Welt: Россия не любит Европу и всеми силами старается её ослабить

Европейцы совершили большую ошибку, поверив, что российское общество может быть демократическим и либеральным. Россияне не любят Европу, а Кремль всеми силами старается ослабить её и разрушить европейское единство, пишет Die Welt. По версии немецкой газеты, президент Путин зашёл в этом уже довольно далеко, а там, где он не вмешивается, европейцы «по собственной глупости» неплохо справляются сами.

Одна из крупнейших ошибок немцев в этом веке — считать Россию европейской страной, которая с распада Советского Союза руководствуется одним желанием: наконец войти в «европейский дом» и жить там по местным порядкам и в дружбе с соседями, пишет газета Die Welt. Большинство немцев всё ещё верят, что только пренебрежение Запада не позволило Владимиру Путину раскрыть его европейскую душу.

Кроме того, в Германии сохранилось заблуждение по поводу НАТО. В первые месяцы после распада «восточного блока» все западные политики обещали, что альянс не будет расширяться. При этом никого не смущало, что для этого нет никаких документальных подтверждений. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони тогда даже предложил принять Россию в НАТО, и никто не предполагал, что Кремль может ответить на это отказом, напоминает автор статьи.

Большинство европейцев в то время ошибочно полагали, что даже для Москвы демократия — естественная форма правления, а все прочие системы — лишь досадные временные отклонения. При этом россияне в большинстве своём предпочитали именно эти «отклонения» в максимально авторитарной форме, однако Запад этого не понял, утверждает немецкий журналист.

По его мнению, всё это свидетельствует об одной большой ошибке, ставшей причиной всех последующих недоразумений — ложной идеи о том, что российское общество по сути своей либерально и было бы таким без Путина и его «синдиката спецслужб и олигархов». В действительности всё совершенно не так, пишет немецкая газета. Российские либералы энергичны, но это лишь одинокие борцы. Более того, у них нет никакого влияния в этом «авторитарном обществе мачо», и оно вряд ли появится в обозримом будущем, продолжает автор.

Со времени прихода Путина к власти позиция россиян в отношении Европы однозначна: Россия её не любит, не является её частью, и вообще Европа себя изжила. Однако в Кремле Европу рассматривают совсем с иной стороны. С советских времён власти в Москве пытаются использовать слабости Европы, уверяет Die Welt. Кремль стремится любыми средствами очернить её до такой степени, чтобы в конце концов сами европейцы поверили в это и отказались от политики европейской сплочённости.

Если это произойдёт, единству Запада настанет конец, и это создаст опасность того, что Европа станет ненадёжной опорой для альянса и европейцы «по собственной глупости» вытеснят американцев с континента. Тогда Москва добилась бы того, чего она хочет, и вместо единого блока получила бы много «карликовых» европейских государств, которые либо попали бы в сферу влияния Кремля, либо оказались бы запуганными и незначительными, убеждён немецкий журналист.

Причём если раньше для советской власти за этой стратегией стояло стремление распространить в Европе коммунизм, то теперь Москва хочет снова стать мировой державой — у Путина всегда было на уме только это, настаивает издание. Однако сейчас шансы на это, с точки зрения российского президента, высоки как никогда. Он «раньше и более чутко, чем все прочие противники Запада», уловил атмосферу «ментального и политического кризиса, в которых пребывают Европа и Америка, и ловко его использует».

Европа сейчас сомневается в себе самой, а её когда-то триумфальные проекты по объединению давно выдохлись. Это идеальное положение дел для бывшего агента КГБ, отмечается в статье: «с помощью усиления влияния, приманок и угроз Путин пытается подогревать всеобщие сомнения».

Выдавая кредиты правым политикам во Франции или организуя поездки АдГ к Асаду в Сирию, пытаясь привлечь на свою сторону Сербию и Болгарию, провоцируя при помощи третьих лиц переворот в Черногории, объявляя о программе наращивания вооружений против Запада или грозя Дании ядерной войной — Россия постоянно преследует одну и ту же цель: ослабить европейцев, подчёркивает Die Welt.

По уверениям автора статьи, Путин зашёл в этом уже довольно далеко. «А там, где он не вмешивается, европейцы справляются сами». В этом смысле его крупнейшая победа — результаты выборов в Италии. Правым популистам впервые удалось занять значимые позиции в правительстве важной для ЕС страны.

«Из-за Владимира Путина европейское единство становится всё более хрупким», — утверждает немецкая газета. Венгрия, Чехия и Словакия пытаются извлечь из своих особых отношений с Россией как можно больше экономических преимуществ, не рискуя при этом разрывом с американцами и другими европейцами. Даже на Великобританию уже нельзя положиться — к радости России, Лондон теперь занят только самим собой.

В общем, в Европе всё не очень хорошо, резюмирует автор статьи, в заключение выражая надежду, что нынешнее положение дел заставит её задуматься о собственной стойкости и обороне.