Daily Express предупредила британцев о «странных» законах России, которые лучше не нарушать

Британцы, планирующие посетить чемпионат мира по футболу в России, должны беспокоиться не только о местных хулиганах, пишет Daily Express. По словам газеты, в стране существует множество «причудливых правил», нарушение которых может грозить крупным штрафом, арестом или депортацией.

В этом году Россия проводит чемпионат мира по футболу с 14 июня по 15 июля. Как ожидается, на это соревнование прибудет множество туристов из разных уголков света, в том числе из Великобритании, пишет Daily Express.

Между тем у собирающихся на ЧМ-2018 британцев должны вызывать беспокойство не только местные фанаты. В стране существует ряд «необычных законов», несоблюдение которых может грозить путешественникам не только штрафом, но и тюрьмой, предупреждает издание.

Перед визитом в Россию британские туристы должны убедиться, что им знакомы её обычаи и правила. Это особенно важно с учётом того, что в последние месяцы отношения между Москвой и Лондоном обострились после отравления бывшего агента ГРУ на территории Соединённого Королевства, подчёркивает издание и даёт следующие советы.

Хотя хранение документов в гостинице или на съёмной квартире кажется более безопасным, в России иностранцы должны всегда иметь при себе оригиналы паспортов и предъявлять их по требованию представителей властей. В противном случае отдыхающие будут вынуждены выплатить крупный штраф, утверждает Daily Express.

Желание запечатлеть местную архитектуру может быть очень заманчивым. Но необходимо помнить, что в России запрещено фотографировать военные строения и персонал. Более того, под определение «стратегически важный объект» подпадают даже аэропорты. Нарушившие этот закон могут быть задержаны и арестованы, обращает внимание издание.

В последнее время выросла популярность беспилотников, которые позволяют путешественникам легко получить панорамные снимки. Однако любому, кто использует эти летательные аппараты без полученного как минимум за сутки разрешения российских властей, грозит крупный штраф, уверяет Daily Express.

Издание также напоминает: несмотря на то что гомосексуализм в России не преследуется законом, пропаганда ЛГБТ в стране находится под запретом. Определение запрещённой активности «расплывчато», но за нарушения туристы могут подвергнуться аресту и депортации.

Существует ещё одно «весьма причудливое» правило, принятое в 2014 году, — запрет на продажу синтетического кружевного белья. Одежда, которая напрямую соприкасается с кожей, должна содержать в составе по меньшей мере 6% хлопка, утверждает издание.

Кроме того, если британские туристы решат путешествовать по России на машине, то должны убедиться, что их номера не покрыты грязью или пылью. Иначе полицейские могут остановить водителей и мгновенно выписать штраф.

Издание отмечает, что «странные законы и обычаи», о которых иностранцы могут не подозревать, существуют во многих странах. К примеру, в Таиланде запрещается наступать на национальную валюту, потому что это считается оскорблением короля.