N-TV: Меркель иногда посылает Путину его любимое дрезденское пиво

09:54
Израиль нанёс удары по военным позициям ХАМАС в ответ на запуск ракеты
Истребители и вертолёт Армии обороны Израиля нанесли удар по нескольким военным позициям группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по израильской территории.
09:42
Женская сборная России одержала первую победу на молодёжном ЧМ по хоккею, обыграв Швецию
В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет, который проходит в Японии, женская сборная России одержала победу над командой Швеции со счётом 5:3.
09:38
Путин поздравил православных с Рождеством
Российский лидер Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством.
09:34
Клуб НБА «Миннесота» уволил главного тренера после разгромной победы над «Лейкерс»
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» отправил 60-летнего специалиста Тома Тибодо в отставку с должностей главного тренера и президента по баскетбольным операциям.
09:24
Транскавказская магистраль закрыта из-за схода лавины
Из-за схода лавины движение по Транскавказской магистрали, которая связывает Россию и Южную Осетию, закрыто с 5:40 мск. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.
09:24
Хоккеист Кейн установил клубный рекорд «Чикаго» по количеству сезонов с 30 передачами
Нападающий «Чикаго Блэкхокс» Патрик Кейн установил новый рекорд клуба по количеству сезонов с не менее чем 30 результативными передачами.
09:13
Нисикори уверен, что Медведев скоро войдёт в топ-10 рейтинга ATP
Японец Кей Нисикори выразил уверенность в том, что россиянин Даниил Медведев в скором времени войдёт в элиту мирового тенниса.
09:10
Суд в Китае утвердил казнь напавшего на детсадовцев мужчины
Верховный народный суд Китая принял решение утвердить исполнение смертного приговора в отношении мужчины, напавшего с ножом на воспитанников детского сада.
09:01
СМИ: Трансфер футболиста «Зенита» Ригони в «Ривер Плейт» сорвался
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони не перейдёт в «Ривер Плейт» и останется в российском клубе.
08:53
Касаткина сохранила десятую строчку в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг спортсменок.
08:51
СМИ: Трамп и Ким Чен Ын могут провести новый саммит в Ханое
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут провести свою вторую встречу во вьетнамской столице Ханое. Об этом сообщает южнокорейская газета Munhwa.
08:47
Баскетболист «Майами» Уэйд повторил достижение Джордана и Джеймса
Защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд стал третьим игроком в истории, которому удалось набрать за карьеру не менее 20 тыс. очков, сделать 5 тыс. передач, 4 тыс. подборов, 1,5 тыс. перехватов, 800 блок-шотов и 500 трёхочковых.
08:35
Российский теннисист Рублёв опустился на 16 позиций в рейтинге ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию рейтинга спортсменов.
08:25
Жена Мамаева высказалась о возможном освобождении футболиста «Краснодара»
Алана Мамаева поделилась мнением относительно возможного освобождения своего мужа и футболиста «Краснодара» Павла Мамаева.
08:22
Цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
08:19
Представитель Руни прокомментировал задержание футболиста в Вашингтоне
Представитель английского форварда «Ди Си Юнайтед» Уэйна Руни рассказал об инциденте с задержанием своего клиента в Вашингтоне.
08:10
Две передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Детройт» в матче НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» на выезде нанёс поражение «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:06
«Богемская рапсодия» завоевала «Золотой глобус» как лучшая драма
Фильм «Богемская рапсодия» получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая драма». Об этом сообщает Variety.
08:05
Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от проигрыша «Чикаго» в матче НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» на своём льду уступил «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:46
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,5
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 на юге Филиппин. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
07:28
В Москве 7 января ожидается до -13 °С
В Москве в понедельник, 7 января, ожидается до -13 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
07:13
Мадуро назвал нового спикера парламента Венесуэлы агентом США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире венесуэльского телевидения заявил, что новый глава Национальной ассамблеи страны Хуан Гуаидо является агентом США.
06:59
Альфонсо Куарон стал лауреатом «Золотого глобуса» как лучший режиссёр
Мексиканский режиссёр Альфонсо Куарон, снявший фильм «Рим», получил «Золотой глобус» за лучшую режиссуру. Об этом информирует Variety.
06:44
В ЛНР заявили об одном случае обстрела со стороны ВСУ за сутки
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военнослужащие в течение суток один раз нарушили режим прекращения огня.
06:27
Назван лучший иностранный фильм по версии «Золотого глобуса»
Премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» получил фильм «Рим» мексиканского режиссёра Альфонсо Куарона. Об этом сообщает Variety.
06:17
Армия Израиля зафиксировала запуск ракеты из Газы
Армия обороны Израиля (IDF) сообщила в своём Twitter, что системы ПРО страны перехватили ракету, запущенную из сектора Газа.
