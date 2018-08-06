DM: в приложении для свиданий хакеры выведали у служащих британских ВВС секреты F-35

Неизвестные взломали профиль лётчицы британских ВВС в приложении для романтических знакомств Tinder, а затем от имени этой девушки втёрлись в доверие к другим военнослужащим и у одного из них сумели вытянуть подробности о новом истребителе F-35. Как сообщает Daily Mail, представители ВВС подтвердили утечку, но настаивают, что ценная информация к неустановленной третьей стороне не попала.

В ходе хитроумной и дерзкой хакерской атаки злоумышленники сумели заполучить секретную информацию о новом истребителе-невидимке, лишь первая партия которого обойдётся Лондону в сумму ₤9 млрд, пишет Daily Mail.

Как сообщается, неизвестные взломали аккаунт девушки-пилота королевских ВВС в приложении для романтических знакомств Tinder. Затем, притворяясь этой девушкой, «шпионы» связались с несколькими мужчинами, состоящими в ВВС, и с помощью флирта сумели выведать подробности о новом истребителе F-35 Lightning II.

Представители ВВС подтвердили, что информация о самолёте действительно оказалась у «третьей стороны». Издание подчёркивает: пока не ясно, замешаны ли в деле иностранные силы, однако есть шанс, что подозрение может пасть на разведку России или Китая. «Обе страны отчаянно хотят получить информацию о F-35, который, будучи истребителем-невидимкой нового поколения, представляет потенциальную угрозу для их военных сил», — комментирует Daily Mail.

F-35 — самолёты американского производства, и Великобритания собирается приобрести 138 единиц, каждая стоимостью ₤92 млн. Ожидается, что истребителям, способным обходить даже самые продвинутые системы противовоздушной обороны, не будет равных, — отсюда высокая цена и большая секретность, отмечает газета.

Внутренняя служба безопасности Королевских ВВС оперативно отреагировала на случившееся и направила высокопоставленным руководителям записку о «риске социальной инженерии и ведения разведывательной работы в сети». И хотя представители воздушных войск утверждают, что о F-35 злоумышленникам удалось узнать не так много и среди этой информации не было ничего секретного, любая утечка в этом направлении может очень сильно навредить как деятельности британских ВВС, так и их репутации. Теперь в случае промаха всем служащим, имеющим доступ к проекту F-35, придётся нести ответственность по закону о государственной тайне.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

Que Sera Sera: Не думаю, что на её профиле в Tinder было полно секретов.

Sleuth: Наверное, это были русские. Они звонили на прошлой неделе и спрашивали, держатся крылья в F-35 на винтах или на гвоздях…

Stewski: Сомневаюсь, что им многое удалось узнать. Уже если даже самим Королевским ВВС не полагается знать, как всё работает в этой запоздалой, устаревшей, сверхдорогой, никчёмной махине… Вероятно, это главная причина, почему другие европейские страны вроде Германии его не берут.

James Ch: Ха-ха-ха, это лучший фейк на сегодня. КАКОЙ военный секрет с F-35? Мы все уже знаем, что это полная лажа, даже китайцам плевать!