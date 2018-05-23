Times: неготовность Ким Чен Ына к «одностороннему разоружению» грозит срывом встречи с Трампом

Июньская встреча Дональда Трампа и Кем Чем Ына в Сингапуре может не состояться из-за «противоречий в ожиданиях» Вашингтона и Пхеньяна от их сделки по ядерному разоружению, сообщает The Times. С точки зрения Пхеньяна, США требуют от него «одностороннего разоружения». По мнению экспертов, готовность Северной Кореи пойти на сделку США была «переоценена», добавляет издание.

Запланированная встреча Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может не состояться на фоне беспокойства о том, что готовность Пхеньяна отказаться от ядерного оружия была «преувеличена», пишут журналисты The Times Рим Блейкли и Ричард Ллойд Пэрри. Во время переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином президент США Дональд Трамп отметил, что его встреча с Ким Чен Ыном, намеченная на 12 июня в Сингапуре, «может не состояться», если он не выполнит определённые требования. «Если этого не произойдёт, то, возможно, это произойдёт позднее», — добавил Трамп.

Как пишут авторы материала, Трамп пообещал, что ядерное разоружение Пхеньяна будет вознаграждено экономическим ростом и гарантиями безопасности. «Он будет в безопасности, он будет счастлив, его страна будет богатой. Южная Корея, Китай и Япония будут готовы оказать помощь и, я полагаю, инвестировать очень, очень большие суммы денег в то, чтобы помочь Северной Корее вновь стать великой», — заявил американский президент.

До прошлой недели администрация Трампа рассчитывала на «беспрецедентный дипломатический прорыв», однако этот процесс затормозился, после того как Северная Корея выразила недовольство идеей «одностороннего соглашения», которое вынудит её отказаться от ядерного оружия в «одностороннем порядке». По словам профессора политологии Национального университета Пусана Роберта Келли, «похоже, что администрация Муна переоценила готовность Северной Кореи пойти на сделку».

Американская позиция заключается в том, чтобы снять санкции только после того, как Пхеньян проведёт ядерное разоружение. В свою очередь, Северная Корея ожидает ситуации, в которой для ядерного оружия «не будет необходимости, так как все военные угрозы режиму будут устранены и её безопасность будет гарантирована международным соглашением».

Северная Корея объявила о прекращении ядерных и ракетных испытаний, и вчера небольшая группа иностранных журналистов прибыла в страну, чтобы понаблюдать за ликвидацией подземного тестового полигона. По словам высокопоставленного южнокорейского чиновника Чон Ый Ёна, существует «99,9% уверенности в том, что встреча в Сингапуре состоится». В свою очередь, бывший спецпредставитель США в Северной Корее Джозеф Юн заявил, что «между ожиданиями Вашингтона и Пхеньяна есть огромная разница». «Мы не можем гарантировать личную безопасность. Мы не можем гарантировать безопасность режима. Мы не можем контролировать то, что делает северокорейский народ», — резюмировал Юн.