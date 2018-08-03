National Interest: Пентагон увидел угрозу в российских и китайских ракетах

Российские и китайские ракеты большой дальности «воздух — воздух» и истребители пятого поколения, способные их нести, представляют собой серьёзную угрозу для военной инфраструктуры ВВС США в европейском и тихоокеанском регионах, пишет The National Interest. Особенно уязвимы при этом немногочисленные американские аэропорты и топливозаправщики в тихоокеанском регионе, которые могут подвергнуться атакам Пекина, отмечает издание.

Новое поколение российских и китайских ракет большой дальности класса «воздух — воздух» может представлять угрозу для критически важных элементов в европейском и тихоокеанском регионах, обеспечивающих военно-воздушные операции США, пишет журналист The National Interest Дейв Маджумдар. Речь идёт об авиационном комплексе радиообнаружения и наведения, различных разведывательных средствах, самолетах-топливозаправщиках и самолётах радиоэлектронной борьбы.

Для борьбы с китайскими системами ограничения доступа в тихоокеанском регионе ВВС США разработали средства для обеспечения своих аэродромов. Однако Пентагон, очевидно, не подготовил полностью план по защите своих самолётов-заправщиков, средств разведки и управления войсками от воздушных атак противника.

Единственный вариант решения этой проблемы — это отведение американской авиации за пределы досягаемости «китайской угрозы». Но в то же время это понизит эффективность американских тактических истребителей малой дальности и сократит их шансы нанести удар вглубь китайской территории. Особенно в тихоокеанском регионе, где США располагают малым количеством аэропортов, уничтожение топливозаправщиков может оказаться ахиллесовой пятой, которой воспользуется Пекин, отмечает автор материала.

Как пишет Маджумдар, угрозу для США могут представлять российские ракеты Р-37М/ РВВ-БД, КС-172 и китайская ПЛ-15. По словам отставного генерала ВВС США Герберта Карлайла, реагирование на новую китайскую ракету — это «крайне высокий приоритет» для американских военно-воздушных сил. При этом проблема заключается не только в ПЛ-15, но и в том, что китайцы могут атаковать самолёты-заправщики и разведывательные самолёты, которые имеют ключевое значение в случае кампании в тихоокеанском регионе. «Таким образом, российские и китайских ракеты большой дальности «воздух — воздух» и истребители пятого поколения, способные нести их, будут представлять собой существенную проблему для Пентагона в течение следующих лет», — резюмирует автор The National Interest.