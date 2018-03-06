Mannheimer Morgen: у ФИФА нет претензий к ЧМ-2018, но в Европе побаиваются

Международная федерация футбола довольна ходом подготовки к чемпионату мира по футболу — 2018, сообщает Mannheimer Morgen. «Я убеждён, что никаких проблем не будет», — заявил глава организации Джанни Инфантино. Однако европейских болельщиков всё ещё беспокоят проблемы с хулиганами, допингом и коррупцией, отмечает немецкое издание.

Обратный отсчёт пошёл, пишет Mannheimer Morgen. До начала чемпионата мира по футболу — 2018 осталось 100 дней. И Международная федерация футбола (ФИФА) довольна планированием и логистикой. Но в Европе всё ещё обеспокоены проблемами с допингом, хулиганами и коррупцией, отмечает немецкое издание.

Кубок конфедераций — 2017 стал успешной «генеральной репетицией», продолжает автор статьи. Говоря о предстоящем чемпионате, глава ФИФА Джанни Инфантино заявил: «Я убеждён, что никаких проблем не будет». Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин обратился к болельщикам по всему миру, сказав, что было потрачено много денег, и заверил, что через несколько недель всё будет готово. Из многих городов, где будут проводиться матчи, приходят сообщения, что стадионы и необходимая инфраструктура уже готовы.

Тема же допинга в российском футболе не вызвала такого возмущения, как обвинения из доклада главы комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена, озвученные в адрес легкоатлетов и спортсменов, занимающихся зимними видами спорта.

Также российские власти пытаются любыми способами избавить западных болельщиков от страха перед хулиганами, продолжает издание. Во время чемпионата будут задействованы тысячи сотрудников правоохранительных органов. Организаторы также напоминают, что без паспорта болельщика (FAN ID) попасть на стадион будет невозможно. А перед его выдачей человек проходит тщательную проверку. К тому же сотням самых известных футбольных хулиганов запретили посещать матчи. «Жуткие сцены с чемпионата Европы в 2016 году не должны повториться», — пишет издание.

В скандале с предоставлением России и Катару прав на проведение чемпионатов также не было выявлено фактов масштабной коррупции, отмечает автор. Подозрение вызывает один момент. После того как Россию выбрали хозяйкой чемпионата мира в 2018 году, компьютер заявочного комитета был уничтожен, а с ним и возможные доказательства. «Фактом остаётся и то, что в существовавшей тогда в ФИФА атмосфере принципы честной игры игнорировались практически всеми кандидатами», — подчёркивает издание.

Также власти страны пытаются остановить искусственный рост цен, продолжает автор. Роспотребнадзор взял на заметку десятки отелей, которые необоснованно увеличили стоимость аренды своих номеров. Также президент Владимир Путин пригрозил штрафами тем, кто незаконно скупает билеты, отмечает Mannheimer Morgen.