06:00
На севере Москвы в ходе пожара спасли шесть человек
Сотрудники МЧС спасли шесть человек во время пожара в квартире на севере Москвы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по столице.
05:44
В Сирии для паломников открыли места библейской истории
В Сирии для паломников снова открылись ветхозаветные святые места, включая Пещеру первой крови в Дамаске и гробницу Авеля в мечети недалеко от сирийской столицы.
05:24
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
Возле сектора Газа на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги. Об этом в своём Twitter сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
05:08
Сериал «Американцы» завоевал «Золотой глобус»
Премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал» получил фильм «Американцы». Об этом информирует Variety.
04:55
СМИ: Солдаты США сорвали флаг со здания прокуратуры в Литве
Военнослужащие США, дислоцированные в Прибалтике, сорвали литовский флаг со здания прокуратуры в Каунасе.
04:33
Майкл Дуглас получил «Золотой глобус» в четвёртый раз
Американский актёр Майкл Дуглас получил «Золотой глобус» за роль в комедийном сериале «Метод Коминского». Об этом сообщает Variety.
04:20
Власти Японии ввели налог на выезд туристов из страны
Японские власти ввели налог в размере 1000 иен (около $10) на каждое отбытие из страны туристов, покидающих Японию на судах или самолётах. Об этом сообщает РИА Новости.
04:02
В ПЦУ заявили, что не намерены силой захватывать церкви на Украине
Почётный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет в интервью телеканалу «Прямой» заявил о недопустимости «силой захватывать храмы».
03:47
Три человека погибли в результате ДТП в Свердловской области
В результате столкновения двух легковых автомобилей в Свердловской области три человека погибли и пять пострадали.
03:31
В Польше передали в суд дело о поджоге Союза венгров в Ужгороде
Прокуратура Польши передала в суд материалы по делу в отношении троих польских граждан, обвиняемых в поджоге здания Союза венгров в украинском Ужгороде в феврале 2018 года.
03:17
Источник: запуск «Прогресса МС-11» к МКС отложен на неделю
Запуск грузового корабля «Прогресс МС-11», запланированный на конец марта, перенесли на начало апреля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
03:02
В Киеве рассказали о «болезненном» положении томоса об автокефалии
Проректор Киевской духовной академии Владимир Бурега назвал «болезненным» положение томоса об автокефалии Православной церкви Украины, запрещающее ей создавать свои структуры за пределами Украины.
02:47
Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева
Бывшая участница шоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева скончалась вечером 6 января. Об этом в своём Instagram написал другой участник программы Антон Мамон.
02:30
Сотрудники МЧС спасли заблудившихся на Эльбрусе лыжников из Подмосковья
Спасатели нашли двух лыжников из Московской области, заблудившихся на Эльбрусе, и спустили их на базу в посёлке Терскол.
02:17
Медведев поздравил жителей России с Рождеством
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с Рождеством. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
01:59
Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет стальной
Президент США Дональд Трамп заявил, что на границе с Мексикой планируется построить стальную, а не бетонную стену.
01:46
У берегов Канады эвакуировали экипаж с горящего немецкого судна
Возле восточных берегов Канады эвакуировали 23 члена экипажа с немецкого контейнеровоза Yantian Express, на борту которого произошёл пожар.
01:32
В горах Сербии спасли двоих граждан России
В Сербии сотрудники Горной службы спасения оказали помощь супругам из России, которые на автомобиле застряли в горах. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение службы.
01:16
Путин подарил собору в Петербурге икону «Господь Вседержитель»
Российский президент Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге икону «Господь Вседержитель». Об этом сообщает РИА Новости.
00:59
На Украине призвали не допустить межконфессиональной войны из-за томоса
Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что после получения томоса об автокефалии задачей украинских политиков является недопущение межконфессиональной войны.
00:45
Кличко поздравил украинцев с Рождеством, отметив предоставление ПЦУ автокефалии
Мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook поздравил жителей Украины с Рождеством Христовым, отметив, что созданная в стране ПЦУ получила независимость.
00:30
МИД Венесуэлы заявил о попытке США устроить госпереворот в стране
Министерство иностранных дел Венесуэлы заявило, что правительство США якобы пыталось организовать государственный переворот в стране. Об этом говорится в заявлении ведомства.
00:12
Путин прибыл на рождественскую службу в собор в Петербурге
Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга, чтобы принять участие в рождественском богослужении.
23:56
В Польше в ДТП с автобусом и грузовиком погибли два человека
В Польше произошло ДТП с участием туристического автобуса из Белоруссии и грузовика, в результате произошедшего погибли два поляка. Об этом информирует полиция Подкарпатского воеводства.