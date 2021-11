WP: аферисты выманивают рекордные суммы у посетителей сайтов знакомств благодаря пандемии

В период пандемии COVID-19 и вынужденной изоляции всё больше людей начали искать любовь и общение в интернете, при этом заметно активизировались и мошенники. По оценкам экспертов, аферисты уже смогли выманить у посетителей различных сайтов знакомств свыше $300 млн. Причём более половины от этой рекордной суммы лишились в поисках романтики американцы в возрасте от 60 лет и старше, сообщает The Washington Post.

Из-за пандемии COVID-19 и связанных с этим санитарных ограничений люди стали проводить гораздо больше времени в интернете. Этим сразу воспользовались мошенники и аферисты, которые начали активнее искать себе жертв через различные приложения для знакомств и социальные сети, пишет The Washington Post.



При этом статистика показывает, что чаще всего на их удочку попадаются пожилые американцы. По данным Федеральной торговой комиссии США (FTC), люди в возрасте от 60 лет и старше за 2020 год потеряли в сумме около $139 млн из-за действий интернет-мошенников, которые прикрывались поиском знакомств и романтических отношений, сообщается в статье. А в целом из-за различных преступных махинаций в этой сфере американцы лишились уже рекордной суммы $304 млн.



Одиночество, которое стало ещё острее ощущаться в период пандемии, подталкивает всё большее количество американцев к поиску партнёров для романтических отношений. Однако зачастую общение через интернет приводило к тому, что они оставались не только с разбитым сердцем, но и с пустым кошельком и опустошённым банковским счётом, отмечается в статье.



Статистика также показывает, что за последние три года люди теряли значительно больше денег из-за аферистов в сфере романтических отношений, чем из-за любых других видов мошеннических действий, сообщает The Washington Post. В прошлом году заявленные убытки от пострадавших в этой сфере достигли рекордных $304 млн — что почти в полтора раза больше, чем было в 2019 году.



При этом чаще всего жертвами преступников становились пожилые люди, говорится в статье. Согласно новому отчёту FTC, основанному на данных, получаемых от потребителей, суммарные финансовые потери американцев в возрасте от 60 лет и старше, которые стали жертвами злоумышленников на сайтах знакомств, за 2020 год значительно возросли и составили до $139 — в то время как в 2019 году эта цифра оценивалась в сумму $84 млн. Причём важно отметить, что это лишь те суммы, о которых пострадавшие сообщили властям, в то время как в реальности сумма может быть ещё выше.



Пандемия облегчила задачу мошенникам, которые и раньше использовали фальшивые профили и страницы на сайтах знакомств и в социальных сетях: если раньше им приходилось изобретать различные предлоги для того, чтобы не встречаться лично, карантин и новые нормы социального дистанцирования стали для них отличным прикрытием, чтобы развивать отношения исключительно онлайн и выдумывать новые душераздирающие истории. А заканчивалось это тем, что преступники обманным путём убеждали своих жертв отправить им деньги на карту или банковским переводом.



В ежегодном отчёте ФБР о преступлениях в интернете сообщается, что за прошлый год более 23 тыс. человек потеряли в общей сумме более $600 млн в результате использования мошенниками их конфиденциальных данных, включая также афёры в сфере романтических отношений. В то время как в 2019 году эти суммарные потери оценивались в сумму $475 млн, поясняется в статье.



Проблема в том, что многие люди из-за пандемии продолжают находиться в изоляции, а также тяжело переживают утрату своих близких и пытаются найти поддержку в социальных сетях — что делает их более уязвимыми перед аферистами, пояснила Кэти Стоукс, эксперт по борьбе с интернет-мошенничеством. При этом мошенники могут вытягивать деньги из своих жертв на протяжении долгих месяцев или даже лет, что приводит к потере значительных сумм, отмечает Стоукс.



По её словам, по телефону доверия обращались за помощью люди, которые потеряли десятки и даже сотни тысяч долларов. И осознание того, что они стали жертвой аферистов, может привести к очень тяжёлым последствиям, вплоть до самоубийства, предупреждает эксперт. При этом мошенники используют всё более сложные и продуманные схемы, чтобы втереться в доверие к своим жертвам, подчёркивается в статье.



Например, как сообщило Министерство юстиции США, в прошлом месяце в Оклахоме мужчина был приговорен к четырём годам тюремного заключения за организацию преступной группы, которая занималась отмыванием денег и обманом людей, пытающихся найти романтические отношения в сети. В результате деятельности этой группировки было похищено более $2,5 млн — причём мошенникам удалось обмануть множество людей на всей территории Соединённых Штатов, пишет The Washington Post.



А в Техасе 11 подозреваемым были предъявлены обвинения в том, что они целенаправленно выискивали на сайтах знакомств овдовевших и разведённых пожилых людей, чтобы затем выманивать у них деньги. Преступники выкачивали десятки тысяч долларов со счетов потерпевших под различными фальшивыми предлогами, выдумывая душещипательные истории о том, что им якобы срочно нужны средства для уплаты налогов, дорожных штрафов или выплаты долгов, сообщило Министерство юстиции США.



Преступники нередко копируют чужие фотографии и даже целые профили реально существующих людей, чтобы вводить в заблуждение своих жертв, — а пострадавшие часто не решаются даже рассказывать кому-то о том, что их обманули. Поэтому при любых контактах в соцсетях необходимо сохранять бдительность и быть внимательным к своим друзьям и близким, чтобы обеспечить их безопасность и защитить от потенциальных мошенников, используя для этого специальные информационные сайты и ресурсы, посвящённые этой теме, призывает The Washington Post.