N-TV: Меркель иногда посылает Путину его любимое дрезденское пиво

Ангела Меркель время от времени присылает Владимиру Путину пиво, полюбившееся ему в то время, когда он был агентом советских спецслужб в Дрездене, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Об этом рассказал сам российский президент в новом фильме Андрея Кондрашова «Путин», вышедшем незадолго до выборов 18 марта.

Ангела Меркель иногда присылает лидеру Кремля пиво, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Об этом рассказал сам Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова, появившемся незадолго до президентских выборов, которые пройдут в России 18 марта.

В этом фильме действующий российский президент среди прочего рассказал о том, что в последние годы существования ГДР он был агентом КГБ в Дрездене и полюбил местное пиво. «Мне Ангела время от времени (передаёт. — ИноТВ) несколько бутылочек Радебергского пива», — отметил Владимир Путин в фильме Кондрашова.

Как отмечается в статье, на предстоящих выборах у российского президента нет серьёзных конкурентов, поэтому он наверняка останется на посту ещё на шесть лет. В двухчасовом фильме о нём и его достижениях слово получили представители российского руководства. Кроме того, интервью дал и бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, с которым Путина давно связывают дружеские отношения.

Также в фильме «Путин» лидер Кремля поделился своей позицией относительно немцев и их истории. «Я не сторонник того, чтобы заставлять все поколения немцев посыпать голову пеплом и бить себя веригами за то ужасное прошлое, которое пережила их страна, вся Европа и весь мир», — подчеркнул Владимир Путин в беседе с журналистом Андреем Кондрашовым.