии Дня святого Валентина в некоторых местах цены на цветы взлетели на целых 60 процентов, причём дело не только в сезоне, но и в том, что спрос сильно подскочил из-за коронавируса, передаёт CNN. Как отмечает канал, дело во многом как в логистических проблемах, так и в том, что во время локдаунов цветы большой популярностью не пользовались, но возвращение людей к нормальной жизни застало цветоводов врасплох.

День святого Валентина уже завтра — любовь витает в воздухе. Однако из-за проблем в цепочках поставок траты, связанные с этим празднованием, могут разбить сердце вашему банковскому счёту. Подробности — у ведущей CNN Линды Кинкейд.

Красные розы — классика, символ любви и постоянный атрибут Дня святого Валентина по всему миру. Однако в этом году из-за коронавируса и проблем с цепочками поставок флористы оказались на тернистой тропе и столкнулись с такой проблемой, как, например, повышение цен.

По словам Общества американских флористов, в преддверии Дня святого Валентина в некоторых местах ценник на розы подскочил на 60процентов по сравнению с нормой. При этом рост цен может варьироваться от места к месту. Рост затрат на оплату труда взвинтил цены — и флористы переложили эти издержки на своих потребителей.

ФЛОРИСТКА: Цены определённо выросли. Вдвое с прошлой весны.

Но несмотря на высокие цены, цветы всё равно покупают. Согласно прогнозу Национальной федерации розничной торговли, в США в этом году выручка за День святого Валентина с цветов, конфет и открыток составит 24 миллиарда долларов.

А ведь всего лишь два года назад в Нидерландах (стране — крупнейшем экспортёре цветов) цветоводы из-за отсутствия спроса уничтожали свои цветы. Многие цветоводы по всему миру временно закрыли свои предприятия из-за коронавирусных локдаунов.

Но теперь эта отрасль вновь цветёт пышным цветом. Люди снова женятся, а некоторые, по словам флористов, посылают цветы на дом, чтобы поддерживать друг с другом связь. И этот тренд на убыль пока не идёт.

Флористы в Колумбии, которые в основном работают на американский рынок, отмечают, что главная проблема этого года — угнаться за спросом.

АУГУСТО СОЛАНО, Ассоциация колумбийских цветоводов: Проблемы совсем не маленькие. Главной нашей задачей было защитить здоровье наших работников. С другой же стороны, налицо логистические проблемы — нехватка воздушного транспорта.

Эксперты считают, что в этом году при покупке цветов нужно проявить гибкость.

МАРК ЧАТОФФ, California Flower Mail: Наблюдается нехватка белых цветов, роз и так далее. Однако есть и другие товары, в том числе и в мире цветов, которые есть всегда и в избытке.

Как писал Шекспир: «Как розу ни зови, а запах так же сладок». Однако потребителям, возможно, придётся искать другие варианты: цена идеально красной розы может оказаться слишком высока.

Линда Кинкейд, CNN.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 13 февраля 2022 года.