СТРАНА.ua: при Жириновском Киев будет столицей Малороссийского федерального округа

В рекламной кампании кандидата в президенты России Владимира Жириновского Киев назвали столицей Малороссийского федерального округа. Как пишет «СТРАНА.ua», реакция украинских властей на эту провокационную рекламу пока не обнародована.

По российскому телевидению показывают предвыборную рекламу лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который в шестой раз баллотируется на пост президента России. Как пишет «СТРАНА.ua», в ролике показана некая выдуманная нарезка заголовков с сайтов, среди которых есть такой: «Киев выбран столицей Малороссийского федерального округа».

В конце ролика звучит слоган: «Так выглядели бы новости при президенте Жириновском».

Как отмечает издание, реакция украинских властей на эту провокационную рекламу пока не обнародована.