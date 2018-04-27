CGTN: Россия надеется на прогресс после саммита КНДР и Южной Кореи

Россия поддерживает любой диалог между Пхеньяном и Сеулом, поэтому возлагает на историческую встречу между Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином большие надежды, передаёт CGTN. Также Москва приветствует и возможную встречу между северокорейским лидером и Дональдом Трампом, но не готова проводить её на своей территории, потому что не хочет вмешиваться.

Москва заявила, что приветствует саммит между КНДР и Южной Кореей. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва поддерживает любой диалог между Пхеньяном и Сеулом. Также он отметил, что Россия надеется на избежание сценария с применением военной силы на Корейском полуострове. Москва рассчитывает, что саммит улучшит обстановку в регионе.

Россия выступает за ядерное разоружение Корейского полуострова и подчёркивает, как важно начать диалог. Москва уже призывала Пхеньян прекратить испытания ракет, в то же время настаивая на том, чтобы Южная Корея и США прекратили совместные военные учения.

Кроме того, Россия поддерживает возможную встречу между лидером КНДР и президентом США и надеется, что это событие даст начало процессу ядерного разоружения. Впрочем, ранее Москва заявляла, что не собирается приглашать Дональда Трампа для встречи с Ким Чен Ыном на её территорию. Как утверждает Москва, она не должна никоим образом вмешиваться или быть вовлечена в подобную встречу.

Россия отметила, что в будущем она наряду с Китаем и Японией готова присоединиться к многосторонним переговорам относительно ситуации на Корейском полуострове.

Юлия Любова, CGTN, Москва.

Дата выхода в эфир 26 апреля 2018 года.