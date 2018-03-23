Xuehua Xinwen: туристы из Китая едут в Россию покататься на танке и пройти полосу препятствий

В России создают новые направления в туристической отрасли c упором на улучшение базовой туристической инфраструктуры, чтобы привлечь больше иностранных туристов. И это способствует притоку путешественников из Китая, которых интересуют не только красоты российской природы, но также «спортивный, военный и промышленный» туризм, сообщает Xuehua Xinwen.

Россия и Китай в последние годы активно развивают сотрудничество в сфере культуры и туризма, пишет Xuehua Xinwen. В начале марта в Москве прошёл 6-й китайско-российский туристический форум, на котором представители деловых кругов обеих стран вместе обсудили дальнейшее углубление сотрудничества. По имеющимся данным, Китай уже на протяжении многих лет считается страной, отправляющей наибольшее количество туристов в Россию — а за 2017 год число китайских гостей побило новый исторический рекорд, достигнув 1,5 миллиона человек, отмечается в статье.

Туристическая отрасль в России интенсивно развивается и всё больше стимулирует экономический рост, констатирует автор. Если сейчас доля этого сектора в российской экономике составляет 3,5%, то к 2025 году планируется увеличить этот показатель до 5%. При этом Китай уже на протяжении многих лет является самым крупным «поставщиком туристов», и Россия непрерывно расширяет ассортимент туристических продуктов, которые могли бы заинтересовать китайцев, говорится в статье. Для этого создаются разнообразные программы, основанные на российских традициях, культуре и истории и включающие такие направления, как спорт, зимний туризм, поездки за полярный круг, а также «военный» и «промышленный» туризм. Всё это должно удовлетворить разнообразные запросы китайских туристов, поясняет Xuehua Xinwen.

Россия — это страна с необъятной территорий, обладающая особой природной красотой, древней историей и культурой, а также многочисленными музеями и достопримечательностями, и эти необычные туристические объекты привлекают всё больше китайских путешественников, отметил посол по особым поручениям МИД РФ Евгений Томихин во время своего выступления на 6-м китайско-российском туристическом форуме. Он также выразил уверенность, что масштабные спортивные состязания, которые пройдут в ближайшем будущем, должны стимулировать увеличение двустороннего туристического обмена с Китаем: «Чемпионат мира по футболу-2018, который будет проводиться в наиболее именитых городах России, предоставил отличный шанс для развития туризма, включая возможность проведения презентаций в Китае. В следующем 2019 году в Красноярске пройдёт Универсиада, а в 2022 году в Китай принимает у себя зимние Олимпийские игры. Спортивные состязания способствуют укреплению сотрудничества в сфере туризма наших стран и создают многочисленные возможности».

Уже в июне 2018 года в России стартует Чемпионат мира по футболу, и она рассчитывает привлечь более 1,5 миллиона иностранных болельщиков, напоминает Xuehua Xinwen. «Спортивный туризм» пользуется успехом: граждане Китая купили на данный момент уже более 100 тысяч билетов, а это значит, что Россию вскоре ожидает новый поток китайских туристов. Каждый российский город, который принимает у себя матчи, обещает обеспечить футбольных фанатов отличной инфраструктурой для просмотра состязаний и организовать различные развлекательные мероприятия, включая музыкальные фестивали, карнавалы, фестивали еды и другие праздники. И это позволит гостям чемпионата не только насладиться духом футбольных соревнований, но и познакомится лично с «красочной и разнообразной русской культурой», подчёркивается в статье.

Кроме того, многие туристы из Китая мечтают увидеть воочию такие природные явления, как снег или северное сияние. Россия располагается в северных широтах, и в последние годы поездка в Россию за полярный круг ради северного сияния стала новым популярным направлением среди молодых китайцев, сообщает Xuehua Xinwen. По словам Ван Сяо И из Шэньчжэня, она и ещё семеро китайцев решили приехать в российское село Териберка на берегу Северного ледовитого океана для того, чтобы вместе отпраздновать там Китайский Новый год и посмотреть северное сияние: «Приехав, мы сразу же отправились любоваться северным сиянием. В небе оно появлялось совершенно внезапно, и его можно было наблюдать во всей красе невооружённым глазом. Мы чувствовали себя очень счастливыми и возбуждёнными, сразу же начали фотографировать это явление», — рассказала девушка.

«Путешествие к северным снегам для Ван Сяо И, которая выросла на юге Китая и никогда не видела снег, стало по-настоящему прекрасным», — пишет Xuehua Xinwen. Девушка также отметила, что они с друзьями встретили в Териберке много других туристов из Китая, приехавших посмотреть северное сияние. И хотя условия проживания были довольно скромными, Ван Сяо И призналась, что сполна насладилась своим путешествием: «Она услышала шум прибоя Северного ледовитого океана, попробовала настоящих российских крабов, увидела сугробы, в которые можно провалиться по колено, пообщалась с открытыми и добрыми местными жителями», — говорится в статье. В настоящее время Россия развивает данное туристическое направление, и шаг за шагом приближает его к соответствующим мировым стандартам.

Кроме того, в России появляется и такое специфическое направление, как «военный туризм». Как сообщает Xuehua Xinwen, этому способствуют отчасти и существующие «традиции патриотического воспитания» в стране. Как рассказала в беседе с корреспондентом Елена Ежова, сотрудница одного из военно-патриотических клубов Подмосковья, в прошлом году этот клуб уже принял целую группу туристов из Китая. По её словам, при посещении клуба гости могут не только запустить фейерверки или попробовать блюда традиционной русской кухни, но также лично попробовать «управлять танком, пострелять из него и пройти полосу препятствий». Для китайцев данный вид туризма имеет какую-то особую привлекательность, поскольку даёт возможность получить больше впечатлений, чем поход в музей или любование красотами природы, считает Ежова. Она также подчеркнула, что сейчас разрабатываются новые туристические программы, а возможность опробовать военное оружие должна служить напоминанием о том, что «главной целью войны является достижение мира».

Россия также унаследовала от СССР высокоразвитую промышленность, которая становится богатым источником для «промышленного туризма». И хотя сравнительная доля промышленного туризма в России сейчас достаточно невелика, однако она имеет широкие перспективы для развития, уверен Владимир Миленин, замглавы Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в России. «Промышленный туризм в России и СССР существует и существовал уже многие годы. Давно проходят экскурсии на кондитерские фабрики, пивные заводы, в пожарные депо, угольные шахты и на атомные электростанции. Однако эта разновидность туризма всё ещё находится на раннем этапе развития», — рассказал Миленин в беседе с корреспондентом Xuehua Xinwen. Он также отметил, что на территории Китая промышленный туризм также стремительно развивается, и выразил надежду, что Россия обладает достаточным потенциалом, чтобы воплотить в жизнь все планы и позволить иностранным гостям ознакомиться с корпоративными ценностями и достижениями российской промышленности, говорится в статье.

В целом можно отметить, что в России непрерывно увеличивается количество туристских маршрутов, создаются новые направления в туристической отрасли, а вместе с этим делается больший упор на улучшение базовой туристической инфраструктуры: транспортной системы, логистики и гостиничного сервиса, пишет Xuehua Xinwen. Также повышается уровень обслуживания туристов в сфере питания и сопровождения, упрощается система оформления документов при въезде в страну и постепенно внедряется система tax free. Все эти меры способствуют дополнительному привлечению туристов из разных стран, включая Китай, и позволяют российской туристической отрасли стать в перспективе «движущей силой экономического развития», заключает автор.