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СТРАНА.ua: при Жириновском Киев будет столицей Малороссийского федерального округа

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В рекламной кампании кандидата в президенты России Владимира Жириновского Киев назвали столицей Малороссийского федерального округа. Как пишет «СТРАНА.ua», реакция украинских властей на эту провокационную рекламу пока не обнародована.
СТРАНА.ua: при Жириновском Киев будет столицей Малороссийского федерального округа
Reuters

По российскому телевидению показывают предвыборную рекламу лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который в шестой раз баллотируется на пост президента России. Как пишет «СТРАНА.ua», в ролике показана некая выдуманная нарезка заголовков с сайтов, среди которых есть такой: «Киев выбран столицей Малороссийского федерального округа».

В конце ролика звучит слоган: «Так выглядели бы новости при президенте Жириновском».

Как отмечает издание, реакция украинских властей на эту провокационную рекламу пока не обнародована. 
 
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